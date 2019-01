Una nuova rivoluzione nello skincare: scopri come creare il tuo trattamento viso su misura con Clinique iD!

Una tendenza beauty ma anche una necessità: il trattamento skincare oggi è sempre più tailor made. Questo perché ogni pelle ha la sua storia e ha diverse esigenze che cambiano nel tempo, in base agli eventi e alle stagioni. Clinique lo sa bene: la personalizzazione è nel suo DNA.

Già nell'anno del lancio del brand - 1968 – Clinique introdusse, infatti, il primo regime di cura della pelle personalizzato: l'iconico sistema in tre fasi.

Oggi per la tua routine personalizzata c'è Clinique ID, il primo sistema per creare una miscela idratante in base al tuo tipo di pelle.

Disponibile in 15 combinazioni uniche con formule sempre prive di parabeni, ftalati e profumo, come nella tradizione Clinique, la nuova proposta skincare è stata studiata per un dosaggio perfetto: 90% di base idratante e 10% di concentrato attivo dalla cartuccia. Con un semplice gesto, la pelle riceverà tutto quello di cui ha bisogno.



Curiosa di scoprire come funziona? Guarda il video e continua la lettura di questo articolo!

Clinique ID: scegli l'idratante giusto per te!

Primo step: scegli la base idratante per il tuo trattamento viso

Chi non conosce Dramatically Different™ Moisturizing Lotion+? È una delle formule idratanti e delle texture by Clinique più amate al mondo. Ma non è l'unica (ognuna ha le sue preferenze in termini di piacevolezza e feeling sulla propria pelle). Oggi scegliere la base idratante ideale è davvero un gioco da ragazzi.

Ti spieghiamo come trovare quella giusta per te.

Dramatically Different™ Moisturizing Lotion+

Setosa e impalpabile, questa lozione assicura un'idratazione per 8 ore grazie alla glicerina e all'acido ialuronico, mentre una miscela di semi di girasole, estratto di orzo e di cetriolo aiuta a rafforzare la barriera cutanea creando uno schermo contro le aggressioni esterne.

Scegli questa base idratante se: hai una pelle da arida a mista.

Dramatically Different™ Oil-Control Gel

La formula di questo gel privo di oli è arricchita con estratto di alga laminaria che apporta equilibrio mentre la silice ne rifresca l'aspetto. A noi piace perché la leggera texture in gel si assorbe senza lasciare residui.

Scegli questa base idratante se: hai la pelle da mista a oleosa e vuoi, quindi, combattere l'effetto pelle lucida.

Dramatically Different™ Hydrating Jelly

Leggerissima, ultra trasparente e priva di oli, ha una formula in acqua gel. Come per le soluzioni precedenti, anche questa lozione assicura massima idratazione grazie alla glicerina e all’acido ialuronico che calamitano e trattengono l'acqua. Allo stesso tempo, una miscela di semi di girasole, estratto di orzo ed estratto di cetriolo aiutano a riformare la barriera cutanea d’idratazione rafforzandola.

Scegli questa base idratante se: ami le texture leggere in gel ideali per ogni tipo di pelle.

Hai selezionato la tua base idratante preferita? Passiamo subito allo step successivo!

Secondo step: identifica la tua esigenza e trova il booster per te

Una volta deciso quale dei tre idratanti utilizzare, non potrai fare a meno di notare che c'è uno spazio al centro della confezione: lì andrà inserito il tuo booster cioè la cartuccia di concentrato attivo da te selezionata. Puoi scegliere tra cinque diverse soluzioni.

Come trovare quella giusta? Basta seguire i nostri consigli.

Help, ho la pelle sensibile!

Scegli la cartuccia verde (è un Booster Concentrato Attivo – Pelle sensibile) e inseriscila nella tua base idratante. Contiene fermenti di Lactobacilli e altri ingredienti attivi – come gli estratti di tè bianco, lievito, liquirizia, alghe e fitosfingosina - che leniscono e addolciscono la pelle, mentre caffeina, taurina (ingrediente usato per la prima volta da Clinique), estratto di radice di Plygonum Cuspidatum (resveratrolo) ed estratto di lievito lisato aiutano a energizzare la pelle ottimizzandone il potenziale di riparazione naturale.

I risultati sono immediati: dopo la prima applicazione avvertirai una sensazione di sollievo e, dopo una settimana di uso costante, l'irritazione sarà solo un ricordo!







Voglio cancellare i pori dilatati e affinare la grana della pelle

Il booster giusto per te è quello blu: è il Booster Concentrato Attivo - Pori dilatati e grana non uniforme. Grazie all'alta concentrazione di Alfaidrossiacidi (o acidi della frutta), elimina le cellule morte e leviga le zone ruvide per rivelare una pelle più fresca. La caffeina e la taurina stimolano la naturale attività cutanea per assicurare un ricambio di cellule, infine l'estratto di Laminaria Saccarina, un tipo di estratto di alghe marine, contribuisce a conferire alla pelle un aspetto e una compattezza più uniformi e levigati. Anche in questo caso, già dal primo utilizzo è possibile osservare la differenza: l'aspetto della pelle è ricompattato all'istante!

Dopo una settimana di uso costante, la pelle appare più radiosa e, a flacone terminato, noterai una pelle generalmente più compatta e luminosa.

Voglio una pelle dal colorito uniforme e più luminosa

Scegli pure senza dubbi la cartuccia bianca (Booster Concentrato Attivo - Macchie e discromie): contiene estratto di radice di angelica giapponese pura che aiuta a uniformare l'incarnato insieme agli estratti di melassa, radice di Scutellaria Baicalensis e radice di liquirizia. Se un potente derivato della Vitamina C attenua l’aspetto delle discromie, l’acido salicilico illumina l'incarnato. Anche in questo booster trovi la caffeina e la taurina: sono i due ingredienti che infondono energia nelle cellule favorendo la rigenerazione cellulare.

Da subito la pelle ti apparirà più luminosa e, dopo un po' di tempo, non potrai fare a meno di notare un miglioramento nell'uniformità del tono.

Ho un aspetto stanco e sono sotto stress: qual è il booster per me?

La risposta giusta è la cartuccia arancione (il Booster Concentrato Attivo - Fatica e stanchezza) che contiene un mix di ingredienti ottimi per minimizzare i segni di affaticamento sul volto. La taurina, la caffeina, l'Acetil-L-Carnitina e l'adenosina difosfato migliorano il rinnovamento naturale delle cellule mentre l'estratto di corteccia di mimosa e frammento RNA di sodio aiutano a rivitalizzare la pelle. Nella formula trovi anche il fermento di Lactobacillo e l'estratto di tè verde giapponese che rafforzano le difese naturali mentre gli alfa-idrossiacidi rivelano da subito una pelle più fresca, levigata e radiosa.

Voglio dire addio a piccole linee e rughe

Il sogno di tutte! Scegli il Booster Concentrato Attivo – Linee e rughe (è la cartuccia viola) che contiene un'alta concentrazione di proteina del siero del latte pura che rimpolpa le rughe evidenti. L'effetto tensore è esaltato dall'estratto di semi di mandorla dolce mentre l'estratto di alga rossa leviga le linee.

Per assicurarti un risultato al top, usa in modo costante il prodotto: una volta terminata la tua cartuccia, noterai subito la differenza tra “prima” e “dopo”.

Nota per te: applica il prodotto (idratante + booster) due volte al giorno, mattina e sera, su pelle pulita ed evitando la zona del contorno occhi.

Puoi usarlo in aggiunta al tuo trattamento abituale o in sostituzione di quello, a seconda di qual è la tua routine di bellezza e del tempo a tua disposizione.

