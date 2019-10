Un mix di prodotti per dire addio alle rughe: ecco come scegliere quelli giusti con la routine di bellezza firmata Eucerin!

Più che una tendenza, oggi la personalizzazione è un must, soprattutto per chi, come Eucerin, vuole offrire una risposta precisa a tutte le esigenze: ognuno di noi ha una cute diversa che cambia nel tempo e, quindi, ognuno di noi merita soluzioni ad hoc.

La risposta di Eucerin si chiama Beauty Routine Anti-Età, un programma tailor made facilissimo da “comporre”: basta andare sul sito eucerin.it e selezionare i prodotti più adatti alla propria pelle.

Curiosa? Ti spieghiamo come funziona e perché provarlo.

Primo step: scegli la tua linea anti-età

Le parole chiave sono rughe, volume ed elasticità. Tre qualità della pelle per tre diverse linee cosmetiche. Se il tuo obiettivo è cancellare rughe sottili e profonde, la linea giusta è Hyaluron-Filler. Se, invece, oltre alle linee del tempo, noti una perdita di volume e luminosità della pelle, punta sulla linea Hyaluron-Filler + Volume-Lift. Infine, quando il problema numero uno, oltre alle rughe, è la perdita di elasticità – caratteristica delle pelli più mature – la soluzione è Linea Hyaluron-Filler +Elasticity. Facile, no?

Scelta la tua linea? Passiamo allo step successivo.

Secondo step: il trattamento per te

Crema giorno o notte? Trattamento per pelle secca o per pelle normale? Analizza la tua pelle, fai il match con le tue preferenze e trova la soluzione per te! Fai clic e...go on!

Terzo step: il siero, un must della beauty routine anti-età

Per massimizzare i risultati dei trattamenti, sempre meglio associare a una crema viso un siero o un booster da applicare prima del trattamento. In una beauty routine anti-rughe, questo prodotto può davvero fare la differenza. Ma come scegliere quello giusto? Segui i nostri consigli!

Per chi ha bisogno di una idratazione intensa e vuole ridurre le prime rughe: Eucerin Hyaluron-Filler Booster Idratante

Gel ultra leggero e rinfrescante, combina due tipi di Acido Ialuronico in alta concentrazione con la Glicerina: queste sostanze agiscono sulla pelle come magneti rimpolpandola con un'idratazione intensa e immediata.

Per chi vuole una pelle più luminosa: Eucerin Hyaluron- Filler Vitamin C Booster

Questo siero anti-età, con il 10% di Vitamina C – potente antiossidante che stimola la naturale produzione di collagene - combatte i radicali liberi e i primi segni di invecchiamento. Basta premere e agitare per unire la polvere di Vitamina C al siero a bassa concentrazione molecolare di Acido Ialuronico, ingrediente idratante che riempie le rughe dall'interno. Un altro anti-ossidante comprovato, il Licocalcone A, agisce insieme alla Vitamina C per neutralizzare i radicali liberi causati dai raggi UV e dalla Luce Visibile ad Alta Energia (HEVIS).





Per chi desidera una leggera azione peeling durante la notte: Eucerin Hyaluron-Filler Peeling & Serum Notte

Siero dalla doppia azione, idrata ed esfolia migliorando la texture della pelle. Il merito è del Complesso AHA (alfa-idrossiacido) e della Saponina, contenuti nella parte bianca del siero: i primi esfoliano la pelle mentre la Saponina favorisce la naturale produzione di Acido Ialuronico nelle cellule cutanee. Il lato argento, invece, contiene Acido Ialuronico a basso e alto peso molecolare. Con una sola pressione, le due formule sono erogate e miscelate al momento preservando la qualità degli attivi.

Ultimo step: il contorno occhi

È una delle zone più delicate del viso e necessita di coccole extra. Eucerin propone tre soluzioni: qual è quella che fa per te?

Contro le “zampe di gallina”: Eucerin Hyaluron-Filler Contorno Occhi

Contiene una combinazione di Acido Ialuronico ad alta e bassa densità molecolare e Saponina. Ottima per il giorno: il fattore di protezione SPF 15 previene l'invecchiamento prematuro e impedisce alle rughe già esistenti di diventare più profonde.

Per migliorare il volume: Eucerin Hyaluron-Filler + Volume-Lift Contorno Occhi

Composto da tre ingredienti attivi – Magnololo, Oligopeptidi e Acido Ialuronico - ridefinisce e ricostruisce il volume perso nell'area intorno agli occhi.

Per pelli più mature: il nuovo Eucerin Hyaluron-Filler + Elasticity Contorno Occhi SPF 15

Ha una formula che unisce l' Acido Ialuronico a basso e alto peso molecolare ad Arctina, un principio attivo che accelera il rinnovamento del collagene nelle cellule cutanee.