Una nuova linea naturale e super efficace che abbiamo testato per voi: ve ne parliamo qui

C'è un prodotto nella routine di bellezza che sta conquistando tutte le beauty addicted: l'olio per il viso. Chi lo usa abitualmente non fa che decantarne le lodi. Così abbiamo voluto provarlo anche noi scegliendo una novità di Kiehl's che ci incuriosiva molto. Si chiama Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate e contiene due ingredienti speciali: l'Olio di Semi di Cannabis Sativa e l'Olio di Origano Verde. Dopo soli sette giorni di utilizzo costante, abbiamo notato un miglioramento visibile sul nostro viso che vi racconteremo proprio in questo articolo.

Due nuovi ingredienti naturali tutti da provare

A rendere speciale il prodotto sono i due ingredienti super naturali già citati. Il primo è l'Olio di Semi di Cannabis Sativa (i semi sono coltivati in Germania). Noto per i suoi effetti emollienti e lenitivi, è spremuto a freddo dai semi di Canapa e ha un caratteristico colore verde. Aiuta a ridurre il rossore visibile e ad alleviare la sensazione di fastidio della cute favorendo nel tempo una pelle più elastica e dall'aspetto più sano.

L'Olio di Semi di Cannabis Sativa ha poi un plus notevole, come ci spiega Nancy Ilaya, Scientific Director di Kiehl’s: «È ricco di acidi grassi polinsaturi, importanti per rinforzare la barriera cutanea e lenire la pelle, come dimostrato dalle ricerche scientifiche». «Prendendo in considerazione i benefit di questi acidi grassi – conclude Ilaya - abbiamo formulato una collezione ideale per tutti i tipi di pelle e indicata anche per le esigenze di quelle problematiche».

Il secondo ingrediente è l'Olio di Origano Verde: proviene dalle regioni del Mediterraneo ed è ricavato mediante distillazione a vapore della porzione del fiore della pianta che è un'erba perenne. Nella storia è sempre stato utilizzato come antibatterico e lenitivo; oggi sappiamo che ha anche proprietà antiossidanti e che riesce a dare sollievo alla pelle soggetta a imperfezioni svolgendo una formidabile azione rivitalizzante.

Desiderate anche voi una pelle più morbida, idratata e rivitalizzata? Non vi resta che fare quello che abbiamo fatto noi: provare, mattina e sera, i due nuovi prodotti della Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Collection di Kiehl's. Ecco come.

La skincare routine con la Cannabis Sativa Seed Herbal Collection

Primo step: mai rinunciare alla detersione. Il prodotto della nuova linea pensato per la pulizia del viso è Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Cleanser. È formulato con il 96% di ingredienti di origine naturale che lavorano in armonia per aiutare a eliminare le impurità delicatamente e dare un senso di sollievo alla pelle che appare più fresca e sana.

Dopo la detersione, utilizzate Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Concentrate: prima di applicarlo sulla pelle, scaldate un paio di gocce sulla mani e tamponate delicatamente dal basso verso l'alto; vi conquisterà all'istante grazie alla sua texture leggera che si assorbe rapidamente. Utilizzandolo mattina e sera, noterete una riduzione dei rossori e una pelle più morbida e liscia.



Il tips in più degli esperti Kiehls': se la pelle è secca o poco idratata, applicate cinque gocce di olio, partendo dal collo e risalendo dalle gote fino alla fronte.

Wording: Michela Marra