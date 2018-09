In occasione del lancio della linea di cura della pelle OleHenriksen da Sephora Italia abbiamo incontrato il guru della skin care che dà il nome alla linea. Ecco i suoi segreti di bellezza

OleHenriksen è un marchio di skin care innovativo, gioioso ed efficace, studiato da Ole Henriksen - che dà il suo nome alla linea - guru della cura della pelle danese naturalizzato americano.

In occasione del lancio esclusivo di OleHenriksen nel nostro Paese in una selezione di beauty store Sephora Italia - il primo paese in Europa a vantare la presenza del brand, oltre a quello di origine del fondatore - abbiamo incontrato Ole, che ci ha raccontato in una video intervista il segreto di "OleGlow", la nascita del brand e perché essere felici - utilizzando i giusti prodotti - rende più bella anche la pelle.

La video intervista esclusiva a Ole Henriksen

Scoprite i segreti di bellezza di Ole Henriksen e lasciatevi conquistare dalla sua energia.

Ole Henriksen: l'intervista esclusiva

Grazia: Sappiamo che hai iniziato il tuo business partendo da un'esigenza personale. Vuoi raccontarci come è iniziata la tua avventura nel mondo della skin care?

Ole Henriksen: La mia avventura è iniziata quando ero molto giovane. Mi sono trasferito dalla Danimarca all’Indonesia. In Indonesia facevo il ballerino e il modello. Ero anche un amante delle feste, mi piaceva uscire la sera e andare a ballare. E mi è venuta l’acne. Ho trovato un’estetista fantastica di nome Lakita. Lakita in breve mi disse “Ole, la tua pelle è orribile! Ti aiuto io”.

Ho iniziato a fare dei trattamenti da lei ogni settimana. Lakita stessa realizzava i prodotti nella sua cucina. Ho visto la mia pelle migliorare sempre di più. Sono rimasto affascinato dal concetto di skin care e dall’aver scoperto che quando tratti la tua pelle in modo corretto, puoi trasformarla e migliorarla.

G: Spiega agli amici italiani cosa si intende per "OleGlow".

OH: OleGlow ruota attorno all’idea di donne e uomini che si sentono bene nella propria pelle, che amano la vita, che la celebrano ogni giorno come un nuovo inizio.

G: Sappiamo che alla base della tua filosofia vi sono tre passaggi imprescindibili: esfoliare-trattare-lenire, puoi spiegarceli?

OH: Per esfoliare è importante usare ingredienti come quello che utilizzo in Goodnight Glow Sleeping Creme, il bakuchiol, che viene dall’India. Funziona come il retinolo, ma mentre il retinolo può arrossare e irritare la pelle, il bakuchiol ha un effetto calmante e lenitivo, crea nuova collagene, rimuove le cellule morte e rassoda la pelle.

Madre Natura ci offre una cosa che può fare tutto ciò per esfoliare la tua pelle. Utilizzo anche gli acidi naturali della frutta provenienti dallo zucchero e dalle arance. Questo è il primo step. Una volta rimosse le cellule morte, quando la pelle è finalmente morbida, siamo pronti per ricevere l’idratazione. A quel punto, quando applichi la C-Rush Brightening Gel Crème, la crema si lega alla tua pelle, donandole quel bellissimo OleGlow.

G: Sei uno dei pionieri della Vitamina C in fatto di skin care: perché questo ingrediente - cardine della Truth Collection - è così importante per la pelle?

OH: Vitamina C? Ecco come sono diventato ancora più esperto in questo ambito. Ho conosciuto Linus Pauling, il famoso chimico americano che vinse il premio Nobel per le sue ricerche sulla vitamina C. Linus Pauling mi spiegò cosa accade quando applichi la vitamina C sulla pelle nelle giuste quantità e concentrazioni, come si trovano nel nostro Truth Serum, il più venduto nel mondo dal mio brand e numero uno in Italia.

