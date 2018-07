Il segreto di una bella pelle senza macchie o imperfezioni? Proteggerla dalle radiazioni solari con un prodotto ad hoc, tutti i giorni, anche e soprattutto in città



Sapete a cosa è dovuta una pelle dal colorito poco omogeneo, con macchie e linee d'espressione accentuate? Lo stress ossidativo, provocato da un aumento dei radicali liberi. Le cause principali sono la costante esposizione ai raggi solari e all'inquinamento ambientale.



Una situazione che chi vive i ritmi frenetici della città conosce bene.

Per questo motivo non è sufficiente applicare una semplice crema idratante. Una corretta skincare routine passa attraverso l'applicazione quotidiana di un solare con un elevato fattore di protezione. Esatto, anche in città! Le radiazioni solari, infatti, sono dannose per tutto l'arco dell'anno e il nostro viso è costantemente sottoposto a una esposizione continua, che non si limita soltanto a quando andiamo in vacanza.

La protezione solare da città, però, deve avere delle caratteristiche specifiche per poter essere applicata in maniera confortevole ogni mattina. Cosa chiediamo al nostro solare quotidiano? Vorremmo che avesse una texture leggera, facilmente assorbibile e, soprattutto, non dovrebbe lasciare la patina bianca né una sensazione appiccicosa! Adattandosi naturalmente alle esigenze della nostra pelle.

Per fortuna, un prodotto del genere non è un miraggio.

La nuova linea di solari NIVEA Sun UV Viso propone una gamma di protezioni specifiche per le varie tipologie di pelle, riuscendo ad avere così un prodotto con un'alta protezione solare pensato per nostre esigenze.

Le texture a rapido assorbimento, leggerissime e confortevoli, con 0% di residui appiccicosi e 0% di residui bianchi, mantengono costante il livello di idratazione della pelle e la proteggono dalle aggressioni esterne, di raggi solari e inquinamento, grazie a un complesso di antiossidanti.



Per voi che avete bisogno di un'azione correttiva e di prevenzione dal fotoinvecchiamento, ci sono i due solari specifici, NIVEA Sun UV Viso Anti-Rughe & Anti-Macchie con FP 30 o 50 e NIVEA Sun UV Viso BB con FP 50+.

Le beauty editor di Grazia.it li hanno provati per voi, volete scoprire come si sono trovate?

Michela Marra

Con la comparsa delle prime rughe e con il rischio macchie in agguato, per me è fondamentale usare una protezione solare quotidiana. In città, poi, è necessario avere uno schermo che difenda la pelle dalle aggressioni esterne e dall’inquinamento. Ecco perché ho provato con curiosità la nuova NIVEA Sun UV Viso Anti-Rughe & Anti-Macchie FP 30: dalla texture leggera, lascia la pelle morbida e idratata. Perché la consiglio? È facile da applicare, contiene antiossidanti di origine naturale ed è ottima anche come contorno occhi: un prodotto 2 in 1 eccezionale per l’estate!

Francesca Merlo

Il solare per il viso è uno step irrinunciabile nella mia beauty routine. Lo utilizzo quotidianamente in città, per proteggermi dallo stress ossidativo causato dalle radiazioni solari. Per questo sono sempre alla ricerca di un prodotto con alta protezione che svolga anche un’azione di perfezionamento. La NIVEA Sun UV Viso BB FP 50+ ha una texture fluida e leggera, si stende facilmente e non lascia nessun residuo appiccicoso. Il colore si adatta perfettamente alla mia pelle, fondendosi senza fare strato. In questo modo posso finalmente avere una pelle protetta e dal colorito uniforme.

