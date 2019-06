Chiacchieratissimi e amatissimi dalla beauty community internazionale: i prodotti più trendy finalmente possono essere vostri. Li trovate da Sephora

La loro fama si è diffusa on line grazie alle migliaia di recensioni di youtuber e influencers beauty di tutto il mondo: il segreto del loro essere virale è sicuramente l’instagrammabilità dei pack e degli effetti ma soprattutto l’efficacia e la qualità delle formule. Sono i prodotti protagonisti del #BeautyBuzz più hot del momento.

È ora di fare spazio nel beauty case! La grande notizia è che Sephora, da sempre attenta ai bisogni della sua community, ha portato direttamente nei Beauty Store tutti i prodotti di bellezza più amati e chiacchierati del web, rendendoli disponibili nei negozi e su sephora.it.

Dopo averne tanto sentito parlare, non ci resta che provarli. Siete pronti?



Le nuove imperdibili palette di Huda Beauty omaggiano i colori fluorescenti.

La versione Pink combina tonalità opache, metallizzate e perlate per creare infinite sfumature di rosa e viola.

Nella palette Orange sono presenti sei nuance opache e tre metallizzate nei toni del giallo, arancione e rosa per un look vibrante da postare immediatamente.





Nella variante Green i nove ombretti ultrapigmentati mixano finish e texture diverse per creare look infiniti.

È l’olio viso da notte più cool: è consigliabile applicarlo prima di andare a dormire, lontano dall’esposizione ai raggi solari: contiene acidi transretinoici e un complesso di estèri per ridurre la visibilità di pori, imperfezioni, rughe e macchie, mentre gli oli essenziali di tanaceto blu e camomilla tedesca svolgono un'azione lenitiva. In più, la sua tonalità blu, che svanisce durante l'applicazione, lo rende divertentissimo da usare.





Il tonico esfoliante diventato un cult: contiene Acido Glicolico per favorire la rigenerazione cellulare e rivelare un incarnato omogeneo e luminoso.

Amatissimo per i suoi sieri viso, Farsali presenta un nuovo prodotto "mai più senza". Skintune Blur è un ibrido tra siero e primer, da applicare sul viso per idratare e uniformare la pelle, nascondendo la visibilità di pori e imperfezioni.

Un nuovo imperdibile must have per le ciglia arriva da Too Faced. Il nuovo mascara Damn Girl! ha una speciale formula in mousse a base di cere cremose che avvolgono le ciglia senza appesantirle, donando loro lunghezza, curvatura e volume per 24 ore senza sbavature.

Lo scrub corpo più fotografato a base di polvere di caffè, il cui principio attivo che stimola la produzione di Collagene viene immediatamente assorbito dalla pelle, senza che l'acqua della doccia riesca a lavarlo via subito. Insieme allo zucchero grezzo esfoliante e all'olio di mandorla dolce e di macadamia idratante, lascia una pelle morbida e radiosa in soli 2 minuti.

Svolge un'azione esfoliante che rende la pelle più tonica ed elastica, con un'efficacia anti-age che va a stimolare in profondità la produzione di Collagene e Acido Ialuronico. Anche in questo caso è consigliabile applicarlo la sera, lontano dall’esposizione ai raggi solari.





