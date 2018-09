OleHenriksen, il brand danese di skincare amato dalle star di Hollywood, arriva in esclusiva nei beauty store Sephora Italia con un evento di lancio tutto da scoprire

Skincare guru, ballerino e good vibes addict dall'energia incontenibile: Ole Henriksen è arrivato nello store Sephora Milano Duomo per presentare la linea di prodotti di cura della pelle che porta il suo nome, OleHenriksen.



Danese di origine ma losangelino d'adozione, Ole crede che la bellezza della pelle sia il risultato di un approccio alla vita gioioso e divertente guidato da uno stile di vita vivace, effervescente e positivo.

Il segreto di OleGlow

Le quattro collezioni skincare OleHenriksen contengono potenti principi attivi, elementi botanici naturali e acidi grassi essenziali per illuminare, esfoliare, riequilibrare e nutrire la pelle.



Inoltre, i prodotti e trattamenti professionali firmati OleHenriksen sono caratterizzati da texture e profumazioni invitanti, gli alleati ideali per donare una sensazione di benessere ogni giorno.



Il risultato? L’ormai celebre effetto "#OleGlow" per un viso che splende dall'interno. Lo stesso che possiamo vedere sul viso di molte star internazionali come Lady Gaga e tutte le fedeli clienti della spa di Ole a Beverly Hills.

OleHenriksen: il lancio in Italia

Lo scorso 18 settembre Ole Henriksen in persona ha illuminato con il suo personalissimo OleGlow il centro di Milano con un flash mob: "It's time to glow, get the #OleGlow!".



Il flagship store Sephora Milano Duomo ha accolto infatti moltissimi ospiti, ammaliati dall'energia di Ole, che ha ballato con il team Sephora coinvolgendo la folla e sancendo in questo modo l'arrivo in grande stile della sua linea di skincare nel nostro paese.

L'Italia è il primo paese europeo - oltre al paese di origine del fondatore del brand, la Danimarca - in cui OleHenriksen viene lanciato.



La gamma di prodotti per la cura del viso OleHenriksen - che include quattro linee adatte a soddisfare tutte le esigenze di donne e uomini - è infatti in vendita esclusiva su sephora.it, dal 3 settembre, e in una selezione di 67 Beauty Store Sephora in Italia, dal 17 settembre.

Meet & Greet e Glow Class

Il divertimento non si è fermato qui. Durante il lancio infatti Ole ha incontrato i fan raccontando loro il suo approccio semplice, divertente e performante verso il mondo dello skincare che permette a ognuno di diventare l’esperto della propria pelle.



Per Ole Henriksen, infatti, una pelle luminosa è sinonimo di positività, ossia di un ottimismo effervescente e di un piacere per la vita che emanano brillantezza e vivacità dall’interno di ognuno di noi.



A conclusione della giornata il team OleHenriksen ha accolto gli ospiti nello spazio Sephora Beauty Hub dedicato alla prova prodotto per scoprire il rituale skincare per avere una pelle OleGlow al 100%.

Le foto dell'evento

Lasciatevi conquistare dall'energia di Ole Henriksen sfogliando la gallery con le immagini dell'evento.

Volete provare di persona l'effervescente efficacia della linea di skincare OleHenriksen?

Visitate i beauty store Sephora e lasciatevi conquistare dal brand provando la gamma nei Sephora Beauty Hub, presenti in store selezionati.

Trovate il più vicino a voi su sephora.it.