Nata dalla scienza delle cellule madre e dall’expertise floreale Dior, Capture Totale C.E.L.L. Energy Crema rassodante e correzione rughe riempie le rughe e rassoda la pelle in una settimana

Promette di diventare subito un “mai più senza” Capture Total C.E.L.L. Energy di Dior. Questa crema rassodante, fresca e comfortevole, è lo step essenziale di una skincare routine che mira a rinforzare la barriera cutanea donando sollievo alla pelle, riempiendola e rivitalizzandola. Il merito è di una formula in grado di riattivare l'energia vitale delle cellule per offrire un viso che risplende di salute. Come? Ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo.

La Scienza Dior per Capture Totale C.E.L.L. Energy

Innanzitutto: cos'è Capture Totale C.E.L.L. Energy? È una linea di trattamento che nasce da una scoperta scientifica molto importante sulle cellule staminali che rappresentano lo 0,2 per cento di tutte le cellule cutanee. Contrariamente a quanto si è pensato finora, non è il loro numero a diminuire nel tempo, bensì il loro potenziale energetico che determina la riduzione di tutte le funzioni cellulari e della vitalità generale della pelle del viso. Forte di questa scoperta, del suo know-how in materia di cellule staminali, delle conoscenze botaniche sui fiori e, infine, delle competenze in fatto di trasmissione vettoriale cutanea, la scienza DIOR ha messo a punto Capture Totale C.E.L.L. Energy, una tecnologia la cui efficacia, per la prima volta, è stata misurata grazie al Deep Learning. Oltre 200 milioni di dati estrapolati dai visi di 600 donne provenienti da Francia, Cina e Giappone sono stati analizzati per verificare i risultati. E che risultati!

Una formula unica

Capture Totale è una sintesi ben riuscita tra scienza delle cellule madri ed expertise floreale Dior. Grazie a una nuova tecnologia bio-cellulare, infatti, questa linea cattura la forza vitale di quattro fiori eccezionali - la Longoza, coltivata nei Giardini Dior in Madagascar, la Peonia, il Giglio bianco e il Gelsomino - restituendo alle preziose cellule staminali il loro potere energetico. Associate a un vettore di nuova generazione, il complesso dei quattro fiori bio-rivitalizzanti è veicolato nel cuore della pelle, dove va a riattivare le sei funzioni cellulari vitali per un viso più sano, più giovane e radioso: energia, rigenerazione, auto-riparazione, cicatrizzazione, produzione e potenziamento cellulare.

Capture Totale C.E.L.L. Energy Crema rassodante e correzione rughe: il prodotto star

Dallo sviluppo della tecnologia Dior nasce questa crema universale, fresca ma ricca, che apporta alla pelle un comfort estremo. A ogni applicazione si fonde con la pelle grazie alla sua texture micro-frammentata. Tra gli ingredienti troviamo la ceramide bio-fermentata dalle proprietà riempitive mentre gli oli vegetali naturali, ricchi di omega 3, 6 e 9 e acidi grassi, nutrono e ammorbidiscono. Il risultato? Come dimostrato dai test di utilizzo, i segni dell'età visibili in superficie si attenuano in soli sette giorni: la pelle rinasce, la sua forza e la sua vitalità rifioriscono, contrastando i segni del tempo e della fatica. What else?