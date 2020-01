5 minuti di consultazione, 5 campioni gratuiti dei prodotti che meglio soddisfano le nostre esigenze: vi raccontiamo come Kiehl’s riesce a trovare le migliori formule per la nostra pelle.

Succede a tutte, quando andiamo in profumeria e guardiamo le stories su Instagram in cerca di novità skincare: ci lasciamo guidare dall'istinto e spesso optiamo per soluzioni valide ma non sempre ideali per il nostro tipo di pelle. Il risultato? Collezioniamo creme e sieri che poi noi usiamo. E, nel frattempo, dalla pelle arriva l'ennesimo SOS.

Una skincare personalizzata

Ma una soluzione c'è, ed arriva da Kiehl's, il brand americano, che ha fatto delle consultazione e della skincare personalizzata un suo cavallo di battaglia sin dal giorno in cui, 167 anni fa, ha inaugurato a New York il suo primo servizio cliente: una vera e propria innovazione nel mondo della cosmesi perché chiunque poteva essere aiutato, in 5 minuti, a trovare, attraverso l'analisi della propria pelle, il giusto mix di prodotti per la routine di bellezza quotidiana. Non solo. La seconda intuizione geniale del brand, dopo la consulenza gratuita, è riassunta tutta in una frase, che è alla base della filosofia di Kiehl's: «Try Before You Buy» ovvero «prova prima di comprare»; dopo ogni analisi, vengono selezionati dei campioni prova gratuiti affinché il cliente possa testare i prodotti e verificare se sono quelli migliori. È un approccio che piace e che permette di scoprire al meglio il brand americano. Non a caso, è ancora oggi uno dei servizi più amati. Qui vi spieghiamo come funziona e come Kiehl's è riuscita a dare una svolta definitiva alla nostra beauty routine.

L'analisi della pelle by Kiehl's

Si fa tutto in una pausa caffè: 5 minuti è il tempo che occorre al Kiehl’s Customer Service Representative (affettuosamente chiamato KCRs) – l'esperto skincare, riconoscibile in negozio dal tradizionale camice bianco – per fare un'analisi completa della pelle. Al cliente viene chiesto prima di descrivere la routine ideale e poi si passa alla misurazione attraverso due skin tabs che segnalano il livello di produzione del sebo: si appoggiano per qualche secondo su una guancia e sulla fronte per fare un primo check.

Si passa, poi, al Moisture Monitor, un device che segnala il livello di idratazione. Il risultato parla chiaro: abbiamo scoperto di avere un problema di disidratazione da una parte e di pelle mista dall'altra. Quindi, abbiamo bisogno di aumentare le riserve d'acqua e ristabilire la quota lipidica cercando, allo stesso tempo, di riequilibrare la produzione di sebo nella famosa zona T. Dopo aver individuato le esigenze della pelle, al cliente viene chiesto che tipo di trattamenti preferisce, dalla texture alla profumazione fino alla tipologia di prodotto, in modo da scegliere, tra tutti quelle presenti in negozio, le migliori soluzioni Kiehl's per il giorno e per la notte.

Ed ecco il nostro risultato: l'esperto ci ha consigliato di utilizzare il Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash, un detergente schiumogeno, formulato con vero Estratto di Fiori di Calendula, seguito dal Calendula Herbal-Extract Toner che lenisce e rigenera la pelle. Mai dimenticare il contorno occhi. Il prodotto selezionato è Powerful Wrinkle Reducing Eye Cream: «Ha un'azione a 360 gradi in quanto aiuta l'idratazione ma combatte anche le rughe», ci dice l'esperta. A seguire, un siero anti-età idratante e rimpolpante come Hydro-Plumping Re-Texturizing Serum Concentrate che va applicato prima del trattamento viso Pure Vitality Skin Renewing Cream e prima di Ultra Light Daily UV Defense, il mai-più-senza per chi vuole difendersi dal sole e dall'inquinamento. Infine, un prodotto che è una novità di cui presto vi racconteremo nel dettaglio (stay tuned!): Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate, un trattamento purificante per il viso con il 100% di ingredienti di origine naturale. Chiude la beauty routine Avocado Nourishing Hydration Mask, una maschera viso che nutre e idrata istantaneamente.

Cinque campioni in cinque minuti

Una volta finita la consultazione, vengono selezionati cinque campioni prova dei trattamenti indicati come migliori per la propria pelle, in modo che il cliente possa provarli prima di acquistarli e sentirsi ancora più sicuro dei consigli ricevuti. Ascoltare e dare beauty tips personalizzati è davvero il punto di forza degli esperti di Kiehl's ai quali potete rivolgervi: in 5 minuti saprete quali sono i migliori trattamenti e le formule più efficaci per la vostra pelle!

Cosa aspettate a provare anche voi questa magnifica esperienza? Fino a fine febbraio, in tutti i punti vendita Kiehl’s d’Italia, chiunque potrà ricevere una consultazione della pelle personalizzata, al termine della quale riceverà in omaggio 5 campioni prova dei prodotti consigliati: un modo unico per poter provare a casa le fantastiche formule dei prodotti skincare Kiehl’s. Per trovare la boutique più vicina, invece, basta cliccare qui.

Ecco alcuni prodotti must-have

La consultazione della pelle è un fantastico momento per se stessi, per scoprire i prodotti migliori per la propria pelle e che hanno fatto la storia centennale di Kiehl's.

Guardate la gallery dei nostri prodotti del cuore!