Quando si utilizza il Truth Serum e la mia collezione alla vitamina C, il colorito migliora realmente, la pelle si arricchisce di collagene e si rassoda. Questi prodotti quindi funzionano anche come anti-età riducendo le rughe e idratando a fondo la pelle.

G: Sempre parlando di Truth Collection, sappiamo che Truth Serum è uno dei best seller del brand, e che il suo nome è stato pensato da tuo marito Laurence, vuoi raccontarci questa storia?

OH: Mio marito Laurence è molto bravo con i nomi, quindi quando realizzo i miei prodotti di solito mi rivolgo a lui. In questo caso gli ho detto: “Ho creato un prodotto, un siero, che è ricco di vitamina C, che illuminerà la pelle, la rassoderà, e che ha un profumo molto buono” e Laurence mi ha risposto: “Sai cosa, nei vecchi film di Hollywood, quando un personaggio (magari una bellissima donna, bionda o mora) che aveva commesso un crimine veniva arrestato, gli veniva dato un “siero della verità” (“truth serum”) per farlo confessare.”.

Il Truth Serum quindi ha l’obiettivo di sprigionare la vera pelle che abbiamo tutti il diritto di avere, questo è il significato più profondo. Io credo anche che quando vivi appieno la tua vita e riesci ad essere la versione migliore di te stesso appari "bello" anche all'esterno.

G: Puoi raccontarci qual è il segreto della tua energia, positività e felicità?

OH: La mia positività si esprime in molti modi. Innanzitutto, io amo la vita. Ogni giorno quando mi sveglio alla mattina sono grato di fare parte di questo mondo. Amo gli altri esseri umani. Amo le persone, i bambini, le belle donne e i bei uomini.

La cosa bella della positività è che la possiamo tirare fuori gli uni dagli altri. Quello che ho imparato è che quando sorridi, hai una mentalità aperta e accetti gli altri, si crea un circolo positivo.

G: Le referenze della tua linea di skin care sono molto profumate: quale profumo ti fa sentire felice?

OH: Ho scoperto i profumi felici. Il Clean Truth Foaming Cleanser ad esempio è un detergente in schiuma che sprigiona aromi di mandarino e arancia che ti fanno sentire felice e ti danno energia. Nella nuova collezione Goodnight Glow Sleeping Creme e Glow Cycle Power Serum (entrambe contrastano le rughe e aiutano a rassodare la pelle), è presente zucchero al limone che gli dà una nota di dolcezza.

Alcuni aromi hanno effetti rilassanti per la notte, altri energizzanti per il giorno. Per il giorno vuoi quell’effetto “Hey!”, quell’ “Oleglow”. Mi concentro molto quindi sugli aromi degli agrumi.

G: Quali prodotti della linea Ole Henriksen ami di più e quali pensi faranno innamorare le donne italiane?

OH: Dico sempre che non potrei vivere senza il mio Truth Serum. Se venissi abbandonato su un’isola deserta e potessi portare un solo prodotto, sarebbe quello. Illumina la mia pelle, la rassoda, la idrata e la protegge dal sole. Ne basta poco, due gocce massaggiate ogni mattina sul viso e sotto agli occhi verso l’alto, prima di applicare la crema idratante C-Rush Brightening Gel Crème.

So per certo che le donne e gli uomini in Italia ameranno il Truth Serum. Sono molto orgoglioso di poter dire che abbiamo preparato la pelle di Lady Gaga per il Festival del Cinema di Venezia con il Truth Serum. Lady Gaga era stupenda nel suo abito di Valentino e il Truth Serum l’ha aiutata a far risplendere anche la sua pelle. Gli italiani lo ameranno davvero.

Si innamoreranno anche del Glow Cycle Power Serum e del Goodnight Sleeping Crème. Vedrete risultati sensibili se avete un colorito non uniforme o segni derivanti dai danni del sole. Le rughe che hanno iniziato a comparire diminuiranno. E gli effetti benefici non finiscono qui. Per questo motivo ci piace chiamare il Truth Serum, il C-Rush Brigthening Gel Crème e il Banana Bright Eye Crème “la vera trilogia”.

G: La tua Spa si trova a Beverly Hills, puoi farci sognare raccontandoci chi sono i tuoi clienti più affezionati e quali sono il loro prodotti preferiti per creare un OleGlow su misura?

OH: Una delle mie clienti famose preferite è Katy Perry. E’ nostra cliente da oltre dieci anni. Era una nostra cliente già prima di diventare famosa. Ci ha fatto scoprire a tutta la famiglia. E’ quel tipo di donna che è gentile con tutti. Ha un corpo bellissimo. La sua pelle ha quell’ OleGlow.

Tra i clienti uomini, ammiro immensamente Mark Wahlberg. Anche lui è stato un nostro fan per più di quindici anni, così come sua moglie. Mark è un esempio di “macho man” che è orgoglioso del suo aspetto fisico. E’ un appassionato della linea Transform. Adora lo scrub alla noce – piace a molti uomini – perché previene la comparsa di peli incarniti quando ci si fa la barba e rinforza la pelle. Anche Justin Timberlake ne è fan.

Tra gli altri uomini che ammiro, “Sly” Stallone, Mr. Sylvester Stallone, è cliente e fan del brand da quando aveva trent’anni. Sly è una bravissima persona. Quando iniziò a venire da me a un certo punto mi disse: “Ole, non sei abbastanza forte, non hai abbastanza bicipiti per lavorare sui miei grossi muscoli” e così inizio a insegnarmi degli esercizi da fare, lui me li faceva vedere e io li ripetevo. Grazie a Sly ora faccio 300 flessioni al giorno.





Sempre tra le donne, Charlize Theron è stata nostra cliente per moltissimi anni, circa quattordici o quindici. Charlize è una donna molto alta e io sono piccolino, è un po’ come la Tour Eiffel, ma è anche un esempio di donna molto sicura di sé, ha quel magnifico “glow”, non so se si possa chiamare “Ole Glow”, sicuramente ha il suo.

Questo è il punto principale, ognuno dovrebbe avere il proprio glow. La SPA è per tutti, i prezzi sono ragionevoli. Questa è un'altra cosa di cui sono orgoglioso: i prodotti qui in Italia non sono costosi, ho sempre voluto fare dei prodotti che ci si può permettere, con i migliori ingredienti, erbe ed estratti vegetali.

Io provengo da una famiglia di operai, da un background povero, e torno spessissimo in Danimarca. Per questo rispetto le persone e non credo nell’essere snob. Tutti meritano una pelle fantastica e questo è quello che gli diamo con la proposta esclusiva di skincare OleHenriksen da Sephora in Italia. Così tutti possono avere il proprio OleGlow.

G: Qual è il tuo goal più importante, come persona e come skin care guru?

OH: L’obiettivo più importante è aiutare donne e uomini a sentirsi bene. Quando hai quella sicurezza e quell’amore per la vita, e quando riesci a capire che puoi realizzare tutti i tuoi sogni. Tutti dobbiamo lavorare per arrivarci e a volte nella vita si può fallire, si sale e si scende come sulle montagne russe, è normale.

Ma se hai quella relazione d’amore con te stesso e con la vita, avrai sempre successo in tutti gli aspetti della tua vita. Questo è il mio obiettivo. E quando ti senti bene con te stesso e con la vita, vuoi anche prenderti cura di te stesso, della tua pelle, dei tuoi capelli, del tuo corpo, della tua famiglia a cui vuoi trasmettere il tuo amore. Quindi questa è la cosa migliore del mio lavoro, occuparmi di skin care ma anche sentirsi bene con se stessi e con la vita.

La linea di skin care OleHenriksen è disponibile all'acquisto in esclusiva in una selezione di beauty store Sephora e su sephora.it.