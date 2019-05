Facili da usare, efficaci e con ingredienti di origine naturale: scoprite i prodotti che compongono la nuova linea di skincare GOOD FOR di Sephora Collection

Le regole della skincare sono poche e chiare: i prodotti per la cura della pelle devono essere facili da scegliere, semplici da usare ed efficaci.

Se poi sono anche composti da ingredienti di origine naturale e hanno una speciale attenzione verso il pianeta, allora diventano prodotti di bellezza must have.

È il caso della nuovissima linea GOOD FOR di Sephora Collection, che si prende cura della pelle con step facili e mirati alle reali esigenze, utilizzando ingredienti che amano la pelle, nel rispetto del pianeta.





GOOD FOR ha infatti selezionato i migliori ingredienti di origine naturale (presenti almeno al 90% per la maggior parte dei prodotti) e gli attivi più efficaci per creare formulazioni straordinarie che rispondo ai bisogni diretti di tutti i tipi di pelle: idratazione, purificazione o luminosità?

Sephora Collection ha il prodotto giusto per la pelle di tutte!

La nuova linea made in France è inoltre particolarmente attenta al pianeta: i suoi packaging ecosostenibili sono infatti composti il più possibile da materiali di scarto di derivazione naturale, riciclati e riciclabili, per ridurre in modo considerevole il loro impatto sull'ambiente.

Scoprite i prodotti della linea Sephora Collection GOOD FOR

Dalla maschera purificante ai dischetti peeling, dalla crema idratante da giorno fino alla crema illuminante per il contorno occhi: GOOD FOR è la skincare routine che ama la pelle come la ami tu.

Siero Ultra Illuminante (Super Sérum Éclat)

Contiene il 97% di ingredienti di origine naturale, tra cui vitamina C ed E e Peptidi naturali per rivelare una pelle idratata e radiosa, combattendo la visibilità di rughe e segni d'espressione.





Crema Idratazione Quotidiana (Super Hydratant Jour)

Arricchita con Acido Ialuronico, dona alla pelle idratazione immediata e la disseta all'istante, con una formula composta al 96% da ingredienti di origine naturale.

Dischetti Peeling Illuminanti (Disques Peeling Éclat)

Con il 99% di ingredienti di origine naturale (tra cui Acido Glicolico, Peptidi naturali e Aloe Vera), è sufficiente passare un dischetto sul viso con un gesto rapido per esfoliare e levigare la pelle, lasciandola morbida e radiosa.

Crema Idratante Nutriente (Crème Réconfortante)

Ha una texture fondente e vellutata, ideale per i momenti in cui la pelle ha bisogno di nutrimento e di riparazione. Nella sua formula, con il 91% di ingredienti di origine naturale, sono presenti tre oli preziosi: Marula, Avocado e Rosa Mosqueta.

Crema Contorno Occhi (Crème Yeux Éclat)

Eliminare la fatica dal contorno occhi, donando luminosità e idratazione: ci pensa Crème Yeux Éclat con il 97% di ingredienti di origine naturale. Mentre l'Acido Ialuronico distende l'area delicata del contorno occhi, la Caffeina agisce sulle occhiaie.

Maschera Peel-off punti neri (Masque Peel-off Points Noir)

Si applica sulle zone impure del viso, si lascia asciugare e si rimuove staccandola come una pellicola. La sua formula (89% di ingredienti di origine naturale) con Acido Glicolico e Aloe Vera aderisce perfettamente alla pelle e porta via con sé punti neri e impurità.

Maschera Purificante all'argilla (Masque Boue Purifiant)

Con Zinco e Argilla Bianca (e il 96% di ingredienti di origine naturale), la maschera fango svolge un'azione detergente, purificante e opacizzante, assorbendo il sebo in eccesso e liberando i pori.

Dove trovare la linea GOOD FOR? Nei Beauty Store Sephora e su sephora.it!