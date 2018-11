Scopri come avere la miglior pelle possibile, con i trattamenti Olaz che uniscono i migliori ingredienti a un prezzo accessibile

Applicare una crema al mattino e una alla sera. Sembra un gesto scontato, eppure quello che stiamo facendo ha un valore importantissimo per la nostra pelle. Stiamo segnando il suo futuro, giorno dopo giorno.

Basta in effetti solo qualche minuto al giorno per assicurarci una pelle splendente per tutta la vita e poterlo fare nella sicurezza di applicare gli ingredienti della miglior qualità a prezzi accessibili è il vero lusso offerto da Olaz.

Un brand che da oltre 65 anni è considerato un marchio di fiducia da più di 80 milioni di donne che lo scelgono ogni giorno in tutto il mondo per la sua capacità di offrire prodotti che rispondono alle esigenze della pelle.

Le sue linee per la cura della pelle del viso sono dei veri e propri cult.

Per le pelli più giovani Olaz Total Effects che combatte i 7 segni dell'età con altrettante azioni coordinate: riduzione delle piccole rughe, idratazione profonda, tonicità e uniformità, riduzione della visibilità dei pori, texture levigata, luminosità e pelle più compatta.

La linea risponde a tutte le esigenze, con una gamma completa che va dal Siero Istantaneo Levigante, al Contorno Occhi, dalla BB alla CC Cream, fino alla Crema Notte Rassodante.

Tra gli ingredienti di Total Effects anche la Niacinamide, un potente ingrediente anti-age (che Olaz ha inserito per primo nei suoi prodotti tra i marchi di questo segmento), che rafforza la barriera cutanea e protegge la pelle, insieme alle vitamine C, E e B3, che formano un complesso idratante, privo di oli e a rapido assorbimento, che migliora il processo naturale di rinnovamento della pelle.





Per la necessità di rigenerazione della pelle più adulta, Olaz crea Regenerist, la gamma specifica per rassodare e ridurre le tre dimensioni delle rughe: profondità, larghezza e lunghezza.

Con decenni di ricerche scientifiche alle spalle, Olaz ha formulato Regenerist selezionando gli ingredienti più efficaci nel ridurre i segni visibili del tempo mantenendo la massima delicatezza.

Tra questi, il peptide PAL-KTTKS, che è l'ingrediente principale dell'Amino-Peptide Complex, il cuore della formula della linea Regenerist, affiancato all'Acido Ialuronico, dall'azione idratante, e al nuovo estratto di semi di carrube, dal potere rinnovatore e rigenerante.

Regenerist agisce in modo mirato sulle zone più predisposte all'invecchiamento – contorno del viso, contorno occhi e collo – con la sua selezione di prodotti che va dal Siero Intensivo Rassodante 3 Zone, alla Crema Intensiva Anti Età 3 Zone SPF 30, fino alla CC Cream SPF 15.

