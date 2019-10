Prendersi cura della pelle è ancora più facile, veloce e sicuro, grazie a Sephora Collection

Sephora Collection è la linea più smart e colorful di Sephora.

Una gamma completa che spazia dal make up ai prodotti da bagno, creata per rendere la cura di sé un momento divertente, semplice, adatto a tutti, salvaguardando la qualità autentica e l'attenzione verso i trend.

La linea è stata arricchita da una nuova collezione skincare che ha reso ancora più unica Sephora Collection: i suoi prodotti sono straordinari, perché adatti a ogni tipo di pelle, sia femminile che maschile, grazie alle formulazioni composte da un'altissima percentuale di ingredienti di origine naturale (da quasi il 90% in su) che rispondono in modo semplice e diretto alle esigenze della pelle, dall'idratazione al bisogno di purificare, dalla detersione alla rimozione del trucco.

Con tutta la sicurezza del Made in France e prezzi accessibili (inferiori a €20), GOOD FOR skin.you.all non è good solo verso la pelle, ma anche nei confronti del pianeta, grazie ai suoi packaging eco-progettati: i flaconi sono composti al 100% da plastica prodotta da bottiglie d'acqua riciclate, tubetti e vasetti hanno abbandonato per oltre il 60% la plastica tradizionale a favore di materiali vegetali ricavati dagli scarti della canna da zucchero, mentre i vasetti in vetro sono totalmente riciclabili.

Le ultime novità della linea di skincare Sephora Collection sono i nuovi struccanti per viso e occhi che rendono il momento della rimozione del trucco a fine giornata ancora più facile, veloce ed efficace, grazie all'utilizzo di ingredienti che amano la pelle, mantenendo la delicatezza, senza rinunciare all'efficacia con una sola passata.

Può sembrare un gesto scontato, ma struccarsi è in realtà uno dei momenti più importanti della skincare routine per avere una pelle bella e sana e preservarne la giovinezza a lungo.

La pelle è infatti un vero e proprio ricettacolo che cattura smog e polveri sottili inquinanti che, insieme al make up, al sebo e alle impurità si depositano sul viso.

Se non rimossi, sono in grado di ostruire i pori e dilatarli, di favorire la formazione di imperfezioni e di rendere l'incarnato spento.

Prendersi cura della pelle con una valida linea di skincare, dalla detersione mattutina, fino alla rimozione del trucco serale e all'applicazione dei trattamenti adatti, è indispensabile per donarle idratazione e protezione durante il giorno, e pulizia e nutrimento durante la notte.

Al bando la pigrizia, quindi.

In fondo bastano pochi secondi per struccarsi a fondo con i prodotti Sephora Collection.

Struccante Occhi Waterproof

Usate mascara waterproof e matita occhi a lunga tenuta? Oppure volete sciogliere il trucco in un secondo, con la sicurezza di non dover sfregare e rovinare le ciglia? Questo è lo struccante perfetto per voi.

Con la sua formula bifasica, è lo struccante occhi ideale per chi vuole rimuovere ogni tipo di make up, anche il più tenace, in fretta, con facilità e con la massima efficacia. Con il 92% di ingredienti di origine naturale tra cui acqua di fiordaliso lenitiva, è inoltre delicato sull'area del contorno occhi, senza rovinare le ciglia e senza lasciare residui oleosi.





Acqua Micellare Struccante

Se ricercate la massima delicatezza e idratazione nel momento della rimozione del trucco, insieme alla comodità di usare un unico prodotto per viso e occhi, ecco lo struccante che dovete assolutamente provare.

Le micelle struccanti presenti nella sua formulazione catturano ogni traccia di make up, detergendo e purificando viso e occhi, senza seccare la pelle, lasciandola pulita, senza impurità e opacizzata. Con il 90% di ingredienti di origine naturale, contiene Zinco e Aloe Vera.





Completa la skincare routine con i prodotti Sephora Collection:

Super Siero Illuminante

Incarnato spento e ingrigito? Ritrovate la luminosità della vostra pelle, grazie al cocktail di Vitamina C, E e Peptidi naturali contenuto nel siero con ingredienti di origine naturale al 97% dall'azione illuminante e dall'effetto tensore, che dona radiosità all'incarnato, attenuando la visibilità di rughe e segni d'espressione.

Crema Idratazione Quotidiana

Utilizzatela ogni giorno per riscoprire il gesto più semplice, adatto davvero a tutti, di cui ogni tipo di pelle ha bisogno per ritrovare idratazione, freschezza e morbidezza. La sua formula è al 96% di derivazione naturale, con Acido Ialuronico e vitamina E e C. Delicata ed efficace, trattiene l'acqua nella pelle e la protegge dalla disidratazione.





Maschera Purificante all’Argilla

Se la vostra pelle presenta imperfezioni, impurità e sebo in eccesso, il miglior alleato è la Maschera Purificante all'Argilla. Con argilla bianca, Zinco e il 96% di ingredienti di origine naturale deterge la pelle, assorbe il sebo in eccesso, libera i pori e opacizza all'istante. La sua texture morbida non secca la pelle ed è facile da rimuovere.