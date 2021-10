Lo dice il nome stesso. Clé de Peau Beauté rappresenta la chiave della bellezza della pelle: il luxury beauty brand è in grado di sprigionare tutta la radiosità del viso grazie a un ingrediente unico e rivoluzionario che qui vi raccontiamo (con tutti i tips per avere una pelle bella e luminosa come non l'avete mai vista)

Eccellenza, efficacia, ed eleganza: sono queste le caratteristiche che tutti cerchiamo in una linea di trattamenti. Vogliamo che sia una coccola speciale, che faccia la differenza e che sia il massimo in termini di ingredienti, ricerca, innovazione e design. C'è un unico brand in grado di sintetizzare questi valori: è Clé de Peau Beauté e lo abbiamo provato per voi (spoiler: è semplicemente magnifico!). Con un obiettivo: testare una nuova routine skincare in grado di sprigionare la radiosità innata della pelle. Perché una pelle profondamente sana e bella è luminosa.

L'ingrediente chiave: Skin-Empowering Illuminator (e 5 ingredienti di origine vegetale)

Cosa rende così speciale Clé de Peau Beauté? La risposta è in un ingrediente che è alla base delle formulazioni del brand: Skin Empowering Illuminator. Specificatamente formulato per potenziare la capacità intuitiva della pelle di difendersi e auto-ripararsi – e per garantire un viso dall’aspetto radioso e giovane – è combinato con alcuni elementi rari e preziosi, accuratamente selezionati dai ricercatori di Clé de Peau Beauté. Cinque ingredienti di origine vegetale racchiudono il segreto di Skin-Empowering Illuminator. Scopriamoli insieme.

Skin-Empowering Illuminator (+ 5 ingredienti) Estratto di Perla Giapponese

Estratto di Angelica Acutiloba

Estratto di Perilla Rossa

Teanina

Essenza di Platinum Golden Silk

fullscreen ...

L'Estratto di Perilla rossa è ottenuto dalle foglie dell'omonima pianta, raccolte a mano una per una all’apice del loro aroma. La sua funzione è prevenire l’impoverimento dell’Intelligenza della Pelle causata dagli stress interni, come affaticamento, ansia e stress emotivo. L'Essenza di Platinum Golden Silk, invece, viene estratta direttamente dalla fibra di seta del bozzolo di seta, e non dal filo, per poter sfruttare a pieno i suoi benefici di bellezza. Questo estratto agisce come difesa dagli stress esterni, insieme all'Estratto di Perla Giapponese e alla Teanina. Famosa in tutto il mondo per qualità e bellezza, l'Estratto di Perla Giapponese è ricchissimo di aminoacidi (per struttura simili ai Fattori d’Idratazione Naturale della pelle-NMF). La Teanina è un aminoacido contenuto nel tè verde di alta qualità. Ha un effetto rilassante e rinforza il sistema immunitario. L'ultimo ingrediente prezioso è l'Estratto di Angelica Acutiloba che previene l’impoverimento dell’Intelligenza della Pelle causata dal processo d’invecchiamento.

Radiance Care: la linea Clé de Peau Beauté per una pelle radiosa, giorno dopo giorno

Ed eccoci arrivati alla nuova skincare routine che abbiamo testato per voi. Parliamo di un rituale che riesce a risvegliare la naturale bellezza della pelle, a nutrirla idratandola e, infine, a potenziare la sua naturale capacità rigenerativa. Vediamo insieme i due prodotti must.

The Serum: per un aspetto radioso e giovane

Il primo step di questo percorso di bellezza “radiosa” è The Serum, il siero che attiva e supporta il processo rigenerativo delle cellule epidermiche per rinforzare la pelle alla fonte e ottimizzare la funzione barriera. In più, migliora le condizioni della membrana basale, per una cute più elastica, compatta e dalla superficie levigata. Infine, idrata intensamente. Il merito è della formula che associa Skin-Empowering Illuminator a un complesso derivato da alghe (che ottimizza la capacità naturale della pelle di produrre nuove cellule epidermiche intelligenti) e a un tris di elementi che risveglia le cellule del derma: l'Estratto di Chai Hu, l'Estratto di Radice di Ginseng e l'Inositolo.

Perché inserirlo nella skincare routine? Perché favorisce l’assorbimento e l’efficacia dei prodotti di trattamento applicati successivamente.

