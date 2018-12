Si sta per concludere uno dei progetti beauty più innovativi di sempre. Grazia.it ve lo racconta intervistando i partecipanti e gli Education Managers

Dinamico, orientato a soddisfare le esigenze dei clienti anche attraverso i canali social e in grado di valorizzare l'esperienza negli store: così è stato descritto dai protagonisti il "Naïma Skincare Master", un progetto digital oriented fortemente voluto da Naïma con Estée Lauder e Clinique.

L'obiettivo? Offrire ai NaïmAngels, i beauty expert dell'insegna di Beauty Store lanciata nel gennaio 2017, un percorso formativo a 360 gradi con l’obiettivo di migliorare le loro capacità di dialogare, spiegare i prodotti e offrire un servizio di consulenza anche attraverso Instagram, Facebook e YouTube.

Dai racconti che noi di Grazia.it abbiamo raccolto, i NaïmAngels di tutta Italia sentono di aver migliorato l'approccio al consumatore: dal consiglio sulla crema viso più adatta alla consulenza sui social network, oggi i NaïmAngels sono i vostri esperti beauty di fiducia. Qui vi spieghiamo perché.









Un esperto è, prima di tutto, in grado di risolvere i vostri dubbi e soddisfare le vostre esigenze.

«Oggi le consumatrici - ci dice Aurora Beffumo del Naïma Beauty Store di Viale Vittorio Veneto 102 a Catania - sono sempre più connesse e aggiornate sulle novità beauty ed entrano in profumeria con le idee ben chiare».



Secondo Aurora, il linguaggio giusto e il continuo aggiornamento sono le chiavi per offrire ai clienti, i NaïmaLovers, dei consigli skincare personalizzati. E il progetto Naïma Skincare Master va proprio in questa direzione: «Sto perfezionando e approfondendo le mie conoscenze Digital & Beauty grazie a questo percorso di formazione. Ora so come soddisfare sempre al meglio anche le richieste dei consumatori più esigenti!».

Aurora Beffumo, NaïmAngel del Naïma Beauty Store di Viale Vittorio Veneto 102, Catania





Il vero beauty expert è sempre connesso: Instagram e Facebook sono gli strumenti che permettono una comunicazione immediata, efficace e personalizzata. Ecco perché i social network fanno parte del "kit del perfetto NaïmAngel".



«Cio che distingue noi NaïmAngels - dice Maria Elena Dall'Alba (del Naïma Beauty Store di Corso Italia 34 ad Aqui Terme) – sono la professionalità e la specializzazione e il progetto Naïma Skincare Master ne è l’esempio! Un percorso di formazione dinamico che step by step mi dà la possibilità di soddisfare sempre più consumatori condividendo con loro le ultime novità make up e skincare ancor prima che arrivino nei nostri Beauty Store. Come? Grazie ai canali social che mi permettono di seguirli nelle loro scelte e dar loro i consigli di cui hanno bisogno».

Maria Elena Dall’Alba, NaïmAngel del Naïma Beauty Store di C.so Italia 34, Aqui Terme





Ambasciatori di bellezza: è questo il nuovo ruolo dei beauty expert.

«I social e il web hanno rivoluzionato il modo con cui i consumatori si approcciano al beauty. Sin dall’inizio la nostra strategia è stata quella di investire sul personale - dichiara Carmen Calabretta, Responsabile Marketing di Naïma -. Grazie al progetto Naïma Skincare Master, non solo continueranno a coccolare ed esaudire i desideri dei consumatori nei nostri Beauty Store, ma i NaïmAngels saranno sempre più attenti nel dare i giusti consigli di bellezza anche attraverso i canali social, trasformando il loro ruolo in quello di veri e propri Beauty & Digital Ambassador di Naïma».

Carmen Calabretta, Responsabile Marketing di Naïma





«Il viaggio che stiamo percorrendo insieme ai NaïmAngels ci sta portando ad elevare i loro skills di servizio e comunicazione - conferma Antonio Dimitrio, Education Manager di Clinique -. Per restare connessi con i clienti in modo autentico e autorevole, i canali social ci danno la possibilità di ottimizzare il patrimonio di conoscenze raccontandoci come facilitatori e amici».



«Per diventare punto di riferimento dei consumatori di oggi - conclude Dimitrio - si deve anche allenare la capacità di creare esperienze uniche in negozio, divertenti e coinvolgenti, per catturare l’attenzione delle persone. Pratica, divertimento e comunicazione sono i must del progetto Naïma Skincare Master powered by Estée Lauder e Clinique».

Esperienze virtuali o reali? Oggi è inutile fare questa distinzione perché «la cliente frequenta i social network dove trova molte ispirazioni - afferma Daniela Pistoia, Training & Special Events Estée Lauder - e quando arriva in negozio, si aspetta di conoscere tutti i trends ma anche di divertirsi con mille facili tecniche che valorizzano i suoi lineamenti e i suoi colori».

Il consiglio beauty per le digital addicted: focus sul contorno occhi

Tra mail, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube non si contano le ore che passiamo davanti al pc o al cellulare. Il segreto per sfoggiare uno sguardo al top si chiama Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex di Estée Lauder ed è il nuovo contorno occhi che assicura 24 ore di idratazione grazie all’alta concentrazione di acido ialuronico; di giorno garantisce una protezione antiossidante dalla luce blu naturale e di notte potenzia la riparazione cellulare compromessa dalla luce blu artificiale. Per dare un tocco di luminosità e perfezione, provate a miscelarlo al correttore Double Wear Concealer SPF 10: impossibile non notare la differenza!

Il consiglio beauty per affrontare l'inverno con una pelle più luminosa?

La risposta è unanime: una pelle più riposata, luminosa e uniforme. L'obiettivo è a portata di mano con due alleati di bellezza ideali: Smart™ Custom-Repair SPF 15 crema da giorno che agisce globalmente sui segni dell’età riducendoli visibilmente e Fresh Pressed™ Attivatore di Trattamento con 10% di pura Vitamina C. Segni particolari? A dirlo è il nome: l'elevata concentrazione di Vitamina C che garantisce risultati antiage immediati. Proprio come le vitamine contenute in una spremuta fresca aiutano a preservare la vostra salute, così l’utilizzo quotidiano miscelato al proprio trattamento skincare è il binomio super efficace concepito per trasformare la propria crema nel più potente antietà, per attenuare linee e rughe e migliorare la texture della pelle, rendendola più purificata e rivitalizzata. What else?

