Un trattamento multitasking che rinnova la pelle con delicatezza: ecco perché Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden diventerà la vostra crema viso must-have

In cosmetica esiste un ingrediente che è molto apprezzato per le sue proprietà. Parliamo del retinolo, nome comunemente usato per indicare i retinoidi, derivati della vitamina A che sono dei veri e propri oggetti dei desideri per le azioni che svolgono sulla pelle: accelerano il turn over cellulare, supportano la produzione di collagene, idratano aumentando la produzione di acido ialuronico – che è alla base dell’idratazione – e permettono alla pelle di tornare alla sua luminosità naturale. «Gli effetti sulla pelle – racconta Antonella Savani, Training and Retail experience manager di Elizabeth Arden – sono numerosi: i retinoidi aiutano a ridurre le rughe, i pori dilatati, e la iperpigmentazione, tutte problematiche molto comuni nelle consumatrici moderne. In più, contribuiscono a ridurre l’acne agendo con una leggera esfoliazione della pelle e tenendo sotto controllo la produzione di sebo». Insomma, ci sono tanti buoni motivi per inserire il retinolo nella propria skincare routine.

La novità che è subito un must-have: Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden

Da oggi ne abbiamo qualcuno in più, grazie alla crema viso Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden. Questo trattamento viso è, infatti, adatto a tutte le tipologie di pelle e, soprattutto, può essere applicato sia di giorno sia di sera. L’ingrediente star di questa nuova crema viso - l’ HPR, ovvero l’Hydroxy Pinacolone Retinoate – è poi un retinoide di ultima generazione più efficace contro rughe e segni del tempo rispetto a quasi tutte le altre forme di retinoidi. «Oltre a dare massimi risultati in termini di performance, la formulazione del Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden minimizza i rischi negativi sulla pelle perché l’HPR da una parte potenzia l’azione del retinolo, dall’altra lo stabilizza». Non solo. Se, infatti, il retinolo puro viene subito assorbito dalla pelle per effetti immediati, l’HPR continua ad agire anche dopo l’applicazione regalando risultati che durano nel tempo. Altra caratteristica che rende davvero speciale questo trattamento viso è l’insieme degli ingredienti presenti nella formula: «I Phytoceramidi rafforzano la barriera della pelle proteggendola e riducendo al minimo la secchezza, il Bisabololo ha proprietà antiinfiammatorie e lenitive, la Radice di Zenzero calma e riduce le irritazioni mentre l’Acido ialuronico ha un potere rassodante e idratante. Tutti questi ingredienti, lavorando insieme, rendono questa crema adatta anche alle pelli più sensibili».

Come inserire Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden nella skincare routine

«Di giorno, dopo la detersione, consiglio di applicare un contorno occhi in crema oppure un contorno occhi in capsule come Advanced Ceramide Eye Capsules prima di utilizzare la crema viso e un fattore di protezione solare SPF», conclude la Training and Retail experience manager. Cambia qualcosa per la routine serale? «Sì, ma soltanto per quanto riguarda il contorno occhi. Dopo la detersione, il consiglio è di optare per un prodotto come Retinol Ceramide Line Erasing Eye Cream, un contorno occhi con azione levigante e sgonfiante che ha una caratteristica importantissima: il retinolo utilizzato è incapsulato. Questa tipologia di retinolo è per il 76% più potente rispetto a quello non incapsulato. In più, nelle capsule il prodotto si mantiene puro e la quantità utilizzata è esattamente quella di cui abbiamo bisogno. Infine, le capsule sono anche ecofriendly perché idrosolubili». Il trick in più per concludere la beauty routine notturna regalandosi una coccola? «Applicare un balsamo labbra super idratante come l’Eight Hour Cream Intensive Lip Repair Balm».

L'evento a Milano

Per raccontare e parlare di Retinol + HPR Ceramide Rapid Skin-Renewing Water Cream di Elizabeth Arden con amici e appassionati di beauty, Grazia.it ed Elizabeth Arden hanno organizzato un incontro insieme a Giulia Gaudino e un'esperta skincare in un elegante albergo nel cuore di Milano, VMaison. Ecco la gallery con tutti gli scatti dell'evento.

