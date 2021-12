Regalare bellezza a Natale è un modo meraviglioso per dimostrare amore e vicinanza. Quando ci si conosce a fondo, infatti, è facile intuire le esigenze e i desideri dell’altra persona e il regalo beauty rappresenta il segnale tangibile di questa intesa. Tra tutti i regali beauty è quello skincare a trasmettere il messaggio più bello: significa regalare un rituale in grado di appagare e dare benessere fuori e dentro. E i prodotti Shiseido sono la soluzione migliore perché, molto più che trattamenti, rappresentano il modo per immergersi in una dimensione unica che include corpo, mente e spirito. Regalare skincare non è mai stato così facile: continuate a leggere l'articolo per scoprire come scegliere il migliore regalo beauty per la tua persona speciale.

La guida al regalo skincare by Shiseido

Ecco tutte le proposte skincare di Shiseido per il Natale 2021 in grado di soddisfare anche l'amica più esigente!

Bio Performance Holiday Kit

Se puntate a un regalo di Natale skincare all’avanguardia che contrasta i segni precoci dell’età, Bio Performance Holiday Kit è il dono giusto, grazie all’efficacia della sua azione anti-age e alla grande versatilità, che lo rende adatto a tutti i tipi di pelle.

Cosa contiene il kit: una crema setosa e super appagante, multifunzionale per eccellenza, un alleato prezioso contro tutti i segni del tempo, e alcune taglie omaggio per testare i benefici di una beauty routine completa.

Ultimune Holiday Kit

Se cercate un regalo di Natale allo stesso tempo iconico e innovativo, non potete sbagliare: quello giusto è Ultimune Holiday Kit, la scelta perfetta per regalare una pelle protetta e vitale tutti i giorni, tutto l’anno.

Cosa contiene il kit: il siero indispensabile del rituale Shiseido, adatto a qualunque età e qualunque tipo di pelle, che rende la cute più forte, resistente e radiosa, più alcune taglie omaggio per testare la beauty routine completa.

Future Solutions LX Holiday Kit

Lusso, natura e scienza si incontrano per un regalo di Natale davvero esclusivo, che unisce al piacere sensoriale un’azione anti-età intensiva per le zone più delicate del viso. I risultati sono straordinari e l’esperienza di trattamento è davvero indimenticabile.

Cosa contiene il kit: il contorno occhi e labbra intensivo dagli effetti rigeneranti e ristrutturanti, in grado di restituire un aspetto radioso e disteso. Nel kit c'è la taglia da viaggio del prodotto da giorno e una candela profumata per un momento di benessere olistico.

Christmas Blockbuster

Cos'hanno in comune i 40 anni e le feste natalizie? Sono entrambe stagioni di ripartenza e rinnovamento: è quindi il momento ideale per rimettere mano al beauty case.

Cosa contiene il kit: nel Blockbuster trovi ben nove prodotti, tra i più amati di Shiseido; è davvero il regalo di Natale perfetto per prendersi cura della bellezza di ogni donna perché unisce le migliori soluzioni skincare ai più iconici e indispensabili prodotti make-up.

Benefiance Holiday Kit

A partire dai 40 anni, le donne desiderano un viso dalla pelle più liscia e levigata. La parole chiave è: anti-rughe. Benefiance Holiday Kit è il regalo perfetto perché è un concentrato di bellezza e armonia pensato per migliorare l’aspetto della pelle.

Cosa contiene il kit: una crema vellutata che, in sole due settimane, aiuta a ridurre le rughe presenti e a prevenire quelle future. Anche in questo kit non possono mancare le taglie omaggio per sperimentare tutta la routine di bellezza di Shiseido.

Vital Perfection Holiday Kit

Vital Perfection Holiday Kit è una carezza vellutata in grado di donare a chi la riceve una pelle immediatamente più bella, morbida e distesa. Ideale per le donne over 40, è il regalo per chi desidera rassodare la pelle e illuminare l'incarnato.

Cosa contiene il kit: una crema giorno e notte morbida e confortevole che aiuta a recuperare l'elasticità dall'interno donando un viso dai contorni più scolpiti (nel kit sono incluse anche le taglie omaggio).

Regalo skincare: perché scegliere i cofanetti Shiseido?

Perché sono tutti efficaci e funzionali, l’idea perfetta per un regalo che conquista e che diventa davvero pensato e su misura per chi lo riceve. Ma soprattutto, i kit Shiseido sono un modo unico di toccare la pelle per toccare il cuore, grazie al loro stile elegante e in armonia con un approccio olistico alla cura di sé.