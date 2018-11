La crema mani idratante è un must have durante i mesi più freddi. Scoprite le migliori secondo Grazia.it

Idratare a fondo la pelle della mani è uno step fondamentale della beauty routine, sopratutto durante la stagione invernale: le mani sono una delle parti del corpo maggiormente esposte al freddo e agli agenti atmosferici, e per questo frequentemente risultano ruvide e disidratate.

Per questo è fondamentale scegliere una crema mani ad idratazione intensa che sappia mantenere costante il livello di idratazione della pelle proteggendola e lasciandola sempre morbida al tatto.

Le creme mani di ultima generazione uniscono l'efficacia di formule altamente performanti a texture fluide di rapido assorbimento e non unte, perfette per essere applicate e riapplicate durante il corso della giornata.

I pratici formati travel-size e i packaging ricercati trasformano questo alleato di bellezza in un oggetto must have da portare sempre con se.

Scorrete l'articolo e scoprite le creme mani per un'idratazione intensa selezionate per voi da Grazia.it

Questa crema mani è un vero prodotto cult: si assorbe rapidamente senza lasciare le mani unte o appiccicose e nutre in profondità la pelle disidratata. La sua formula a base di preziosi oli vegetali è perfetta per idratare anche unghie e cuticole.





Questa crema idratante altamente performante aumenta l'idratazione della pelle del 17% in soli 30 minuti, grazie alla formula contenente tre diversi pesi di acido ialuronico. Usata quotidianamente aiuta inoltre a levigare, uniformare e illuminare la pelle delle mani.





Questa crema mani super idratante con il 97% di ingredienti naturali provenienti dalla rigogliosa flora delle isole greche nutre in profondità la pelle delle mani lasciandole morbide e vellutate.





Il packaging cartoon trasforma questo burro idratante in un vero e proprio gadget: la sua texture leggera si fonde immediatamente con la pelle, idratandola in profonditàe donandole un irrestistibile odore fruttato.

Una crema mani super idratante lussuosa, dalla fragranza opulenta di rose, che si prende cura della pelle secca e screpolata rendendola soffice senza ungere.

Una crema mani che unisce le proprietà idratanti a un trattamento ideale per eliminare le macchie della pelle rallentando i segni dell'età e delle intemperie.

La rosa di Gerico e le alghe marine lavorano insieme per nutrire la pelle delle mani in profondità, aiutando a riparare i danni dovuti all'esposizione ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

Una crema nutriente, ricca e riparatrice che idrata pelle e cuticole senza ungere ne appiccicare. Gli ingredienti di origine naturale aiutano la pelle a ricostituire la sua barriera protettiva d'idratazione.





Studiata per proteggere le mani dalle aggressioni del freddo polare, questa crema mani avvolge la pelle in uno strato impercettibile di idratazione e confort e le protegge da freddo, secchezza, sole e vento.

Questa crema mani ad altissima idratazione nutre in profondità la pelle grazie al 90% di ingredienti di origine naturale. La sua formula idrata e rinforza anche le unghie più fragili.









Credits Ph: Unsplash

Credits Ph: Elisa Costa