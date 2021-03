I ritmi della vita quotidiana spengono le vostre energie? Anche la pelle appare segnata e poco luminosa. Non temete: esiste un trattamento per ridarle la carica

E poi succede che vi guardate allo specchio, sbattete le palpebre, e quasi non vi riconoscete.

La vostra batteria vitale è praticamente allo 0% ed è come se ce lo aveste scritto in faccia: "Batteria scarica! SOS! Ricaricami!"

La pelle, infatti, racconta molto di voi e del vostro stile di vita.

Gli impegni quotidiani, le corse infinite, lo stress inevitabile della vita moderna: all'abbassarsi dell'energia vitale corrisponde anche un calo dell'energia delle cellule cutanee, e la pelle appare scarica.

Ma è proprio quando la pelle ha maggiormente bisogno di energia che Clarins fornisce la risposta adatta alle sue esigenze, con il nuovo trattamento viso Extra-Firming Energy, la crema giorno multivitaminica che unisce l'azione anti-età rassodante all'effetto booster di un trattamento energizzante, per una pelle raggiante di tonicità.

La formula nasce dal savoir-fare di oltre mezzo secolo dei Laboratori Clarins che attingono dalla natura gli ingredienti più efficaci e preziosi, unendoli all'expertise skincare e alla ricerca all'avanguardia.

La sua formulazione contiene un cocktail di super frutti e piante (di cui 9 certificate bio) che Clarins ha ricercato in giro per il mondo tra i più potenti in natura, per risvegliare lo splendore vitaminico e la tonicità della pelle.

Il segreto? L'esclusivo [GLOW PLUS COMPLEX], innovazione dei Laboratori Clarins, che combina 4 frutti dai super poteri: estratto di semi di acerola dall'America del Sud per un'ottimale ossigenazione della pelle, estratto di bacche di Goji cinesi dalle straordinarie proprietà antiossidanti, olio di albicocca dell'Asia Centrale dalle proprietà nutrienti e paprika dall'America Centrale per un tocco bonne mine immediato, che conferisce un colore naturalmente dorato alla pelle.

L'efficacia di [GLOW PLUS COMPLEX] si deve anche alla sua azione diretta su una delle più importanti fonti di energia dell'organismo e in particolar modo della pelle, perché ne garantisce freschezza e splendore. I ritmi della vita odierna, uniti allo stress e al passare degli anni, contribuiscono a rallentare fortemente la sintesi di ATP e a minare lo splendore della pelle.

Il nuovo trattamento Clarins Extra-Firming Energy aiuta a restituire energia alle cellule cutanee, dando loro la giusta carica per risvegliare vitalità e luminosità della pelle.

Oltre all'effetto di luminosità immediata, questa nuova crema attinge al cuore della linea Extra-Firming Clarins, arricchita con attivi che aiutano la pelle a ritrovare tonicità: come il fiore canguro dall'Australia Occidentale per favorire la rigenerazione cutanea, e mitracarpus, una piccola pianta africana che promuove la sintesi di collagene.

Un altro super potere di Clarins Extra-Firming Energy è la sensorialità: a ogni applicazione la sua texture fondente e il suo profumo fresco con note acidule e fruttate donano una sferzata di energia che trasmette immediatamente il buon umore.

Il nuovo trattamento Extra Firming-Energy nasce dall'approccio Clarins alla bellezza: una bellezza naturale, spontanea e autentica, dal 1954.

Una visione, dunque, olistica, basata sul concetto di wellbeing: la pelle è più bella quando ci si sente a proprio agio con sé stesse e ci si prende cura di sé, corpo e spirito.

Ne trova giovamento la vita stessa, perché la bellezza non riguarda solo l'aspetto estetico, ma il modo di affrontare la vita.

In due parole, Live Beautifully.