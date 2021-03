Per far emergere la bellezza ci vuole gentilezza e amore. Coltivarli è un must anche nella beauty routine

Vi siete mai chieste che cos'è la bellezza?

Di primo impatto si può pensare che la bellezza si trovi nell'armonia delle forme, nell'estetica, nella perfezione.

In realtà, la bellezza non ha a che fare solo con l'apparenza.

La bellezza, quella vera, è molto di più: è ovunque, è dentro di noi e tutta intorno a noi.

Bellezza è un turbinio di emozioni che esplodono d'un tratto tutte insieme in un sorriso gentile, in una risata forse un po' troppo sonora, ma, evviva, va bene così, in un gesto indulgente verso se stesse, cortese verso il prossimo, amorevole verso il mondo che ci circonda.

La bellezza non sta in come si appare, ma nel modo di vivere, nell'attitudine con cui si approccia la vita, il prossimo, il mondo.

Questa inclinazione dell'animo si riflette anche sulla pelle del viso, che appare più bella, quando ci si sente bene con se stesse.

La bellezza va nutrita ogni giorno con piccoli gesti, con azioni mirate, generose e responsabili per sentirsi meglio, per trasmettere amore verso il prossimo e l'ambiente.

Clarins chiama questo approccio alla vita Live Beautifully, e invita tutte a vivere la bellezza in modo olistico.

Partendo da queste idee è infatti possibile dare vita a una beauty routine olistica, che nasce dall'interno per rivelarsi sulla pelle del viso.

Come? Ascoltando la propria pelle e quello che vuole comunicarci, ritagliandoci - ogni giorno - pause preziose da dedicare solo a noi stesse, "coccolandoci". Ma anche mangiando bene e con regolarità, dormendo il necessario, godendoci il meritato relax a fine giornata.

Perché la vita frenetica, lo stress, le emozioni negative, la dieta sregolata hanno un impatto anche sull'aspetto: il viso appare stanco, segnato, privo di luminosità.

L'energia svolge un ruolo fondamentale nell'approccio olistico alla bellezza: incanalare la giusta quantità di energia positiva all'interno della mente e del corpo aiuterà indirettamente anche la bellezza a prosperare.

Come fare a ricarica la pelle di energia?

Dedicate quindi del tempo a voi stesse e alla vostra beauty routine quotidianamente. Che siano anche solo 10 minuti, ma che siano solo per voi ogni giorno.

Chiudete gli occhi, staccatevi dal resto del mondo, ascoltate una musica rilassante, e inondate la mente di pensieri positivi.

Per farlo, richiamate un ricordo piacevole, ripercorrete la giornata alla ricerca di un sorriso spontaneo che avete ricevuto, o di un gesto cortese che avete fatto, oppure pensate a cosa potreste fare domani per amarvi un po' di più, o a cosa potreste fare per essere gentili con un vostro collega o un vicino di casa.

Focalizzate mentalmente delle emozioni positive.

È giunto ora il momento di far emergere la bellezza interiore anche all'esterno.

Oltre al potere del corpo e della mente che va nutrito ogni giorno, bisogna avere attenzione a trattare con amore anche la pelle, sfruttando la straordinaria capacità dei nostri sensi.

Il tocco delle mani, così come l'olfatto, sono gli strumenti attraverso i quali trasmettiamo amore alla pelle.

Se ci amiamo e ci prendiamo cura della pelle con gesti delicati e trattamenti che la rispettano, questa si rivelerà in tutta la sua energia e luminosità.

Per aiutarci a raggiungere questo obiettivo Clarins ha creato il nuovo trattamento viso Extra-Firming Energy.

Come applicare Extra-Firming Energy per un momento di energetico benessere?

Clarins nasce in Istituto nel 1954: con un'expertise SPA di oltre 65 anni, ha messo a punto un metodo di applicazione 100% manuale - ispirato a quello che avviene in cabina - che potenzia gli effetti della formula che si sta applicando, che sia Extra-Firming Energy o qualsiasi altra crema giorno o notte Clarins.

Gesti esperti e "gentili", 100% efficacia.

Riscaldare la texture della crema tra le mani.

Poi, appoggiare i palmi sul viso, tenendoli distesi.

E applicare con delicate pressioni su tutta la superficie, dal centro verso l'esterno.

La crema non va quindi massaggiata con vigore o sfregamenti. In questo modo la pelle non viene tirata, ma coccolata e rispettata, trattata con delicatezza e amore.

La fragranza di una crema è un altro elemento di sensorialità da ricercare nella beauty routine olistica.

Il profumo di Extra-Firming Energy - fresco, con note acidule e fruttate - ha un immediato potere energizzante, che infonde una sferzata di buon umore e benessere.

Oltre ai sensi, anche la scienza ci aiuta a perseguire un approccio olistico alla bellezza.

I Laboratori Clarins hanno scelto per Extra-Firming Energy i più potenti attivi di origine naturale tra super frutti e piante, dando vita a [GLOW PLUS COMPLEX], uno straordinario complesso di principi attivi in grado di restituire energia alle cellule cutanee, agendo inoltre sulla tonicità della pelle e sulla sua luminosità.

Il nuovo trattamento Clarins è l'alleato perfetto per una beauty routine olistica.

Dopo aver fatto il pieno di energie positive, e aver scelto la gentilezza come stile di vita, regalate alla pelle un momento di amore e un'ondata di energia, con Extra-Firming Energy.

Ogni giorno. Live Beautifully.