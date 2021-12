Tocca la pelle, tocca il cuore. Regalare un trattamento è un invito a immergersi in una dimensione nuova in cui corpo, mente e spirito sono interconnessi. Non è un approccio (soltanto) filosofico: è la scienza a dirlo. Vi spieghiamo perché scegliere di regalare skincare a Natale è la mossa giusta da fare

Non è solo una questione estetica o di rituale rilassante. È qualcosa di più, qualcosa di molto profondo (e di scientificamente dimostrato): il contatto delle mani sulla pelle, infatti, innesca reazioni di immediato benessere, riducendo lo stress e le naturali reazioni di difesa. Ecco perché un prodotto skincare – che sia un siero, una crema, un tonico, un'essenza o un detergente – fa bene alla pelle ma anche al cuore di chi lo usa e di chi lo regala. Il messaggio non è soltanto “volersi prendere cura della pelle”, magari staccando la spina con un rituale Home Spa: l'invito è a volersi bene a 360 gradi. Benessere fuori e dentro: l'approccio è olistico, come insegna da sempre Shiseido.

Perché regalare skincare a Natale

Oggi i trattamenti skincare sono un regalo sempre più apprezzato, un regalo che parla di armonia e benessere, di attenzione e cura per l’altra persona. Un gesto d’amore che tocca il cuore e fa bene allo spirito, un modo meraviglioso per dimostrare amore e vicinanza. Shiseido lo sa bene ed è per questo che ha lanciato un progetto speciale prima indagando le abitudini degli italiani in fatto di regali natalizi e poi sfatando, ironicamente, alcuni dei pregiudizi più diffusi. Ecco tre motivi per NON regalare skincare a Natale (che, invece, vi convinceranno a fare l'esatto contrario!).

Lo skincare non è un regalo per tutti

Verissimo: è un regalo da dedicare solo alle persone più care, che conoscete intimamente. Coloro per cui scegliete il dono personalmente, senza lasciare nulla al caso, perché volete sorprenderle e coccolarle.

Regalare skincare non significa “fare un pensierino”

Tutt’altro, è un regalo prezioso, perché nello skincare Shiseido sono racchiusi qualità superiore e performance straordinarie, texture lussuose e fragranze aromacologiche in grado di regalare benessere ed alleviare lo stress. È un balsamo per il corpo e per la mente.

Un regalo skincare è personale

Sì, può capitare di sentirsi disorientati davanti a tante tipologie di prodotti e benefici. Per questo Shiseido ha ideato una serie di iniziative, online e in profumeria, volte a trovare il dono ideale per la tua persona speciale. Lo skincare è davvero un dono personale ma lo è nella più garbata e attenta delle sue accezioni, ovvero un gesto d’affetto che invita alla cura di sé come rituale di benessere e amore di sé.

Donare un cofanetto skincare Shiseido significa fare un regalo pensato, intimo e personale. È offrire una carezza per corpo, mente e spirito, supportata da un elevato contenuto scientifico e tecnologico. È la certezza di fare un dono che toccherà la pelle e il cuore di chi amiamo.