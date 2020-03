Lo sguardo dice molto di noi e per attenuare le imperfezioni c'è una soluzione davvero a portata di mano. Scopritela con noi!

Una notte insonne, un periodo di stress o uno stile di vita non proprio corretto ed ecco apparire le occhiaie, uno dei problemi più diffusi tra donne e uomini di ogni età. Il tempo che passa non è un alleato di bellezza, ma le occhiaie possono comparire anche prima dei 30 anni: non è mai troppo presto per correre ai ripari!

No panic: scegliere la soluzione giusta per il vostro contorno occhi è facile. Il nostro consiglio è di dare sempre un occhio agli ingredienti delle formulazioni perché alcuni sono davvero efficaci per dire addio a queste imperfezioni. Un esempio? La vitamina C.

Ecco tutti i vantaggi di questa vitamina nello skincare.

Il potere della vitamina C

La formazione delle occhiaie è dovuta principalmente a tre fattori, come spiega la dottoressa Meghan O’Brien, Consulente Globale di Kiehl’s: «Possono essere causate da un maggiore flusso sanguigno superficiale, che risulta visibile attraverso la pelle sottile del contorno occhi, da uno svuotamento della zona legato all'età e a una pigmentazione dell'epidermide proprio in questa zona delicata, dove la pelle può essere più chiara o scura».

Va da sé che bisogna agire su più fronti e la vitamina C arriva in soccorso. In primo luogo perché ha un potere schiarente e poi, perché, come dimostrato scientificamente, questo ingrediente può contribuire a ridurre le linee sottili e le rughe, aumentare la luminosità e dare, allo stesso tempo, un sostegno alla struttura della pelle che al tatto diventa più morbida e uniforme.

Una vitamina con più benefici: ecco perché è un must-have nella beauty routine.

Indecise sul prodotto giusto? Vi diamo una mano noi: il nuovo Powerful-StrengthLine-Reducing & Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum di Kiehl’s, l’ultima novità della linea Dermatologist Solutions™, è il vostro alleato più prezioso e qui vi spieghiamo perché.

Quattro motivi che vi convinceranno a usare Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum di Kiehl’s

Ha una nuova formula arricchita proprio con vitamina C che garantisce risultati visibili schiarendo e migliorando le occhiaie.

Contiene un Complesso Tripeptide integrato nella formula: aiuta a stimolare gradualmente il flusso dei liquidi che ristagnano, in modo da contrastare le borse e le occhiaie.

Nella formula c'è un terzo ingrediente top, l'Acido Ialuronico: potente idratante, contribuisce ad attenuare rughe e rughette.

Infine, Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum può essere utilizzato anche da chi ha la pelle sensibile: l'acido ialuronico, per esempio, è oftalmologicamente testato e quindi adatto anche per le pelli più delicate.

La perfetta routine skincare

Come confermato da studi cosmetico-chimici, se usato con costanza, Powerful-Strength Line-Reducing & Dark Circle Diminishing Vitamin C Eye Serum di Kiehl’s dona un contorno occhi dall'aspetto visibilmente più luminoso e riposato in soli sei giorni!

Per completare la vostra routine a base di vitamina C e Acido Ialuronico, vi consigliamo di provare anche Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate di Kiehl's la cui formula è stata rinnovata e potenziata: contiene il 12.5% di vitamina C e Acido Ialuronico ed è caratterizzata da un texture ancora più leggera e di rapido assorbimento oltre che molto piacevole grazie alla profumazione agrumata.

Due consigli in più per prevenire e combattere le occhiaie

Con i due prodotti Kiehl's – il siero antietà e il contorno occhi - siete davvero in ottime mani. Ma per prevenire le occhiaie e l'invecchiamento precoce, seguite questi semplici beauty tips suggeriti dalla dottoressa Meghan O’Brien.

Usate sempre un filtro solare insieme al prodotto per il contorno occhi, in particolare una crema che favorisca la sintesi di collagene. Questo aiuterà a prevenire la formazione della pigmentazione e anche ad aumentare l’idratazione in modo da soddisfare le esigenze specifiche della pelle di questa zona.

Attenzione allo stile di vita: poche semplici scelte possono contribuire a prevenire le occhiaie visibili. Per esempio, alcuni ritengono che l'aspetto delle occhiaie possa variare con la quantità di sonno, l’uso di alcol e il fumo. Se alle buoni abitudini associate un filtro solare (ha un ottimo potenziale nell'impedire che le occhiaie brune diventino più scure), noterete subito i risultati!