Sta per arrivare una serie di eventi online imperdibili dedicati alla bellezza e all'energia. Siete pronte a fare il pieno di carica?

I ritmi frenetici e lo stress della vita quotidiana hanno scaricato le vostre energie? E la stanchezza appare anche sulla pelle?

Non preoccupatevi: succede a tutte.

Ma non bisogna lasciare che la batteria vitale rimanga a 0.

Ricaricatela fino al 100%, seguendo i consigli degli esperti in tre settori - beauty, yoga e food - che animeranno i prossimi appuntamenti online a cui siete tutti invitati.

Segnate in agenda: tra gli eventi delle prossime settimane non mancate alle tre classroom e alla diretta live di Grazia.it e Clarins sul canale Instagram @grazia_it, durante le quali gli esperti racconteranno quanto l'energia sia fondamentale per affrontare la vita di tutti i giorni e per far risplendere la pelle del viso, con consigli pratici su come ricaricarsi.

Insieme a Ludovica Sauer, modella e influencer, i tre esperti racconteranno cosa significa Live Beautifully per Clarins: uno stile di vita dall'approccio olistico, secondo il quale amarsi e stare bene con se stessi è il primo segreto di bellezza, perché quando ci si sente a proprio agio la pelle è più bella.

Succede però che i ritmi della vita moderna spengano le energie vitali sia dell'organismo, sia della pelle: ci si sente spossati e il viso appare stanco.

A dare un boost di carica ci pensa il nuovo trattamento rassodante ed energizzante Clarins Extra-Firming Energy, indispensabile per donare energia alla pelle.

Durante gli appuntamenti online ne scoprirete le straordinarie caratteristiche, insieme ai segreti e ai consigli degli esperti beauty, yoga e food.

SAVE THE DATE - IGTV @grazia_it

#LIVEBEAUTIFULLY ENERGY BEAUTY TIPS con Diego Parisi, National Make-Up Artist & Beauty Expert Clarins - 23 marzo

#LIVEBEAUTIFULLY ENERGY YOGA TIPS con Giulia Peditto, insegnante di yoga - 29 marzo

#LIVEBEAUTIFULLY ENERGY FOOD TIPS con Martina Donegani, dott.ssa biologa nutrizionista - 9 aprile

SAVE THE DATE - LIVE @grazia_it

Oltre alle classroom su IGTV, potrete seguire una speciale diretta insieme a Daniela Losini, Head of Beauty di Grazia.it, e Diego Parisi, National Make-Up Artist & Beauty Expert Clarins, durante la quale scoprirete qual è il rapporto tra pelle ed energia, e come ricaricarla con il nuovo trattamento viso Clarins Extra-Firming Energy.

A questo evento potrete partecipare in prima persona, ponendo le vostre domande direttamente all'esperto sia durante la live, sia nei giorni precedenti attraverso le stories sul canale Instagram di Grazia.it

L'appuntamento con la diretta live è il 19 aprile alle ore 18:00.

Non mancate!

Credits: nella Classroom Yoga Ludovica Sauer indossa un completo Licia Florio.