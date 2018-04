Il sogno di tutte le donne (anche il vostro, ne siamo sicure): un viso luminoso, idratato e dall'aspetto più giovane.

D'altra parte il volto è un biglietto da visita inestimabile e quello che vogliamo comunicare è il nostro desiderio di dare il meglio di noi stesse, anche attraverso la nostra pelle.

La buona notizia è che l’obiettivo è davvero a portata di mano. Bacchetta magica? No. Il prodotto must è il Glow Formula Skin Hydrator di Kiehl’s che regala subito un finish splendente, grazie ai minerali contenuti nella formula, e un’idratazione leggera che dura 24 ore. Chi lo ha provato ha amato da subito la texture morbida e leggera definendolo «l'ideale per rendere più completa la beauty routine».

Anche noi di Grazia.it, insieme ad alcune grazia lovers abbiamo deciso di testarlo per verificare se mantiene davvero le promesse. Curiose di scoprire la nostra esperienza? Leggete i nostri pareri (e poi seguite anche i nostri consigli…non ve ne pentirete).

Valentina Mauri

Amo i prodotti multitasking, facili da usare e che mi permettono di ottimizzare i tempi: il Glow Formula Skin Hydrator di Kiehl’s è proprio quello di cui avevo bisogno. L’ho usato da solo, quando sentivo la necessità di una maggiore idratazione, o mescolato al fondotinta, al mattino, per un booster di luminosità. Mi ha colpito la texture leggera, perfetta per la stagione estiva, e la sensazione di freschezza che regala sin dalle prime applicazioni. Lo consiglio perché da subito ho notato una pelle più levigata, morbida e radiosa.

Emanuela Frasca

Ho una beauty routine piuttosto rigorosa: detergo con molta attenzione il viso e non dimentico mai di usare un buon idratante per avere una pelle più luminosa. Con questo prodotto è tutto più facile: trovo che sia un alleato di bellezza fondamentale per rendere il viso fresco e radioso. Consiglio di usarlo per creare dei punti luce, dopo aver messo il fondotinta. L’effetto è wow!

Rossella Malaguarnera

L’inverno mi ha lasciato un bel “souvenir”: una pelle piuttosto spenta e opaca. Avevo, quindi, bisogno di un prodotto che potesse dare energia e luminosità al mio volto: ora posso dire di averlo trovato! Il Glow Formula Skin Hydrator di Kiehl’s ha una texture super morbida che si assorbe in un attimo lasciando il viso setoso. Per non parlare della profumazione: è una vera coccola olfattiva! Continuerò a usarlo anche dopo il test perché è ormai diventato il complemento perfetto della mia crema idratante per il giorno.

Giorgia Tullio

Ho preferito usare il prodotto da solo, prima del trucco o senza make up per poter notare la differenza tra il “prima” e il “dopo”. Il risultato? Il mio viso è più luminoso e la pelle più vellutata al tatto. In più, il colorito è meno spento e avverto una sensazione di maggiore idratazione e tonicità. E poi ha un plus notevole: la texture è leggera e di facile assorbimento e la profumazione è gradevolissima.

Katia Ciancaglini

Ho utilizzato il prodotto sia applicandolo direttamente su tutto il viso sia mescolandolo al fondotinta. Devo dire che questa seconda modalità mi ha definitivamente conquistato perché mi permette di usare meno fondotinta e stenderlo meglio. Mi è piaciuta molto la sensazione di freschezza sulla pelle che mi è sembrata subito più luminosa e idratata. Insomma, se cercate un idratante che illumini senza ungere, questa è la soluzione migliore.

Michela Marra

L’idratazione è uno step fondamentale della mia beauty routine. Lo dico sempre a tutte le amiche che mi chiedono un consiglio di bellezza: rinunciare a un buon idratante è un errore enorme perché gli anni che passano, poi, presentano il conto. Con questo prodotto sono andata sul sicuro: ne basta davvero poco per avere un viso più luminoso e più morbido. E poi, Glow Formula Skin Hydrator è davvero versatile: potete usarlo da solo per creare la base, mescolarlo al fondotinta per un finish più radioso o picchiettarlo sugli zigomi per un tocco di luce. Se siete in procinto di partire per un lungo ponte o una vacanza breve, infilatelo subito in valigia!

Virginia Varinelli

Ho applicato il prodotto mescolandolo al fondotinta picchiettandolo sulla parte più alta del viso e sugli zigomi: la pelle è apparsa subito più idratata e con un finish super luminoso. Lo consiglio davvero a tutti, soprattutto a chi desidera un look fresco durante il giorno.

Curiose di provarlo? Ecco altri 3 ottimi motivi per scegliere il nuovo Glow Formula Skin Hydrator di Kiehl’s:

- idrata e protegge la pelle dalle aggressioni ambientali grazie agli agenti antiossidanti di origine naturale come l’estratto di Melograno proveniente dalla Tunisia e da Malta, dov’è coltivato da secoli.

- Ha una formula al 95% di origine naturale.

- È un prodotto ideale per lo skincare e ottimo per il make up: potete usarlo da solo come ultimo step della routine skincare, mixarlo al trattamento abituale per aggiungere extra idratazione, infine mescolarlo al fondotinta o usarlo al posto del classico illuminante.

We love Kiehl’s!

Scopri in anteprima Glow su www.kiehls.it e dal 1 maggio in tutti i punti vendita Kiehl's (elenco negozi su www.kiehls.it).





SAVE THE DATE! Volete provarlo anche voi? Sabato 5 maggio, dalle 14.30 alle 18.30, presso la boutique di Kiehl's in via Dante angolo via Rovello 1, a Milano, tutte le lettrici di Grazia.it potranno testare il prodotto, fare il test e ricevere una selezione di campioni personalizzati (senza obbligo d'acquisto e salvo disponibilità). Vi aspettiamo!





