Retinolo, peptidi, ceramidi e formule multitasking: ecco Notino Skin Collection, la nuova linea skincare che punta sugli ingredienti giusti per una beauty routine efficace e intuitiva

La bellezza di una buona skincare routine sta anche nella sua semplicità. Ingredienti mirati, formule che mantengono le promesse e texture piacevoli: se il segreto per una pelle felice fosse un approccio essenziale - ma tutt'altro che minimalista - in grado di riflettere una nuova consapevolezza beauty? Conoscere gli attivi, comprenderne le funzioni e scegliere con maggiore attenzione. È proprio questa l'idea alla base di Notino Skin Collection, la nuova linea skincare firmata dal celebre e-shop beauty, che amplia la propria proposta con una selezione di trattamenti sviluppati intorno agli attivi più apprezzati della cosmetica contemporanea. L'obiettivo è semplice: rendere più facile scegliere i prodotti giusti, senza rinunciare a formule mirate e performanti.

L'offerta di Notino Skin Collection include prodotti dedicati a idratazione, azione purificante e anti-age. In particolare, è proprio l'azione anti-age quella che approfondiremo oggi: una linea completa composta da cinque prodotti specificamente pensati per prendersi cura della pelle rispettandone le esigenze.

Tutto comincia dalla detersione: Notino Skin Collection Make-up Removing Gel to Oil Cleanser con Pantenolo

La detersione è la base di una buona skincare routine. In un'ottica anti-age deve essere non solo funzionale, ma anche delicata. Per questo motivo Notino Skin Collection propone un detergente dalla texture trasformista, che passa da gel a olio durante il massaggio sulla pelle. Tra i suoi attivi olio di mandorle dolci, olio di girasole e pantenolo per una detersione affidabile e una pelle più liscia, morbida e fresca.

Un pool di attivi d'eccezione in Notino Skin Collection Anti-Aging Serum con Retinolo, Peptidi, Ceramidi, Squalano & Niacinamide

Notino Anti-Aging Serum combina invece retinolo incapsulato e peptidi, attivi star utili a contrastare rughe e segni di espressione. In aggiunta, tra gli altri attivi, troviamo ceramidi, squalano e niacinamide, che aiutano a sostenere la barriera cutanea e a mantenere l'idratazione. Il suo effetto? Levigante, tonificante e illuminante.



Una crema, tanti benefici: Notino Skin Collection Anti-Aging Cream con Peptidi, Vitamina C, Ceramidi, Acido ialuronico, Niacinamide e Pantenolo

Una crema anti-età multiattiva pensata per rendere la skincare routine sempre più efficace e smart. Adatta sia al giorno che alla notte, Notino Anti-Aging Cream riunisce peptidi, vitamina C, ceramidi, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo per un effetto intensamente idratante e confortevole. La sua formula nutriente è studiata per attenuare la visibilità delle rughe. Il dettaglio in più? Il prodotto è contenuto all'interno di un pratico vasetto con dosatore a pressione che permette di prelevare la quantità desiderata di crema senza entrare direttamente in contatto con la formula.

Quindici minuti tutti per sé con la maschera viso Notino anti-aging bio-cellulose face mask con Retinolo

Tra i prodotti da non perdere troviamo anche la nuova maschera anti-età in biocellulosa, che combina retinolo con ingredienti idratanti. Perfetta per uno shot di idratazione e freschezza, si tiene in posa per 15 minuti per rivelare una pelle più morbida, nutrita e dall'aspetto più luminoso.

Sguardo fresco e riposato con i patch occhi Notino anti-aging bio-cellulose eye patches con coenzima Q10 & retinyl palmitate

Pensati per attenuare la visibilità di borse e occhiaie e donare comfort alla delicata zona del contorno occhi, questi Eye Patches hanno un effetto intensamente idratante e illuminante. Il loro segreto? La combinazione tra coenzima Q10, antiossidante che aiuta a proteggere la pelle dallo stress ossidativo, e retinyl palmitate, un derivato della vitamina A che contribuisce a migliorare l'aspetto della grana cutanea e dei segni del tempo.

Info e dove acquistare la nuova linea di skincare Notino

La linea anti-age firmata Notino Skin Collection, insieme alle nuove gamme idratanti e purificanti, è già disponibile all'acquisto su Notino.it. Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale.