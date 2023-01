M·A·C Cosmetics Hyper Real™ High-Performance Skincare: la nuova linea di prodotti per la cura della pelle studiata per fornire idratazione e illuminare l'incarnato, valorizzando al massimo il make-up.

Frutto dell’unione tra l’esperienza degli artisti e l’innovazione dei laboratori, la linea propone referenze ad alta performance adatte a tutti i tipi di pelle.

L'asso nella manica del brand? La Skin Artistry, l'arte di esaltare l'aspetto della pelle, per renderla non solo più sana ma anche visibilmente più bella, migliorando inoltre le performance e la resa del make-up.

M·A·C Cosmetics Hyper Real™ High-Performance Skincare

Con il lancio di Hyper Real™, la casa cosmetica porta la sua celebre Skin Artistry a un livello superiore.

La linea si compone infatti di tre prodotti d'eccellenza da utilizzare in sinergia per massimizzare l’efficacia della routine: Hyper Real Serumizer™ Skin Balancing Hydration Serum, Hyper Real SkinCanvas Balm™ Moisturizing Cream e Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil.

Ad arricchire ulteriormente l'offerta, 001 Serum + Moisturizer Brush, un pennello studiato specificamente per l'applicazione dei prodotti di skincare.

Creazione e ingredienti chiave

Per M·A·C Cosmetics la cura dei dettagli è tutto, per questo ha lavorato a lungo allo sviluppo di questa linea.

Come spiegato da Aïda Moudachirou-Rebois, Senior Vice President, Global Marketing, M∙A∙C Cosmetics, infatti: "È stato un grande lavoro di squadra che ha appassionato e coinvolto tutti i nostri team - dagli artisti allo sviluppo prodotto, dal marketing alla creatività - per circa tre anni e mezzo".

Questo lavoro ha permesso di sviluppare il complesso PRO-4 Power Infusion Matrix™, ingrediente segreto della linea: un’esclusiva infusione per ottenere risultati immediati e a lungo termine, grazie all’uso costante dei prodotti.

Questa è la sua composizione:

Estratto di Peonia Giapponese , pianta resiliente e rara, che aiuta a enfatizzare la radiosità della pelle per un viso più luminoso e dall’aspetto più sano;

, pianta resiliente e rara, che aiuta a enfatizzare la radiosità della pelle per un viso più luminoso e dall’aspetto più sano; Niacinamide, che perfeziona la pelle, promuove il naturale ricambio cellulare e ricompatta delicatamente;

che perfeziona la pelle, promuove il naturale ricambio cellulare e ricompatta delicatamente; Acido Ialuronico che rimpolpa e idrata, regalando al viso un aspetto più fresco;

che rimpolpa e idrata, regalando al viso un aspetto più fresco; Ceramidi che ristrutturano, proteggono e rafforzano la barriera cutanea, aiutando a trattenere l’idratazione.

La nuova linea di skincare che valorizza il make-up

“Volevamo creare una linea di prodotti skincare che fosse davvero M·A·C, nata dalla scienza e approvata dai make-up artist.” afferma Aïda Moudachirou-Rebois, Senior Vice President, Global Marketing, M∙A∙C Cosmetics. “Siamo fieri e orgogliosi di saper abbinare il potere della skincare al make-up”.

Ecco nel dettaglio i prodotti proposti all'interno della nuova linea di skincare M·A·C Cosmetics.

Hyper Real Serumizer™ Skin Balancing Hydration Serum

Un siero-idratante, studiato per apportare equilibrio e rafforzare la barriera cutanea, trasformando il viso in una tela morbida e luminosa come un petalo.

La sua formula contiene una speciale miscela di particelle perlescenti ultra-fini e riflettenti, in grado di conferire al volto un aspetto salutare e glowy.

La sua texture è impalpabile, non unge e si assorbe velocemente. Questa sua caratteristica è in grado di migliorare la successiva applicazione del make-up, che si mantiene fresco più a lungo.

"Come ben sanno i make-up artist, il trucco per realizzare un make-up perfetto è preparare la pelle con la skincare migliore", afferma Dominic Skinner, M·A·C Global Senior Artist.

