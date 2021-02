Arkéskin è l’ultima innovazione dei Laboratoires Lierac che si prende cura della pelle delle donne durante la menopausa

Oggi le donne sono attive, realizzate e indipendenti e l'avvicinarsi della menopausa viene sempre più vissuto con maggiore consapevolezza e serenità. Per accompagnare le donne in questo particolare momento della loro vita, Lierac ha messo a punto un trattamento specifico in grado di risincronizzare i ritmi naturali della pelle: Arkéskin.

Con questa gamma Lierac affianca le donne nella gestione dei cambiamenti della pelle con un approccio olistico e positivo. La menopausa non viene vista come uno scoglio insormontabile ma come un momento naturale da vivere in maniera consapevole, nel pieno rispetto del proprio corpo e della propria salute psico-fisica.

Rivolgersi a una cosmesi specifica come quella proposta dai Laboratories Lierac Paris con Arkéskin è una scelta premiante: l'intento non è quello di arrestare il tempo o di combatterlo, ma di viverlo al meglio con i suoi mutamenti.

La cronobiologia a sostegno della pelle durante la menopausa

L'obiettivo di Lierac Arkéskin? Ridurre gli effetti dell'invecchiamento ormonale cutaneo, grazie alle ultime scoperte in cronobiologia, la scienza che studia i ritmi biologici.

I ricercatori Lierac hanno selezionato due Biopeptidi Giorno/Notte che aiutano a risincronizzare i ritmi naturali della pelle. Durante la menopausa infatti, la pelle può apparire più secca e meno densa a causa di squilibri ormonali.

Per minimizzare questi naturali - ma spesso fastidiosi - effetti Lierac propone una linea in grado di proteggere la pelle di giorno e rigenerarla durante la notte.

Corregge gli effetti dell'invecchiamento ormonale e dona benessere

La gamma propone un approccio sensoriale, le cui formule sono confortevoli, facili da applicare e - aspetto da non sottovalutare! - abbinate a fragranze ispirate all'aromaterapia. Questo rende Arkéskin un alleato non solo nella cura della pelle ma nel raggiungimento di una sensazione di benessere globale.

L'efficacia dei prodotti della linea è provata sotto controllo ginecologico e dermatologico e punta a restituire nutrimento, densità e tonicità.

Il rituale Lierac Arkésin

La gamma è composta da quattro prodotti dall'azione complementare per un'efficacia rafforzata.

Tra questi troviamo una crema viso fondente, un fluido idratante ridensificante, una crema corpo-balsamo e un integratore alimentare che si prende cura della pelle dall'interno.

Crema Comfort Riequilibrante

Una crema fondente, nutriente e rinfrescante, dal profumo di rosa rivitalizzante.

I suoi attivi chiave? Bio-peptide giorno, utile a nutrire la pelle e ad attivare la protezione cutanea diurna, estratto di cacao, che protegge dallo stress ossidativo e dalla luce blu, e che restituisce elasticità alla pelle. La formula vanta inoltre acido ialuronico ad alto peso molecolare, la cui funzione è quella di idratare e levigare.

Fluido Nutriente Ridensificante Notte

Questo fluido ha una formula setosa, intensamente nutriente e rinfrescante. La sua fragranza? Profuma di magnolia che ha un effetto rilassante.

Tra i suoi attivi troviamo il bio-peptide notte, utile ad attivare la rigenerazione cellulare nottura, seguono poi semi di lino - che rigenerano e ridensificano -, cicoria levigante ed elasticizzante oltre all'acido ialuronico microincapsulato, ottimo per rimpolpare.

Balsamo Fondente Tonificante Corpo

Si tratta di un balsamo ultra-nutriente che - nel corso dell'applicazione con massaggio - si trasforma in una crema fondente, donando una immediata sensazione di freschezza. La sua fragranza di fiore di loto regala una sensazione rilassante.

L'elisir racchiuso in un flacone da 200 ml con pump, propone tra i suoi ingredienti chiave lo zenzero, che drena, rassoda e tonifica, e doppio acido ialuronico, per un'azione idratante, levigante e rimpolpante.

Integratore Alimentare

La gamma propone inoltre delle capsule dalla duplice azione. La loro caratteristica? Rendere la pelle più bella coadiuvando inoltre un benessere globale.

Questo integratore ha una formula ricca, contiene zafferano - utile a contrastare i sintomi della menopausa donando benessere e migliorando il sonno - olio di argan, di camelina ed enotera, ideali per nutrire e tonificare dall'interno.

La formula vanta anche vitamina B9, che contribuisce al buon funzionamento cognitivo e aiuta a ridurre la sensazione di affaticamento, e selenio, utile a contrastare lo stress ossidativo.

La confezione include 60 capsule, utili a coprire un mese di trattamento, da ingerire preferibilmente la sera.

Dove comprare Lierac Arkéskin

La linea Lierac Arkéskin è disponibile all'acquisto in farmacia e parafarmacia oltre che sul sito ufficiale Lierac.it.