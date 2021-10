Quante cose possono raccontare le espressioni? Tantissime, e trovare un alleato di bellezza che permetta di viverle al 100% è fondamentale.

Gli occhi sono lo specchio dell’anima, ma anche delle emozioni, dei pensieri e di tutto ciò che succede nella vita di ogni persona. Se c’è un modo per capire lo stato d’animo o i pensieri di ognuno, gli occhi sono sicuramente il mezzo più efficace. Ed è proprio quest’area, infatti, che ogni giorno viene sottoposta a mille e più micromovimenti per poter esprime idee, pensieri e emozioni e, con il passare del tempo e degli avvenimenti, può iniziare ad accusare tutto ciò mostrando alcuni segni (più o meno evidenti).

Prendersi cura del proprio contorno occhi, a qualsiasi età e in qualsiasi momento della vita, è fondamentale ed Estée Lauder questo lo sa bene. Proprio per questo motivo ha ideato il nuovo Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, l’ultimo nato della famiglia Advanced Night Repair.

Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix, un trattamento per sguardo, espressioni ed emozioni

Alla base del nuovo lancio di Estée Lauder vi è uno studio decisamente importante ed effettuato per la prima volta nel mondo della cosmetica: l'impatto dei micromovimenti sulla pelle perioculare. Basti pensare che sono circa diecimila i battiti di ciglia che ogni giorno devono compiere gli occhi e, sono proprio questi movimenti piccoli ma decisivi, a causare le piccole rughe dell'area in questione.

Queste nuove scoperte hanno portato alla formulazione del nuovo contorno occhi che lavora non solo sui segni del tempo, ma anche sulla consistenza della pelle donando un effetto liftante e rimpolpato.

Merito della innovativa tecnologia 360° Mesh Matrix che combatte i micromovimenti a cui gli occhi sono sottoposti quotidianamente. Un’azione che va a lavorare sulle conseguenze di movimenti continui e sempre più prolungati, a causa anche di uno stile di vita sempre più attento, sveglio e meno riposato, che porta a diminuire i livelli naturali di collagene. La zona perioculare, infatti, è la prima a mostrare i segni di invecchiamento precoce, complice anche il fatto che sia un’area caratterizzata da una cute molto sottile (ben il 40% in meno rispetto al resto del viso).

Un prodotto che non solo migliora visibilmente l’aspetto del contorno occhi grazie alla sua formula che combatte i segni del tempo, ma agisce anche sulle borse e le occhiaie riducendo visibilmente il gonfiore conseguente. E tutto ciò è merito dell’innovativo applicatore in acciaio criogenico appositamente progettato e grazie al quale, durante l'applicazione della crema, la pelle viene istantaneamente raffreddata di 2°C contribuendo così all'azione decongestionante.

Basterà applicarlo, mattina e sera, con movimenti fluidi e morbidi per tutta la zona perioculare per vedere risultati immediati e avere uno sguardo radioso. Già dalla prima applicazione donerà un aspetto idratato e luminoso mentre, con uso costante e continuo, si potrà vedere una diminuzione significativa dell’occhiaie e delle rughe oltre ad una cute più elastica e tonica.

Non meno importante, poi, la possibilità di trasformare Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix in un prodotto multiuso andando a lavorare su quei segni del tempo che si formano a causa delle espressioni quotidiane, come le rughe dall’area naso labiale o tra le sopracciglia. Un vero alleato di bellezza e d’emozioni.

Advanced Night Repair, l’alleato di bellezza di ogni donna

Estée Lauder ha deciso di arricchire la famiglia Advanced Night Repair con un ulteriore prodotto dedicato allo sguardo, ma quando si parla di un’azione importante per la pelle è impossibile non citare un hero product come il siero viso: l'Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex.

Una potentissima tecnologia che, dati alla mano, riduce l’aspetto dei molteplici segni di invecchiamento cutaneo causati dalle aggressioni ambientali della vita moderna. Per una pelle più luminosa, giovane e compatta dall'aspetto più sano, elastico e vitale.

Servizi online, per una consulenza a 360 gradi

Per un’applicazione mirata e risultati garantiti è fondamentale conoscere a fondo i prodotti e il loro corretto uso. E cosa c’è di meglio di una consulenza personalizzata one-to-one ?

Da sempre Estée Lauder offre i migliori servizi di consulenze beauty alle sue consumatrici. In profumeria puoi trovare personale sempre aggiornato e qualificato, e da oggi nascono anche i servizi di consulenza online: live chat con esperti, streaming dal vivo con focus sugli alleati di bellezza, consulenze virtuali per un percorso tailor made e, infine, le Masterclass con i migliori esperti del brand.

Scoprili tutti qui: https://www.esteelauder.it/virtual-beauty-services

Un nuovo modo di vivere la bellezza, una vera e propria rivoluzione che permetterà di avere sempre al tuo fianco durante lo shopping i migliori Beauty Expert.