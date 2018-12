Tra le novità, riconoscimento automatico della testina inserita, massaggi defaticanti per il contorno occhi e indicatore di sostituzione della testina

Si dice Clarisonic, si pensa subito “dispositivo di pulizia sonica per il viso”. Senza esitazioni.

Il brand americano di device elettronici è stato infatti il trend setter della tecnologia sonica per detergere e prendersi cura della pelle. Clarisonic ha innovato radicalmente il concetto di skincare, introducendo l’high tech tra le mura domestiche. Come se si fosse in un’avanzata SPA.





Se inizialmente il focus era detergere la pelle 6 volte più a fondo della pulizia manuale liberandola da trucco, smog e impurità, successivamente sono stati introdotti sistemi per rassodare il viso con massaggi tonificanti, o per applicare il make-up in modo rapido e professionale.





Oggi nasce MIA SMART, che, oltre a nuove funzioni ha una nuova estetica con un’impugnatura universale, progettata per adattarsi comodamente al palmo di qualsiasi mano.

Le novità





MIA SMART ha la più ampia gamma di funzioni offerte da Clarisonic, con diverse impostazioni per detergere, tonificare, applicare il make-up ed effettuare il nuovo massaggio per il contorno occhi. La modalità Smart individuerà il tipo di testina inserita e adatterà automaticamente la frequenza.





Nuova è anche la possibilità di MIA SMART di Clarisonic di connettersi alla app per cellulare tramite sincronizzazione Bluetooth. L’esperienza di skincare si arricchisce dunque di consigli personalizzati e routine specifiche per tutti i bisogni della pelle.

Le testine di MIA SMART di Clarisonic





Novità





La Testina Daily Radiance, compresa nel kit di MIA SMART, è dotata di un apposito indicatore, che segnala quando è ora di sostituirla.





Nasce la Testina Sonic Awakening Eye Massagger – venduta separatamente – indicata per il contorno occhi: riduce borse, linee di espressione e rughe a zampe di gallina. Grazie a 18.000 micro-massaggi, rinfresca l’aspetto stanco degli occhi in 1 minuto, poiché riduce la temperatura della pelle di 4°.

Da segnalare è la nuova tecnologia di MIA SMART di Clarisonic, detta “soft start”, che aumenta gradualmente la potenza di pulizia a partire dai primi giorni di utilizzi. È un sistema automatico che permette di abituare con delicatezza la pelle alla tecnologia sonica.

Accessori a parte





La Testina Firming Massage opera un vero e proprio massaggio rassodante che migliora visibilmente i segni del tempo su viso, collo e décolleté. Dopo 12 settimane, la pelle appare più soda e i contorni più definiti. Si utilizza in combinazione con il proprio trattamento viso anti-età ed è disegnata per scivolare agevolmente sulla pelle ed effettuare 27.000 micro-massaggi tonificanti.

La Testina Sonic Foundation applica il fondotinta in meno di 1 minuto, come se fosse un aerografo. Dona un’alta coprenza, in grado di mascherare perfettamente macchie e imperfezioni. Adatto a prodotti liquidi e in crema, compresi correttori, illuminanti e BB cream.

Clarisonic, il motivo del successo

Il massaggio, inoltre, gioca un ruolo importante: favorisce la microcircolazione, stimolando l'ossigenazione dei tessuti, condizione di giovinezza della pelle. Se “rinforzato” dalla testina specifica Firming Massage, l’effetto ringiovanente è assicurato.