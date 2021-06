Una storia d’amore che da 30 anni semplifica la beauty routine quotidiana con una triplice azione su viso, corpo e capelli

Se c’è una cosa che non deve mai mancare all’interno di una buona beauty routine è un olio. Profumato, piacevole da applicare e multifunzione: la ricetta perfetta esiste già e si chiama Nuxe Huile Prodigieuse®.

Nato 30 anni fa, insieme al brand, questo prodotto amato e utilizzato da tantissime donne (e anche uomini), è un vero must have per chi ama avvolgersi in un profumo ineguagliabile e, allo stesso tempo, avere a portata di mano un trattamento da poter utilizzare su viso, corpo e capelli ottenendo sempre i massimi risultati.

Basta sentirne il profumo per rimanere ammaliati e rapiti da questo olio prodigioso, ormai un'icona specialmente in farmacia, dove ne viene venduto uno ogni 3 minuti. Ma non solo, Nuxe Huile Prodigieuse® è diventato una vera coccola per tantissimi consumatori che ne hanno scoperto le magnifiche proprietà.

Nuxe, un percorso pieno di successi

Un successo simbolo dell’empowerment femminile: Aliza Jabès, imprenditrice francese, compra un piccolo laboratorio di cosmetologia e da subito si avventura alla ricerca di prodotti nel campo della botanica e della formulazione naturale. È nel 1991 che avviene la svolta quando, il team di esperiti riunito da Aliza, crea Huile Prodigieuse® : un olio secco dal profumo inimitabile e perfetto per essere utilizzato su viso, corpo e capelli. Una formula diventata unica e inimitabile, tanto da trasformarsi rapidamente in un trattamento iconico: il numero 1 degli oli in farmacia.

Huile Prodigieuse® un’intuizione che ha rivoluzionato la bellezza

Ogni donna, sa benissimo quanto sia importante ottimizzare il tempo e, questo, riguarda anche il mondo della bellezza e della skincare. Per questo motivo, Aliza Jabès ha sognato e poi creato Huile Prodigieuse®: un solo trattamento per viso, corpo e capelli.

Un prodotto solo che, in un unico gesto, permette di donare lucentezza e idratazione ai capelli, curare le mani anche più stressate e secche, sublimare l'abbronzatura e rendere la pelle setosa e luminosa, senza ungere.

Il successo globale è stato così grande che in questi 30 anni ne sono state realizzate altre tre versioni: Huile Prodigieuse® Riche, una formulazione estremamente ricca da vaporizzare sulle pelli più secche, Huile Prodigieuse® Florale, la formula inimitabile dell’olio classico declinata in una versione fresca e floreale e, infine, Huile Prodigieuse® Or, arricchito da particelle minerali scintillanti che illuminano pelle e capelli.

30 donne per i 30 anni di Huile Prodigieuse®

"Mi sono innamorata della texture e del profumo, estremamente delicato. Davvero un ottimo prodotto."

"Pelle e capelli sono decisamente migliorati. "

"Lascia la pelle setosa, ha un profumo davvero inebriante e il fatto di essere multifunzione è un pregio non indifferente!"

I regali non devono e non possono mai mancare nei compleanni più importanti e, per questo motivo, Nuxe ha pensato di festeggiare con un dono profumato a 30 donne, una per ogni anno del suo prodotto di punta. Un Test&Tell dedicato a Huile Prodigieuse® e alle sue mille funzioni che hanno lasciato tutte con la stessa idea: un must have imperdibile da usare ogni giorno.

Che sia per lucidare i capelli dopo una piega o per idratare la pelle di viso e corpo dopo una doccia rilassante, questo prodotto è stato amore a prima vista per alcune e per altre un "sempre e per sempre".

Un vero prodigio di bellezza pensato per ognuna e da avere sempre nel beauty case.