"Hyper Real Serumizer™ - continua Skinner - crea una tela levigata e uniforme su cui applicare il make-up, mentre rilascia il mix perfetto di ingredienti benefici per la pelle, cui dona un aspetto perfezionato a lungo. Parlo da make-up artist: è il massimo dell’innovazione; una linea skincare amica del make-up".

Hyper Real SkinCanvas Balm™ Moisturizing Cream

Una crema idratante, formulata dalla scienza e approvata dai make-up artist, che aiuta a idratare in profondità e a levigare la pelle durante l'applicazione e nel tempo.

Dalla formula leggera e a rapido assorbimento, rafforza e protegge la barriera cutanea, conferendo alla pelle un aspetto più sano.

Questo prodotto aiuta inoltre a lenire e prevenire le irritazioni visibili mentre idrata a lungo, rivelando una pelle più morbida ed elastica.

Tra i suoi attivi troviamo burro di mango e di avocado che contribuiscono ad ammorbidire, nutrire e apportare equilibrio alla pelle.

Anche questo prodotto aiuta a esaltare la successiva applicazione del make-up, prolungandone la durata.

Hyper Real™ Fresh Canvas Cleasing Oil

Un olio detergente leggero, adatto a tutti i tipi di pelle e al contorno occhi, che scioglie delicatamente le impurità e il make-up più resistente, insieme agli agenti inquinanti e alle micro polveri.

La sua formula scorre sulla pelle e la deterge senza lasciare residui oleosi, conferendole un aspetto sano, senza appesantire o disidratare.

Si tratta infatti di un detergente ultra-delicato, in grado di mantenere costante l'equilibrio di idratazione della pelle.

Tra i suoi attivi troviamo estratto di peonia giapponese, olio di tsubaki, olio di karité, olio semi di girasole e vitamina E. Ingredienti utili ad apportare equilibrio alla pelle.

001 Serum + Moisturizer Brush

A completamento della linea, è stato creato un pennello studiato specificamente per l’applicazione dei prodotti skincare.

"Adoro come questi tre prodotti, usati singolarmente, conferiscano alla pelle morbidezza al tatto e come facciano vere e proprie magie se usati insieme!" afferma Rumiko Ikeda Harris, M·A·C Senior Artist Giappone.

"Per le pelli più aride e disidratate, che hanno bisogno di una carica extra d’idratazione, mi piace stendere Hyper Real SkinCanvas Balm™ sopra Hyper Real Serumizer™ con il pennello 001 Serum + Moisturizer Brush o con i polpastrelli; consiglio di applicare bene i prodotti con un delicato massaggio".

L'impegno per il pianeta

Per M·A·C Cosmetics l’etica e l’esperienza di utilizzo contano tanto quanto l’efficacia, per questo il marchio è orgoglioso che Hyper Real™ vanti le credenziali di sostenibilità e offra i principi esperienziali dei rituali di skincare di lusso, fissando gli standard futuri dei prodotti skincare con confezioni innovative quanto le formulazioni.

Questa collezione propone infatti una lista di ingredienti completa e tracciabile unita a confezioni riciclabili, certificate FSC (derivazione da foreste certificate) e a un protocollo di raccolta responsabile del principale ingrediente, l’estratto di peonia giapponese.

A proposito di M·A·C Cosmetics

M·A·C Cosmetics, marchio leader nel campo della cosmesi professionale, fa parte di The Estée Lauder Companies Inc. Fin dalla sua fondazione in Canada, oltre 30 anni fa, è il punto di riferimento di make-up artist, fotograf*, giornalist*, modell* e appassionat* di bellezza e tendenze in tutto il mondo.

Oggi, il brand è presente in oltre 130 Paesi e Territori.

Info e dove comprare M·A·C Hyper Real™ High-Performance Skincare

La nuova linea di skincare M·A·C Cosmetics è disponibile in tutti i M·A·C Store e online su maccosmetics.it.

Tutti e tre i prodotti della linea Hyper Real™ sono disponibili anche nel formato Mini M·A·C; ideale da portare sempre con sé.