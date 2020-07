Quali sono i prodotti must have per la skincare estiva? Ecco i più desiderati e amati, e li trovate da Sephora

Ci sono prodotti di bellezza che entrano nel cuore di milioni di beauty addicted.

Succede per la loro efficacia, per gli studi alla base delle loro formulazioni, per il prestigio del brand, e anche perché sono indiscutibilmente cool.

Tutti ne parlano, tutti li vogliono: Sephora ha dato via allo Skincare Buzz, selezionando i migliori prodotti per la cura della pelle, diventati vere e proprie icone, amatissimi, chiacchieratissimi dalle beauty guru sul web, e presenti in tutti i beauty case delle skincare junkee.

Se siete alla ricerca dei prodotti più hot per curare la pelle durante l'estate, ecco la selezione dei must have di Sephora.

È lo scrub esfoliante a base di enzimi di ananas e papaia, BHA e AHA. La sua texture leggera risulta molto delicata sulla pelle, pur riuscendo a eliminare con efficacia le cellule morte e le impurità, rivelando un incarnato radioso.

Tra le mitiche acque spray di Mario Badescu questa è la più adatta per donare nuova vitalità e luminosità alla pelle disidratata e spenta. Si vaporizza sul viso dopo la detersione e prima della crema idratante, e può essere portata in borsetta per uno shot di idratazione on the go in ogni momento della giornata, anche sopra al trucco. Oltre all'aloe vera, contiene timo e rosa.

Basta una sola applicazione di questa crema corpo fondente, dall'effetto rassodante e levigante, per ritrovarsi con la mente su una spiaggia brasiliana, grazie al suo irresistibile profumo esotico. Nella formulazione: guaranà, burro di cupuaçu, açai e olio di cocco.

Tra le maschere viso più amate oltreoceano, si conferma un must have prezioso per curare la pelle durante l'estate. Idrata, disseta e lenisce con vitamine, ceramici e antiossidanti.

Il tonico esfoliante n°1. Con acido glicolico al 5%, ginseng, aloe vera, fruttosio e saccarosio, leviga la grana della pelle, equilibra e illumina. Da usare solo di sera, e con SPF durante il giorno.

Pensata per le pelli secche che hanno bisogno di nutrimento intensivo, si applica di sera per ripristinare e preservare l'idratazione cutanea, e accompagnare in un sonno di bellezza. Con minerali, oli e burri naturali.

L'olio viso blu si applica di notte per rigenerare la pelle e attenuare la visibilità di rughe e pori. Con acido retinoico, olio essenziale di tanaceto blu e camomilla tedesca. Si raccomanda di usare sempre l'SPF durante il giorno.

Il siero per il contorno occhi è a base di un derivato della caffeina dal potere antiossidante e anti-infiammatorio, a cui si aggiunge l'azione drenante per combattere gonfiori e occhiaie.