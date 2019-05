GOOD FOR: la nuova linea Sephora Collection ama il pianeta e la pelle e rende più facile per tutte prendersene cura. Una piccola grande rivoluzione che semplifica la routine skincare con prodotti facili ed efficaci che tutti possono utilizzare

Cosa deve avere una linea skincare per essere davvero rivoluzionaria?

Sephora Collection ha scelto come caratteristiche fondamentali per la sua nuova linea la qualità, l’efficacia e la facilità di utilizzo.

Si chiama GOOD FOR ed è la nuova linea di Sephora Collection per prendersi cura di tutti i tipi di pelle, con la più alta percentuale possibile di super ingredienti di origine naturale (minimo il 90% per la maggior parte dei prodotti) e attivi selezionati che rispondono in modo diretto a tutte le esigenze, racchiusi in packaging eco-sostenibili.

Una linea di prodotti made in France formulati per rispettare la pelle e che la pelle amerà sin dal primo utilizzo.







La skincare per tutti

Scegliere i prodotti GOOD FOR più adatti alla propria pelle è facile e immediato, perché per Sephora Collection la skincare deve essere un momento divertente della giornata, che non porti via troppo tempo ed energie.

Pelle secca, grassa o mista?

Sono etichette che GOOD FOR ha voluto superare, perché la pelle delle donne è molto più complessa di così, non rientra in una sola categoria e le sue necessità possono variare velocemente in base a molti fattori.

Per questo motivo la linea GOOD FOR mette in primo piano i benefici dei suoi trattamenti: idratante, purificante, illuminante e molti altri, da utilizzare e mixare a seconda delle necessità di ogni zona o stadio della pelle.

Ingredienti di origine naturale

Acido Ialuronico proveniente dal grano, Acido Glicolico dalla canna da zucchero, Peptidi dalle alghe: sono questi alcuni degli attivi che rendono efficaci i trattamenti, inseriti in formulazioni realizzate a base di ingredienti di origine naturale.

Un impegno preso da Sephora Collection per trarre tutto il meglio dalla natura, senza rinunciare alla sensorialità, alla piacevolezza e al comfort dei prodotti, salvaguardato dal rimanente 10% della formula.

GOOD FOR non utilizza in nessun caso ingredienti o materie prime di origine animale e non testa prodotti e ingredienti sugli animali.

Sono parte della linea Sephora Collection GOOD FOR:

Super Idratante giorno (Super Hydratant Jour)

Crema idratante giorno, per dissetare la pelle e donarle radiosità. Formulata con Acido Ialuronico e il 96% di ingredienti di origine naturale.

Super Siero Illuminante (Super Sérum Éclat)

Il siero viso illuminante è arricchito con vitamina C ed E e Peptidi naturali, insieme al 97% di ingredienti di origine naturale per un'azione combinata che attenua la visibilità di rughe e segni d'espressione e dona luminosità.

Dischetti Peeling Illuminanti (Disques Peeling Éclat)

Con il 99% di ingredienti di origine naturale, questi dischetti da passare sul viso levigano la pelle e ne rivelano la luminosità. Con Acido Glicolico ad azione esfoliante, Peptidi naturali per un effetto tensore ed Aloe Vera lenitiva.

Packaging eco-sostenibile

L’impegno del marchio è presente anche nel packaging eco-progettato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Sephora Collection ha infatti sostituito per tubetti e vasetti oltre il 60% di plastica tradizionale derivante dal petrolio con materiali vegetali ricavati dagli scarti della canna da zucchero, mentre i flaconi sono al 100% in plastica recuperata dal riciclaggio di bottiglie d’acqua, i flaconi in vetro sono totalmente riciclabili, e infine i cartoncini, con inchiostro di origine vegetale, sono ridotti all’essenziale e provengono da foreste finlandesi gestite in modo sostenibile, dove per ogni albero abbattuto ne vengono piantati altri tre.

Good news!

Sephora Collection compie quindi una scelta importante per trasformare anche la bellezza in un’occasione per salvaguardare il nostro pianeta, diminuendo il più possibile l’impatto su di esso, partendo dalla nuova collezione GOOD FOR e impegnandosi a perseguire questo approccio ecologico anche nei futuri progetti.

Good news per un nuovo approccio skincare che parte dal concetto di good per diventare irresistibilmente cool.

La nuova linea Sephora Collection GOOD FOR è disponibile nei Beauty Store Sephora e su www.sephora.it