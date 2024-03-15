

Tre marche con un approccio condiviso: ecco NAOS, gruppo dermocosmetico che, nel totale rispetto dell’equilibrio della pelle, propone un’esclusiva sinergia di soluzioni fondate sull'ecobiologia. I brand interessati? Bioderma, Institut Esthederm ed Etat Pur.

L’ecobiologia: una questione di rispetto

Secondo il farmacista e biologo Jean-Noel Thorel, founder di NAOS: «Quando la pelle soffre, oltre a trattarla, è necessario rieducarla a vivere secondo la sua biologia naturale». È questa profonda convinzione ad accompagnarlo nello sviluppo dell’ecobiologia, l’approccio unico alla skincare dei laboratori NAOS.

L’ecobiologia considera la pelle come un ecosistema perfetto, in possesso di tutte le risorse che le permettono di mantenersi forte e sana. Alle volte, però, questo ecosistema può essere indebolito o alterato.

Nel suo totale rispetto, le formule di NAOS mirano a riprodurre i meccanismi naturali della pelle per fornirle i mezzi di rinforzo e adattamento all’ambiente circostante solo se e quando necessario.

L’approccio positivo all’invecchiamento e il programma NAOS Aging Science

Secondo l’ecobiologia, la nostra pelle è concepita per conservare la sua salute e le sue funzionalità. Al fine di garantirle il più scrupoloso supporto per andare in contro al tempo che passa, nasce NAOS Aging Science, il programma di ricerca interamente dedicato alla scienza dell’invecchiamento.

Il suo obiettivo? Il benessere e il well-aging attraverso il rafforzamento della salute della pelle grazie a molecole esclusive e concetti innovativi fondati sull’ecobiologia.

Per NAOS, non esiste un ingrediente segreto per una corretta azione di age-management; l'unico modo per agire sui segni del tempo è tramite i meccanismi naturali della pelle. Niente soluzioni miracolose ma un lavoro di rafforzamento e stimolazione di determinate vie biologiche, volto a mantenere e ripristinare la giovinezza cutanea.

In questo senso sono state identificate 11 vie biologiche scientificamente riconosciute sulle quali, secondo NAOS, è necessario agire in maniera mirata per rallentare o correggere i differenti segni del tempo. Eccole nel dettaglio:

• 5 vie biologiche per agire sulla protezione cutanea dai fattori esposomici ambientali per rallentare la comparsa dei segni del tempo;

• 5 vie biologiche per agire – dall’interno - sulla correzione dei segni del tempo;

• 1 via biologica globale per agire sia sulla protezione che sulla correzione.

Naturalmente, ogni persona presenta esigenze cutanee specifiche ed uniche, riconducibili a patrimonio genetico, stile di vita e ambiente. Per questo motivo non è necessario iper-trattare la pelle, così come risulta superfluo stimolare simultaneamente tutte le vie biologiche.

NAOS Aging Science offre un valido supporto nell'individuazione delle vie che corrispondono alle esigenze di ogni individuo per creare una skincare routine su misura.

I best seller NAOS per una skincare routine pro-giovinezza

Come già accennato, NAOS lavora attivamente sulle vie biologiche per rispondere alle esigenze della pelle e ci offre soluzioni pro-giovinezza che interessano tutti e tre i suoi brand.

Tra questi troviamo Bioderma, che pone l'ecobiologia al servizio della dermatologia, agendo sulle cause dei disequilibri cutanei nel rispetto della natura della pelle, per risultati duraturi nel tempo.

Institut Esthederm si rivolge invece a chi trasforma la skincare in un vero rituale di trattamento, declinando l'ecobiologia al servizio dell'estetica, per accompagnare la pelle nel tempo.

Ultimo, ma non per importanza, Etat Pur, che svolge rigorosi processi di selezione degli ingredienti per una skincare essenziale che limita gli eccessi di principio attivo per fornire alla pelle solo ciò di cui ha bisogno, niente di più, niente di meno. L'obiettivo del brand? Offrire una routine minimale, personalizzata ed efficace.

Per un programma pro-giovinezza d'eccezione NAOS Aging Science promuove una selezione dei prodotti star dei suoi tre marchi. Scopriamoli nel dettaglio.

Bioderma Sensibio H2O - L'acqua micellare originale

Un vero e proprio must, Bioderma Sensibio H2O è l'acqua micellare per eccellenza. Unica e inimitabile, è stata inventata da NAOS per dare vita alla prima forma di detersione del viso senza risciacquo per tutti i tipi di pelle, specialmente la più sensibile.

Ideale per rimuovere make-up e particelle inquinanti, ha la capacità di catturare ogni impurità preservando il naturale equilibrio cutaneo.

Inoltre, lenisce la pelle, ne fortifica la barriera e la protegge dalle aggressioni ambientali.

Institut Esthederm Age Proteom Advanced Serum - Il primo siero di longevità cellulare

Studiato per rinforzare il proteoma cutaneo e prolungare la giovinezza della pelle trattando i segni del tempo, il nuovo siero Age Proteom offre la prima biotecnologia brevettata che garantisce alle proteine cutanee una protezione sia fisica che bio-chimica.

L'azione sulla pelle? Protezione antiossidante globale e correzione visibile di tutti i segni del tempo: rughe, tonicità, densità, uniformità e luminosità. Per un viso più giovane, più a lungo.

Etat Pur Resveratrolo 500ppm

Dall'alto potere antiossidante, questo Attivo Puro previene i segni dell'invecchiamento. Da applicare al mattino sul viso asciutto e precedentemente deterso, questo attivo è in grado di contrastare i radicali liberi e prolungare la vita delle cellule grazie all'attivazione delle sirtuine, proteine ad attività enzimatica fondamentali per la longevità del DNA cellulare.

Info e dove acquistare

I prodotti dei brand Bioderma, Institut Esthederm ed Etat Pur sono disponibili all'acquisto nelle migliori farmacie e parafarmacie. Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dei singoli marchi.

Credits Ph.: Getty Images