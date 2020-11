Una formula straordinaria che rigenera la pelle immediatamente: scoprite con noi Capture Totale Super Potent Serum di Dior

C'è un siero in grado di rivitalizzare la pelle in maniera visibile. Si chiama Capture Totale Super Potent Serum di Dior ed è un prodotto dalla straordinaria azione anti-age. Questo siero sfrutta al meglio la tecnologia Capture Totale C.E.L.L Energy, frutto di una lunga ricerca sulle cellule madri e dell'expertise della Maison in materia di Scienza Floreale. Continuate a leggere per saperne di più!

Una formula super naturale con super ingredienti

Nel cuore della formula agisce un ingrediente dalla straordinaria forza di rivitalizzazione che la scienza Dior ha amplificato. Si chiama Longoza ed è un fiore coltivato nei giardini Dior del Madagascar che ha una straordinaria caratteristica: riesce a ricrescere anche su terreni bruciati e per questo viene soprannominato la "pianta eterna". Attraverso un processo di eco-trasformazione i suoi semi acquisiscono un potenziale straordinario per la vitalità della pelle: l'estratto di Longoza, infatti, agisce come un’onda di energia ed è conosciuto per incrementare la forza rivitalizzante delle cellule madri, che sono la centrale elettrica dell’epidermide. Altro ingrediente star è l'Acido ialuronico acetilato di nuova generazione, fortemente biodisponibile e assimilabile dalla pelle in profondità e nel tempo. La sinergia di questi due ingredienti, unita alla tecnologia sviluppata in casa Dior, garantisce un effetto “rimpolpante” immediato e una pelle levigata e ultra-fresca per una formula super sensoriale che contiene il 91% di ingredienti di origine naturale.

Una promessa confermata dai risultati

Basta davvero poco per notare l'effetto di Capture Totale Super Potent Serum di Dior sul viso: in una settimana di utilizzo costante, la pelle appare più radiosa, mentre in un mese diventa più forte e splende di salute. La trasformazione è visibile ed evidente e, per questo motivo, il Super Potent Serum, lanciato lo scorso gennaio, è stato da subito super amato e apprezzato da tutte le donne che lo hanno utilizzato nella routine skincare quotidiana. Tra queste anche Gisele Bündchen che, nella campagna di cui è testimonial, mostra una nuova sfaccettatura della sua personalità grazie al suo sguardo diretto e alla sua pelle piena di vita. Insomma, una SUPERmodel per il più completo siero anti-age assolutamente da provare!