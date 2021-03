Scoprite NIVEA Cellular Luminous630® Anti-Macchie, una nuova linea dell'efficacia testata, studiata per combattere le macchie scure sul viso e rivelare una pelle luminosa e uniforme

NIVEA Cellular Luminous630® Anti-Macchie è una nuova linea studiata per combattere le macchie e donare alla pelle un aspetto luminoso e uniforme in poche settimane.

La gamma, composta da un siero e da una crema idratante, propone una beauty routine completa in grado di prendersi cura della pelle, migliorandone visibilmente l'aspetto.

Il suo segreto? Luminous630®, un nuovo attivo brevettato, cuore della linea NIVEA Cellular Luminous630® Anti-Macchie.

Un nuovo brevetto testato, per il trattamento delle macchie cutanee

Le macchie scure sul viso possono apparire ad ogni età e possono essere causate da una produzione eccessiva di melanina, dovuta a diversi fattori. Tra questi l'esposizione solare, l'invecchiamento, gli sbalzi ormonali, esiti post-acne, infiammazioni o anche, semplicemente, la genetica.

Per fare fronte a queste evenienze, NIVEA ha condotto per 10 anni una meticolosa ricerca scientifica studiando più di 50.000 ingredienti prima di trovare e brevettare quello più sicuro per la pelle ed efficace nel trattamento delle macchie cutanee: Luminous630®, l'attivo chiave della sua nuova linea viso anti-macchie.

Questo innovativo ingrediente agisce con una doppia azione sulle cellule della pelle:

1. Lavora sugli accumuli di melanina esistenti per schiarire le macchie scure e ridurre le loro dimensioni;

2. Regola la produzione di nuova melanina per prevenire la comparsa di nuove macchie, se utilizzato regolarmente.

NIVEA Cellular Luminous630® Anti-Macchie: due prodotti dall'efficacia testata

NIVEA Cellular Luminous630® Anti-Macchie propone l’azione combinata di due prodotti specifici: Il Siero Anti-Macchie dalla formula concentrata e la Crema Giorno SPF 50.

La sinergia di questi due prodotti dà vita a una beauty routine che riduce la dimensione e l’intensità delle macchie scure e ne previene la ricomparsa. L'effetto? Una pelle dall’aspetto uniforme e visibilmente luminoso.

Scopriamo nel dettaglio queste due referenze.

Siero Anti-Macchie trattamento avanzato

NIVEA Cellular Luminous630® Siero Anti-Macchie è un trattamento avanzato che si pone come obiettivo quello di ridurre gli accumuli di melanina e andare così a schiarire le macchie già esistenti, oltre a ridurne la dimensione. Regola inoltre la produzione di nuova melanina prevenendo in questo modo la formazione di macchie future.

Già dopo 4* settimane di utilizzo, le macchie sul viso sono visibilmente più chiare, dopo 8* settimane l’intensità delle macchie è ridotta fino al 50%, dopo 12* settimane l’intensità delle macchie è ulteriormente ridotta: l’uniformità della pelle migliora del +60%, la luminosità della pelle aumenta del +62%.

*Studio di 12 settimane sul Siero.

Come si applica? Mattina e sera, prima della crema idratante.

Crema Giorno Tripla Protezione SPF50

Anche questo prodotto agisce sulla pigmentazione esistente per schiarire le macchie scure e ridurne la dimensione, oltre a bilanciare la produzione di nuova melanina. Tra le sue azioni anche una decisiva protezione dal fotoinvecchiamento e la prevenzione della comparsa di nuove macchie.

La crema giorno anti-macchie offre inoltre una formula dalla texture molto leggera, pensata per donare alla pelle una protezione extra grazie ad acido Ialuronico, Vitamina E e filtri solari UVA/UVB.

Il consiglio di applicazione? Questa crema di ultima generazione va applicata ogni mattina dopo il siero anti-macchie e riapplicata una volta durante la giornata.

A chi è dedicata la linea NIVEA Cellular Luminous630® Anti-Macchie

Questa nuova linea di skincare - caratterizzata dalla presenza dell'innovativo attivo brevettato Luminous630® - è delicata sulla pelle ed efficace sulle macchie.

Per questo motivo è adatta a tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili. Inoltre è efficace su tutti i fototipi.

Prezzo e dove comprare

Il prezzo consigliato del Siero Anti-Macchie trattamento avanzato e della Crema Giorno Tripla Protezione SPF50 è di 20,99 euro cadauno.

La linea NIVEA Cellular Luminous630® Anti-Macchie è già disponibile all'acquisto nella grande distribuzione.

Per maggiori informazioni in merito, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale NIVEA.

Credits Ph.: Shiny Diamond da Pexels