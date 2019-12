La premessa per un viso più compatto è una routine di bellezza impeccabile, come quella proposta da Olaz. Scopritela con noi!

Prendersi cura della pelle non è soltanto una scelta estetica: vivere la beauty routine come una coccola quotidiana è anche lo strumento migliore per affrontare le sfide della giornata, senza timore di essere se stesse fino in fondo.

Lo sa bene Olaz che con la campagna #Fearless ha lanciato un messaggio importante a tutte le donne: non abbiate paura di mostrare il vostro carattere e di credere nei vostri sogni. Ognuna di noi, con le nostre particolarità che ci rendono uniche, ha il potere di cambiare qualcosa nella sua vita. A partire dalla routine di bellezza. Non è vero, infatti, che è solo questione di genetica: per avere una pelle giovane, ciò che conta maggiormente è come ce ne prendiamo cura.

La ricerca di Olaz

A dimostrarlo una ricerca condotta da Olaz in collaborazione con Harvard Medical School e 23andMe, azienda leader nella genetica: «Abbiamo scoperto che il 10% delle donne appare fino a 10 anni più giovane rispetto all'età anagrafica e che alcune di queste donne hanno una variazione genetica associata alla loro pelle eccezionale», racconta a Grazia.it Frauke Neuser, Olay’s Principle Scientist.

«Tuttavia – continua Neuser – le nostre ricerche dimostrano che le variazioni hanno un peso limitato perché ciò che influenza di più la pelle è lo stile di vita; sono le scelte quotidiane ad avere il maggiore impatto sul nostro incarnato, da una corretta skincare routine all'utilizzo di prodotti con SPF, da applicare ogni giorno, fin da giovani». Grazie a questa scoperta, Olaz ha deciso di riformulare la composizione degli ingredienti della linea Regenerist inserendo sostanze, scientificamente testate, in grado di rendere qualsiasi tipo di pelle più giovane. Vediamo insieme come.

Un mix di ingredienti che fa la differenza

Olaz ha utilizzato il peptide PAL-KTTKS - efficace nel ridurre le linee d’espressione e le rughe e molto più costoso del Platino - come ingrediente principale nell’Amino-Peptide Complex, presente in Regenerist. L'azione anti-age è amplificata dal nuovo estratto di Semi di Carrube che stimola la produzione di Acido Ialuronico e Collagene e dall'ingrediente chiave della linea, la Niacinamide (Vitamina B3) che «è una forma di vitamina B3 essenziale per molti processi cellulari – precisa Neuser -. La Niacinamide apporta molti benefici: agisce sui pori dilatati, sulle linee sottili e rughe, sulla barriera della pelle e sulla sua opacità, garantisce un colorito uniforme, e migliora la luminosità della cute, oltre ad aiutare il naturale rinnovo cellulare e a mantenere la pelle ben idratata».

Tra gli altri ingredienti presenti nei prodotti della linea: l’Acido Ialuronico e la Glicerina, attivatori con forti proprietà di idratazione, il Panthenolo (Vitamina B5) che lenisce e idrata, la Vitamina E, un antiossidante che protegge dai radicali liberi, e l'OliveM ™, un derivato dell’olio d'oliva, modificato per aumentare l’assorbimento degli ingredienti anti-invecchiamento dallo strato corneo della pelle.

Regenerist, una linea completa

Il primo prodotto Regenerist che noi di Grazia.it abbiamo provato è stato il prodotto eroe: la Crema Intensiva Anti Età 3 Zone: corposa e ricca, assicura un risultato immediato. Durante il giorno è però necessario proteggere il viso dai raggi solari con la Crema Intensiva Anti Età 3 Zone SPF 30. Prima di applicare il trattamento, il consiglio è di utilizzare il Siero Intensivo Rassodante 3 Zone, mentre chi vuole un tocco di colore non potrà rinunciare alla CC Cream SPF 15.

La routine quotidiana non è, però, completa senza la Crema Rassodante Anti Età 3 Zone Notte: contiene la Skin Energising Technology che agisce in modo profondo, facendo sì che anche le cellule più vecchie si comportino come quelle più giovani, ri-energizzando l'aspetto della pelle durante tutto il suo ciclo di 24 ore.

Ma perché è così importante applicare una crema prima di andare a letto? La risposta arriva dall'esperta che dice: «La nostra ricerca ha scoperto che la produzione di energia cellulare da parte della pelle segue il ritmo Circadiano e il processo di riparazione e rigenerazione della pelle diventa più attivo. Questo significa che dobbiamo assicurarci di dare alla nostra pelle ciò di cui necessita durante il periodo migliore per la riparazione ottimale, inclusi gli ingredienti come peptidi e niacinamide che ne supportano la rigenerazione».

Infine, due consigli per il contorno occhi che va trattato con prodotti ad hoc perché questa delicata zona invecchia più velocemente rispetto al resto del viso: la risposta di Olaz è Olaz Eyes, una collezione di tre prodotti studiati per offrire soluzioni semplici ed efficaci contro i segni del tempo e che regalano subito uno sguardo più luminoso!

Pronte a dare una sferzata di energia al vostro viso con la linea Regenerist e Eyes di Olaz?