Arriva dagli States e rappresenta l'evoluzione della criolipolisi: una metodica certificata FDA che senza bisturi modella il tuo corpo attraverso il metodo "frozen".

L'ultima tecnologia per il contouring del corpo è finalmente arrivata in Italia. Allergan - Azienda leader nell’ambito della medicina estetica - firma infatti un metodo altamente innovativo che grazie al meccanismo della criolipolisi, procedura per la rimozione del tessuto adiposo attraverso l’applicazione del freddo tramite un manipolo, permette di eliminare il grasso localizzato in modo non invasivo.

La criolipolisi Allergan è l’unica tecnologia sviluppata dall’Università di Harvard e certificata FDA, possiede un sistema di controllo brevettato per il raffreddamento selettivo e personalizzato delle cellule di grasso sottocutaneo senza intaccare la pelle.

Le cellule infatti, vengono cristallizzate (congelate) e successivamente eliminate naturalmente dall’organismo in via definitiva. Questo innovativo trattamento di criolipolisi che stima una perdita di adiposità che arriva fino al 27% post primo trattamento, è generalmente sicuro e non richiede tempi di riabilitazione: clinicamente testato inoltre, consente di ottenere risultati a lungo termine.

La procedura può essere utilizzata per trattare diverse zone del corpo quali addome, fianchi o maniglie dell’amore, culotte de cheval, interno coscia, interno ginocchio, braccia e area sotto-mento. Nella maggior parte dei casi è sufficiente un’unica seduta per ottenere risultati apprezzabili e fino ad oggi, oltre 5 milioni di trattamenti sono stati eseguiti in tutto il mondo.

Le sessioni sono indolore ed una seduta dura complessivamente un’ora, durante la quale è possibile avvertire una sensazione di freddo intenso, o leggero pizzicore, ma nulla di doloroso o particolarmente fastidioso. I primi risultati sono visibili dopo tre-quattro settimane, per stabilizzarsi in modo definitivo nel giro di qualche mese.

Attraverso questo trattamento firmato Allergan è possibile migliorare la silhouette, la levigatezza e la forma del corpo senza danneggiare il tessuto circostante: una soluzione semplice ed efficace di body contouring per tutti coloro che convivono con il problema del grasso in eccesso e desiderano tornare in forma con risultati soddisfacenti, armonici e indolore.