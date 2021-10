Eucerin Nuova Generazione Hyaluron-Filler crema giorno è un trattamento viso di ultima generazione. Provatela insieme a noi per ottenere un viso più luminoso e giovane

Eucerin Nuova Generazione Hyaluron-Filler +3x Effect crema giorno è stata formulata per combattere i primi segni di invecchiamento come linee sottili e rughe.

Il suo segreto? Una formula ricca in Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare, Glycin Saponina ed Enoxolone, studiata per riempire visibilmente le rughe.

Vi piacerebbe provare il suo straordinario effetto sul viso? Candidatevi per partecipare al nostro Test & Tell. Avrete la possibilità di ricevere gratuitamente Eucerin Nuova Generazione Hyaluron-Filler +3x Effect crema giorno e farci conoscere la vostra esperienza di utilizzo.

Nuova Generazione Hyaluron-Filler crema giorno: un trattamento antietà con formula a tripla azione

Eucerin Hyaluron-Filler crema giorno con nuova formula a tripla azione è stata formulata per contrastare la comparsa di rughe sottili, rughe profonde e la perdita di tono della pelle del viso. Il suo obiettivo? Riempire le rughe grazie all'azione dell’Acido Ialuronico ad alto e basso peso molecolare, che idrata e rimpolpa la pelle del viso.

La Saponina stimola la naturale produzione di Acido Ialuronico e protegge la pelle dai radicali liberi, l'Enoxolone protegge l’Acido Ialuronico della pelle, diminuendo il suo tasso di degradazione.

Eucerin Nuova Generazione Hyaluron-Filler, una linea esclusiva

La gamma Eucerin Hualuron-Filler comprende tre diverse creme viso - due da giorno, con SPF 15 e SPF 30 - e una da notte, oltre a un contorno occhi.

Per effetti più mirati il brand propone inoltre un concentrato, un peeling e un siero a doppia azione per la notte, così come due booster ad azione rapida ed efficace. Per un rituale anti-età completo, la gamma Hyaluron-Filler include anche una maschera per il viso alla biocellulosa.

Test & Tell Eucerin Nuova Generazione Hyaluron-Filler +3x Effect: come candidarsi

Per candidarsi al Test & Tell Eucerin è necessario accedere o registrarsi su www.grazia.it/eucerin dal 07 ottobre 2021 al 26 ottobre 2021, compilando il form e rispondendo in modo veritiero al questionario.

100 partecipanti selezionate riceveranno Eucerin Nuova Generazione Hyaluron-Filler crema giorno, per testarla e compilare il questionario valutativo entro il 18 novembre 2021.

In aggiunta, le partecipanti selezionate riceveranno anche Eucerin Hyaluron-Filler Crema Notte ed Eucerin Hyaluron-Filler Contorno Occhi SPF 15.

Regolamento e condizioni generali di partecipazione su www.grazia.it/eucerin