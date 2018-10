Una pelle ben pulita, a partire dallo struccante, è la condizione indispensabile per un beauty look impeccabile

Ormai è diventato il mantra di ogni beauty addicted, per avere una bella pelle senza imperfezioni non bisogna mai e poi mai andare a letto ancora truccate.

Eppure, non nascondiamocelo, struccarsi per bene dopo aver fatto le ore piccole diventa una missione quasi impossibile.

Se però pensate a quante impurità, smog e residui di trucco rimangono accumulati sulla nostra pelle dopo un'intera giornata in città o in ufficio... non ci penserete due volte a prendervi cura della vostra pelle nel modo migliore.

Tutto sta nel trovare il prodotto giusto. Quello che ci vuole è uno struccante smart, veloce, pratico ed efficace in grado di trasformare la "scocciatura" del démaquillage serale in momento piacevole in cui ci si prende cura di sé, per ritrovare una pelle fresca e pulita.

Anche la beauty routine deve adattarsi, infatti, alla nostra vita frenetica di multitasking, in cui il tempo è sempre troppo poco e a rimetterci è la bellezza, oltre che la salute, della nostra pelle.

La pelle del viso è la parte più delicata del nostro corpo, ed è anche la più esposta all'inquinamento atmosferico e allo stress ossidativo.

È fondamentale, quindi, prendercene cura quotidianamente, soprattutto la sera prima di coricarci quando finalmente arriva il momento di liberarla da tutte le impurità accumulate durante la giornata e che con il tempo favoriscono la comparsa di imperfezioni, un colorito spento e un invecchiamento precoce.

Come prendersi cura al meglio della nostra pelle senza stress? La soluzione si chiama acqua micellare.

E Pure Clean Micellars di KIKO è una gamma completa di micellari che rispondono alle esigenze di tutti tipi di pelle e alle diverse abitudini di rimozione dal make-up.

Le Pure Clean Micellars rimuovono delicatamente ogni traccia di impurità, smog e residui di make up.

Grazie alla tecnologia delle micelle, catturano lo sporco e, agendo come un magnete, lo intrappolano.

La cosa migliore? Non hanno bisogno di essere risciacquate e, oltre a purificare intensamente, si prendono cura della nostra pelle.



Sono dermatologicamente e oftalmologicamente testate, e possono essere utilizzate su viso, contorno occhi e labbra.





La Pure Clean Micellar Biphase Water è adatta a rimuovere qualsiasi residuo del make up più ostinato, anche quello waterproof. Inoltre, nutre la pelle grazie all'olio di melograno e mandorle dolci.



Come si utilizza? Vi basterà scuotere il flacone per miscelare le due fasi. Versatene qualche goccia su un dischetto di cotone e passatelo delicatamente su viso, contorno occhi e labbra. E voilà! La vostra pelle ora è pulita, il trucco più resistente è rimosso senza bisogno di risciacquo.

La Pure Clean Micellar Water Normal to Dry è pensata per le pelli da normali a secche.

Ha una texture leggera e rimuove ogni traccia di impurità, smog e residui di trucco in tutta delicatezza, grazie agli estratti di seta e ninfea. Lascia la pelle morbida, senza seccarla.

La Pure Clean Micellar Water Normal to Combination è la versione dedicata alle pelli da normali a miste. Contiene estratti di salice bianco e magnolia per contrastare l'insorgenza di imperfezioni, senza irritare la pelle.

Versate qualche goccia di prodotto su un dischetto di cotone e passatelo su viso, occhi e labbra, senza bisogno di risciacquare.

La Pure Clean Micellar Gel è un gel struccante per detergere viso, occhi e labbra ed è dedicato a chi ama struccarsi e detergere il viso con l’acqua.

È l'ideale per chi ama la texture leggera del gel e vuole rimuovere rapidamente ogni traccia di impurità, smog e make up, con un facile risciacquo dopo l'utilizzo.

Si può utilizzare anche sotto la doccia, per velocizzare la vostra beauty routine, e lascia la pelle morbida, grazie all'estratto di peonia.

Per utilizzarlo al meglio, versate una noce di prodotto sulla KIKO Cleansing Sponge o sul Cleansing Cloth. Massaggiatelo sul viso e risciacquate.

Volete scoprire tutti i prodotti della gamma Pure Clean Micellars di KIKO? Sfogliate la gallery e scegliete quella più adatta a voi.

Credits Ph.: Mondadori Photo