Come utilizzarlo: applicatelo mattina e sera su pelle pulita e asciutta. Premete tre volte l’erogatore nel palmo della mano e stendete uniformemente su viso, collo e décolleté.

La Crème: il prodotto iconico del brand

Lussuosa crema notte antiaging, frutto di oltre 30 anni di ricerca e innovazione, è sempre in continua evoluzione per offrire il massimo dell'efficacia. Contiene più di 60 ingredienti attentamente scelti e combinati alla più alta concentrazione di Skin-Empowering Illuminator per potenziare l’innata abilità della pelle di rigenerarsi. La Crème riduce e inibisce gli stress ossidativi e aumenta la produzione di collagene durante le ore di sonno oltre a rilasciare un' intensa idratazione e a garantire alla pelle luminosità e trasparenza. Tra gli ingredienti della formula è il mix di Estratti a fare la differenza. La rigenerazione del derma è possibile grazie all'Estratto di Green Tea, di Tormentilla, White Lily, Cornflower, Lempuyang Ginger e Centaurea Cyanus. Sulla rigenerazione più profonda del derma, invece, agiscono gli Estratti di Ceraferment, Lampone, Pinetree, Iris e Rosmarino.

Perché inserirla nella skincare routine? Perché da subito il viso appare levigato, rassodato, idratato e rigenerato, mentre l'incarnato sprigiona luce. In più, ha una texture super piacevole.

Come utilizzarla: prelevate una perla di prodotto con l’apposita spatolina e stendete uniformemente sul viso. Appoggiate il palmo delle mani sulle guance e liftate la pelle dal mento verso le tempie. Ripetete tre volte.

The Serum e La Crème rappresentano i due prodotti must della linea Radiance Care ma anche il primo e ultimo step del rituale skincare che si compone, inoltre, di due lozioni alternative per nutrire la pelle - e due trattamenti, uno protettivo per il giorno e uno fortificante per la notte, disponibili in 2 texture, emulsione leggera o crema ricca, da scegliere in base al proprio tipo di pelle.

Sfogliate la gallery per scoprire tutta la linea Key Radiance Care di Clé de Peau Beauté!

Key Radiance Care di Clé de Peau Beauté HYDRO-SOFTENING Lotion è una lozione dai molteplici benefici che apporta una ricca idratazione, recuperando la naturale trasparenza, riducendo i pori dilatati e rinnovando la turgidità della pelle, per un aspetto radioso. Ideale per la pelle da normale a secca.

HYDRO-CLARIFYING Lotion è una fresca e umettante lozione che apporta idratazione, rimuove cellule morte e sebo in eccesso e riduce i pori dilatati. Per pelle da normale a grassa.

Come utilizzarle: mattina e sera dopo l’applicazione del siero. Premete tre volte l’erogatore su una compressa di cotone e stendete uniformemente su viso, collo e dècolleté.

INTENSIVE FORTIFYING Emulsion & Cream è un lussuoso idratante da notte che supporta la naturale capacità di recupero della pelle. Contrasta i fattori che accelerano la comparsa dei segni d’invecchiamento e rende la pelle più resistente per un viso dall’aspetto più vitale. Disponibile in due consistenze: Emulsione (fresca e leggera) e Crema (ricca) Come utilizzarle: ogni mattina dopo la lozione. Emulsione: premete due volte l’erogatore e stendete uniformemente su viso, collo e décolleté. Crema: prelevate due perle di prodotto con l’apposita spatolina e stendete uniformemente su viso, collo e décolleté.

PROTECTIVE FORTIFYING Emulsion & Cream è un lussuoso idratante da giorno che ripristina compattezza ed elasticità della pelle, migliorandone le condizioni, per un aspetto setoso, luminoso e vibrante. Rende la pelle più resistente alla comparsa dei segni del tempo per un viso dall’aspetto più giovane. Disponibile in due consistenze: Emulsione (fresca e leggera) e Crema (ricca) Come utilizzarle: Ogni mattina dopo la lozione. Emulsione: premete due volte l’erogatore e stendete uniformemente su viso, collo e décolleté. Crema: prelevate due perle di prodotto con l’apposita spatolina e stendete uniformemente su viso, collo e décolleté.

