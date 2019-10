Un siero occhi illuminante dall'effetto lifting immediato: scopritelo con noi!

Qualcuno li definisce «lo specchio dell'anima» e i poeti hanno usato mille aggettivi per descrivere le emozioni che spesso trapelano attraverso gli occhi.

Gli occhi dicono molto di noi – a volte più di quello che vorremmo trasmettere – età inclusa. Raccontano la storia degli anni che passano, i nostri stati d'animo e i cambiamenti.

E, poi, sono un'area delicata anche perché sottoposta a continui movimenti – sbattiamo le palpebre in media 10mila volte al giorno – oltre a essere la prima a perdere elasticità e compattezza.

Risultato? Le sopracciglia si rilassano e compaiono linee sottili e rughe. E il camouflage con il make-up non basta più.

Il potere enorme che gli occhi esercitano nel comunicare quello che siamo ha portato La Prairie a esplorare con il suo ultimo prodotto, Skin Caviar Eye Lift, il modo per regalare allo sguardo una nuova luce e una maggiore compattezza.

Curiose di scoprirne di più? Leggete il nostro articolo.





Skin Caviar Eye Lift di La Prairie è un siero illuminante che si occupa di tutta la zona del contorno occhi, sopracciglia comprese!

Risultato della combinazione di due formule arricchite da Caviar Premier e dal Complesso Cellulare Esclusivo di La Prairie, che si basa su una ricerca biotecnologica avanzata, è la risposta più efficace al processo di aging.

A dirlo sono le ricerche: gli scienziati di La Prairie hanno scoperto che, utilizzando regolarmente il prodotto, lo sguardo si apre, il contorno occhi e le sopracciglia appaiono ridefiniti, le palpebre superiori sono sollevate e le rughe del contorno occhi appaiono visibilmente ridotte. Non solo: se le palpebre inferiori risultano levigate, le borse e i gonfiori si trasformano presto in un ricordo!





L’innovazione che caratterizza Skin Caviar Eye Lift non si limita soltanto alla sua formulazione. Ispirato al design di Skin Caviar Liquid Lift e alle perle di caviale visibili attraverso il vetro, l’ultimo trattamento dedicato al contorno occhi rende omaggio alle iconiche perle di caviale dorato di La Prairie. Premendo sull'erogatore, le due formule – una incapsulata nelle perle di caviale e l’altra in un’emulsione crema-gel rosa tormalina, racchiuse in due sezioni separate per mantenere la purezza – passano attraverso un meccanismo che le mescola a ogni utilizzo. Il risultato è un siero dalla texture piacevole che dona alla pelle una sensazione di freschezza e un immediato effetto lifting.

A confermarlo è anche Anja Tufina che ha provato, per Grazia.it, il rituale Skin Caviar Eye Lift di La Prairie presso la Profumeria Desirée, in via Vincenzo Monti, a Milano.

«L'hype sui trattamenti per gli occhi La Prairie è totalmente giustificato – racconta Anja -. Anche dopo solo un primo trattamento l'intera area degli occhi si rassoda. Le sopracciglia sono sollevate, le palpebre sono rassodate e tese e le piccole rughe di espressione intorno agli occhi sono ridotte».





Il rituale sperimentato da Anja è molto particolare: inizia con alcuni esercizi ispirati allo yoga che «aiutano la micro-circolazione e questo migliora anche il risultato del trattamento in sé».

Dopo questi movimenti, sono applicate sul viso poche gocce di Essence of Skin Caviar Eye Complex che aiutano a levigare e preparare la pelle del contorno occhi a ricevere i trattamenti successivi. Si passa, poi, a Skin Caviar Eye Lift: una leggera pressione sull'erogatore attiva il meccanismo di miscela e rilascia una singola dose di prodotto che va applicato dall'angolo interno dell’occhio, lungo la palpebra, verso l’esterno. Completa la routine Skin Caviar Luxe Eye Cream.

La differenza tra before e after è immediata: «Dopo il trattamento, sono uscita senza il bisogno di mettere il correttore!», conclude Anja.

Cosa aspettate a provare anche voi Skin Caviar Eye Lift? Segnate in agenda: potete scoprire la novità di La Prairie presso la Profumeria Desirée di Via Vincenzo Monti 56, a Milano; per le lettrici di Grazia.it ci sarà una bellissima sorpresa (da non perdere!).

Volete saperne di più sul nuovo prodotto? Follow the hashtag #skincaviar #laprairie #desireemilano #desireecosmetique #profumeriadesiree





Credit ph: Anja Tufina