Ogni donna è una vera opera d’arte e la bellezza di ciascuna è unica al mondo, proprio come dimostra il progetto “Me As A Masterpiece” di IBSA Derma

Avere invece il coraggio di piacersi e di mostrarsi senza filtri è un atteggiamento importante per esprimere la propria unicità, ma farlo non è sempre semplice. In un mondo dove la perfezione, reale o artefatta, è visto come l’unico canone di bellezza plausibile, cambiare le regole del gioco è un passo decisamente importante e, per farlo, è necessario mostrare a tutti quando la bellezza unica e reale di ogni donna sia perfetta così: senza filtri.

Ed è proprio questo messaggio che vuole veicolare IBSA Derma, la divisione dedicata alla dermoestetica di IBSA e che promuove un nuovo approccio alla medicina estetica che valorizza l’individuo e si fa portavoce di un’idea di bellezza autentica, non stereotipata. Tutto merito del progetto “Me As A Masterpiece” un percorso dedicato alle donne alla loro autenticità che è sfociato in una mostra digitale dove le modifiche in post-produzione sono state eliminate.

@bettahope e @lola.it

Un viaggio iniziato nel 2020 e che ha trovato l’entusiasmo di centinaia di donne e che le ha coinvolte in una sfida non sempre facile: mettere in risalto la bellezza vera, autentica senza filtri. Uno stile originale, diverso dagli altri che rende ogni donna unica proprio come una vera opera d’arte, un capolavoro da ammirare e amare.

Quattro protagoniste. Quattro donne uniche e bellissime, ognuna con una propria idea di bellezza: una mamma, una creativa, una viaggiatrice, una curiosa e sicura di sé. Una selezione che ha fatto il giro del mondo, grazie ai numerosissimi contributi ricevuti, e che si è conclusa con la selezione di Debora Barnaba, fotografa di fama internazionale specializzata in ritratti, per il progetto di IBSA Derma.

@butta_rello e @manuela­_lamanu

“[...]ho scelto le donne in cui abbiamo riconosciuto la voglia di cercare se stesse [...] fotografandole come sono veramente, senza filtri, facendo emergere tutta la spontaneità del loro io nascosto.”

Ed è qui che nasce “Me As A Masterpiece” l’esibizione digitale dove i riflettori della mostra sono puntati sui ritratti professionali senza modifiche di post produzione e che mette in risalto l’unicità di ognuna facendo scoprire ad ogni protagonista “qualcosa di me che ancora non conoscevo”.

IBSA Derma e la filosofia della bellezza da valorizzare

Quando si parla di trattamenti estetici è facile rischiare nel cliché di tratti stereotipati e tutti “uguali”, ma sono sempre più le donne che vogliono migliorare la propria qualità della vita senza stravolgere i propri tratti.

IBSA Derma dà voce proprio a loro consapevole che ognuno di noi sia già un capolavoro valorizzando l’individuo senza stravolgerlo e affidandosi al medico che suggerirà al paziente il trattamento più adeguato a ciascuno.