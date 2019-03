Volete scoprire come ottimizzare la vostra beauty routine? Sono sufficienti 5 gesti di bellezza quotidiani per un incarnato rivitalizzato dal colorito omogeneo



Sapevate che uno stile di vita frenetico si traduce sulla nostra pelle con un colorito poco omogeneo, imperfezioni e segni di stanchezza? Dovremmo cercare di rivitalizzare la nostra pelle donandole una nuova luminosità, perfezionandola e, soprattutto, proteggendola dai danni dell'inquinamento e dello stress ossidativo. Come possiamo fare tutto ciò?



La linea Crème Prodigieuse® Boost di Nuxe viene in nostro soccorso e regala al nostro viso un effetto di multi-correzione. Il risultato? Finalmente possiamo ritrovare un incarnato energizzato, radioso e uniforme! Tutto questo è possibile grazie a uno speciale complesso anti-ossidante, costituito da uno zucchero cellulare, estratto di Fiore di Gelsomino ed estratto di Fiore di Calendula.



È arrivato il momento di scoprire tutti i segreti per ottimizzare la vostra routine di bellezza quotidiana in soli 5 facili step, a prova di uno stile di vita multi-tasking!

1. Preparate la pelle a ricevere i trattamenti



Il primo passo? Iniziate con il dare una sferzata di energia alla pelle già detersa con il Concentrato Riparatore Energizzante! Si tratta di un infuso dalla texture liquida a rapido assorbimento con 2 tipi di Acido Ialuronico e Vitamina C. Otterrete così una pelle idratata a fondo e super luminosa, con un bellissimo effetto levigante!



2. Correggete discromie e segni di stanchezza



A questo punto, potete passare ad applicare la Crema Gel Multi-Correzione o la Crema dalla Texture Setosa Multi-Correzione a seconda del vostro tipo di pelle, mista o secca. Qual è il suo effetto? Vi aiuterà a contrastare in modo efficace i primi segni di invecchiamento cutaneo! Inoltre, stimolerà la luminosità della pelle, e vi ritroverete con un incarnato uniforme, fresco e compatto.



3. Prendetevi cura dello sguardo

I dettagli sono importanti! Forse non ci avete mai pensato, ma il contorno occhi affaticato è il primo segno di invecchiamento precoce e dobbiamo prendercene cura al meglio! Applicate mattina e sera il Gel Balsamo Occhi Multi-Correzione - picchiettando con delicatezza, mi raccomando! - per decongestionare il contorno occhi grazie a una texture davvero fresca e leggera a base di estratto di caffeina vegetale. Qual è il vantaggio? Avrete un'azione defaticante e illuminante sia sulle borse che sulle occhiaie!



4. Levigate la pelle prima del trucco



Un make up flawless richiede una base viso preparata alla perfezione! Niente panico, è possibile ottenerla con i giusti trattamenti di skincare e un blur trattante che renda la superficie della pelle levigata e uniforme. La Base Levigante Multi-Perfezione 5 in 1 è una base levigante non colorata che corregge istantaneamente i segni dello stress sulla vostra pelle! Dopo soli 15 secondi, avrete un incarnato molto più omogeneo, levigato e perfezionato. Da utilizzare prima del fondotinta o da solo per un effetto "pelle nuda" impeccabile e naturale, e addio pelle stanca!





5. Coccolate la vostra pelle durante la notte

Dopo una giornata stressante e impegnativa la vostra pelle ha bisogno di qualche attenzione in più, siete d'accordo? Regalatele una coccola, rigenerandola e nutrendola con il Balsamo Olio Riparatore Notte, dalla texture ultra confortevole che da balsamo cremoso si trasforma in olio con il calore delle mani! Grazie alla stimolazione del rinnovamento cellulare, al mattino di fronte allo specchio, non ci crederete, ma avrete un viso super riposato e i tratti distesi!

Volete scoprire tutti i prodotti della gamma Nuxe Crème Prodigieuse® Boost? Sfogliate la gallery per conoscerli!