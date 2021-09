Efficace e clean. Naturale e sostenibile. Ecco come Caudalie usa il potere della vite per rivitalizzare la pelle

Vitalità, longevità e bellezza. Tutto in una formula cosmetica verde e ragionata. Una “nuova cosmetica”, o cosm-etica, come l’ha ribattezzata Mathilde Thomas, fondatrice di Caudalie, il brand francese che ha saputo trovare il giusto equilibrio tra efficacia, naturalità e sensorialità. Con in più un tocco di glamour.

In quanto pioniera della cosm-etica, Caudalie rispetta una severa NO list di 60 ingredienti controversi o indesiderabili. E punta all’obiettivo del 95% di ingredienti di origine naturale in tutti i prodotti entro il 2022.

Il potere della vite per rivitalizzare la pelle

Caudalie è il risultato di una bella storia d'amore, di passione, di incontri e di coraggio. Tutto ha avuto inizio a Bordeaux, nel cuore dei vigneti dello Château Smith Haut Lafitte di proprietà della famiglia di Mathilde.

Qui, nel 1993, durante la stagione della vendemmia, il Prof. Joseph Vercauteren, direttore del laboratorio di Farmacia dell’Università di Bordeaux, rivelò il potere antiossidante dei vinaccioli d’uva, dando il via a una ricerca continua sul patrimonio vite, che prosegue tuttora con vari brevetti (tra questi, un brevetto sul Resveratrolo di Vite è sviluppato in collaborazione con Harvard Medical School).

Dalla vite arriva anche la scelta del nome, che non è casuale. Lo racconta la stessa fondatrice: «Volevamo un nome francese, femminile, che fosse legato alle nostre radici vinicole. Caudalie è un termine enologico che indica l'unità di misura della durata di persistenza in bocca degli aromi del vino dopo la degustazione».

Manifesto di cosm-etica ragionata

Tra gli ingredienti banditi, ci sono i conservanti potenzialmente in grado di alterare il sistema endocrino, gli ingredienti di origine animale, gli oli minerali (derivati petrolchimici), gli agenti irritanti e inquinanti.

In risposta a un’esigenza di naturalità, invece, tutti i prodotti contengono estratti di vite che provengono da vigneti francesi (Bordeaux, Champagne e Borgogna), oli essenziali e vegetali che sono «fonte di bellezza più pura», dice Mathilde Thomas. Insieme con una serie di estratti di piante e di frutti, e ancora attivi selezionati per i loro benefici comprovati sulla pelle e l'elevata tollerabilità (la lista completa QUI).

Restituire alla natura un po' di ciò che ci dona ogni giorno

È un altro dei capisaldi del brand francese. Dal 2012, infatti, Caudalie è membro di “1% for the Planet”. Devolvendo l’1% del suo fatturato mondiale ad associazioni dedicate alla tutela dell’ambiente, è oggi il primo contributore mondiale del settore bellezza, con oltre 8 milioni di alberi piantati e già un nuovo progetto in corso: 100% PLASTIC COLLECT, che raccoglie e ricicla la quantità di plastica pari a quella prodotta dal marchio.

Per raccontare il suo impegno verso il pianeta, Caudalie ha preso parte al progetto “Weplanet-100 globi per un futuro sostenibile”. Dopo una preview open air della mostra lo scorso aprile, la manifestazione a sostegno di un'economia sempre più circolare e sostenibile torna a Milano dal 27 Agosto al 7 Novembre 2021 nelle principali vie e piazze della città.

Insieme a WePlanet, con la giovane artista Arianna Ferrero della Scuola delle Belle Arti di Brera, Caudalie ha realizzato uno globo intitolato “In debito con la terra”.

Un'opera “viva” in cui delle piante fuoriescono libere di crescere e di allungarsi fino a invadere i continenti. In accordo con la visione di Mathilde Thomas di “ridare alla Terra un po’ di ciò che di dona ogni giorno”, il globo simboleggia la progressiva ripopolazione e riappropriazione della natura nel mondo.

L'installazione sarà esposta in Largo La Foppa, a Milano, per tutta la durata della manifestazione.

L'invito ad avvicinarsi al globo a settembre è per tutti. Per tutto il mese, poi la possibilità di ricevere dei campioni gratuiti della nuova gamma Vinopure, una routine ultra-naturale appositamente studiata per le pelli a tendenza acneica, composta da quattro prodotti: un Gel detergente purificante, una Lozione, un Siero anti-imperfezioni e un Fluido effetto mat, con il 97% di ingredienti di origine naturale e con un’efficacia dimostrata: -63% di brufoli in una settimana*.

*Studio clinico, risultato dermatologico con la routine Vinopure Gel, Lozione, Siero, Fluido, 22 donne, 95% delle volontarie.