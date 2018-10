Scoprite OleHenriksen, il nuovo marchio di skincare disponibile in esclusiva nel beauty store Sephora Italia

OleHenriksen è un innovativo brand di skincare sviluppato a Los Angeles ma danese nel cuore.

Fondato dallo skincare guru danese Ole Henriksen, che dà il nome alla gamma, il marchio è giunto a settembre in esclusiva negli store Sephora e su Sephora.it portando una ventata di freschezza e positività nel panorama beauty. L'Italia è il primo paese europeo - dopo la Danimarca - a proporre la skincare OleHenriksen.

Il fulcro del brand? Ole Glow, pura radiosità che si sprigiona dall’interno, per una bellezza che parte da dentro e illumina la pelle.



Le linee viso OleHenriksen



Questo marchio iconico negli Stati Uniti - e nel mondo - amato da star del calibro di Lady Gaga, Katy Perry e Charlize Theron, nasce dall'esperienza e dalla passione di Ole Henriksen per il mondo della bellezza coniugato a uno stile di vita healthy.



Il range di prodotti e trattamenti professionali - testati da Ole nella sua esclusiva spa di Beverly Hills - vanta ingredienti selezionati ed estratti botanici utili a migliorare l'aspetto della pelle di donne e uomini di tutte le età.





La gamma include infatti cinque diverse linee prodotto, tutte da scoprire:

- Truth Collection, che illumina, combatte i segni visibili dell’invecchiamento cutaneo e idrata per tutto il giorno;

- Transform Collection, che esfolia la pelle quotidianamente in modo delicato;

- Transform Plus Collection, studiata per combattere i segni del tempo con super ingredienti naturali;

- Nurture Collection, messa a punto per idratare intensamente e lenire pelli secche e sensibili;

- Balance Collection, pensata per riequilibrare la pelle oleosa e impura.

Scopritele nel dettaglio qui di seguito.

Truth Collection

Best seller del marchio, questa linea a base di vitamina C è un vero e proprio infuso di luminosità ed energia per la pelle.

Ole Henriksen infatti è stato tra i primi a impiegare la vitamina C nei prodotti di skincare, convinto che le sue proprietà antiossidanti e il suo supporto alla produzione naturale di collagene la rendessero un ingrediente imprescindibile.

In particolare, il siero Truth Serum è come un multivitaminico quotidiano per la pelle. Pensato per illuminarla, combattere i segni del tempo e idratarla, è arricchito dal complesso True-C Complex, che unisce collagene, succo di aloe, arancia ed estratti di te verde, per un incarnato immediatamente ravvivato dal celebre Ole Glow.

La gamma Ole Henriksen Truth Collection include tra gli altri la crema idratante C-Rush Brightening Gel Crème, la crema per il contorno occhi Banana Bright Eye Crème, dall'effetto illuminante, il detergente The Clean Truth Foaming Cleanser e le salviette detergenti Truth on the Glow Cleansing Cloths.

Transform Collection

Basato sulla filosofia di Ole Henriksen di esfoliare-trattare-lenire per ottenere l’Ole Glow, la linea Transform è ispirata al potere che la pelle ha di trasformarsi, se trattata in maniera corretta.

Grazie al complesso AHA – acido glicolico, lattico e acidi della frutta, il range combatte la comparsa dei segni del tempo uniformando inoltre l'incarnato.

Tra le sue referenze troviamo la crema viso multitasking Sheer Transformation Perfecting Moisturizer, il trattamento levigante notturno Invigorating Night Transformation Gel, lo scrub rivitalizzante Transforming Walnut Scrub, un programma di peeling AHA e di microdermoabrasione professionale - da utilizzare a casa grazie alle dosi già preconfezionate - Power Peel Transforming Facial System e la crema contorno occhi gel levigante Uplifting Transformation Eye Crème.

Transform Plus Collection

Combattere i segni del tempo e trasformare la pelle in maniera decisiva senza il retinolo - efficace ma spesso difficile da tollerare - ? Da oggi si può grazie a Transform Plus di OleHenriksen.

Questa linea, composta da due prodotti - uno da usare di giorno e uno da usare di sera - arricchita da bakuchiol, un nuovo super-ingrediente derivato dall’erba ayurvedica babchi, potenti AHA e ingredienti botanici è una novità tutta da scoprire.

Questo Power Duo, si compone di un siero giorno, Glow Cycle Retin-ALT Power Serum e una crema notte, Goodnight Glow Retin-ALT Sleeping Crème, specificatamente studiati per illuminare la pelle grazie a una base correttiva con pigmenti lavanda che riduce pori, linee sottili, rughe e macchie scure, migliorando inoltre l'elasticità e il tono della pelle.

Nurture Collection

Ole Henriksen Nurture Collection è una linea pensata da Ole per nutrire in profondità la pelle e ridurre il rossore. Ideale per le pelli più secche e sensibili, la formula dei suoi prodotti vanta una miscela multi vitaminica e olii botanici di girasole, rosa canina, borragine e moringa, uniti a estratti lenitivi di camomilla, cetriolo e aloe vera.

Tra le referenze della gamma troviamo l'idratante multi vitaminico Nurture Me Moisturizing Crème, le salviette detergenti rinfrescanti So Nurturing Cleansing Cloths, la maschera calmante all'argilla Hygge HydraClay Detox Mask e la crema struccante "effetto freddo" Wonderfeel Double Cleanser + Complexion Cloth.

Balance Collection

Adatta a combattere oleosità, aspetto lucido e pori dilatati, Balance Collection si avvale dell'esclusivo Green Fusion Complex, composto da tè verde, eucalipto, alghe ed estratti di muschio irlandese, unito a olio di semi di neem ayurvedico. L'effetto? Quello di una pelle luminosa, non lucida.

Anche in questo caso troviamo un'ampia scelta di prodotti, tra i quali la maschera rinfrescante e purificante all'argilla Cold Plunge Pore Mask, lo scrub dalla doppia azione riscaldante e rinfrescante Pore-Balance Facial Sauna Scrub, il detergente seboregolatore Find Your Balance Oil Control Cleanser, l'idratante opacizzante leggero Counter Balance Oil Control Hydrator e il tonico astringente Balancing Force Oil Control Toner.

Tutti i prodotti di skincare OleHenriksen sono disponibili all'acquisto in esclusiva in selezionati beauty store Sephora italiani e su sephora.it a partire dal 17 settembre 2018.