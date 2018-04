Sei alla ricerca del modo più pratico ed efficace per struccarti? La soluzione è l'Acqua Micellare di Garnier, ti spieghiamo tutti i buoni motivi per cui è il prodotto che fa per te



Struccarsi è una faccenda più complicata di quel che si immagini. Quante volte ti sei imbattuta in un prodotto non abbastanza efficace o che ha arrossato la tua pelle sensibile?



Trovare la soluzione giusta per struccarsi in maniera pratica e delicata, rispettando la pelle, è un problema che riguarda tutte le donne che amano truccarsi e vogliono avere la pelle pulita e idratata alla fine di ogni giornata.

Vediamo insieme quali sono i diversi gesti di detergenza, con tutti i relativi pro e contro, per trovare il metodo migliore per struccarsi.

Partiamo dalle salviette struccanti. Sono particolarmente amate dalle ragazze più giovani e da chi preferisce una beauty routine veloce ed essenziale, che non porti via troppo tempo alla sera quando arriviamo stanche dal lavoro.

Sono sicuramente pratiche e comode, ma è consigliabile non utilizzarle a lungo termine e soprattutto non tutti i giorni. Possono andare bene per un weekend fuori porta, o da tenere in borsa per emergenza, ma a lungo andare noterai come non siano sufficienti per pulire la pelle in profondità. Non riescono infatti a rimuovere a fondo le impurità.

Inoltre, per eliminare il trucco più ostinato dovrai utilizzare più salviette alla volta, rischiando di irritare e arrossare la pelle inutilmente.

Un'altra opzione è affidarsi ad acqua e sapone. Non ci sentiamo di consigliare questo metodo di detergenza perché secca molto la pelle alterando il naturale film idrolipidico, soprattutto nel caso delle pelli più sensibili soggette ad arrossamenti e desquamazioni.

Senza considerare, poi, che è praticamente impossibile rimuovere il trucco occhi senza avvertire un intenso bruciore.

Arriviamo quindi all'acqua micellare, grazie alla quale riusciamo a struccare completamente viso, occhi e labbra in un solo gesto. La pelle risulta pulita, morbida e idratata, per nulla irritata, e, soprattutto, l'intera fase della detersione è completata in pochi secondi, senza bisogno di risciacquare.



Come è possibile avere una pelle purificata in profondità in un solo gesto? La tecnologia micellare sfrutta l'azione delle micelle che intrappolano trucco e impurità attirandole via dalla pelle.

Praticità, delicatezza ed efficacia coesistono in due prodotti complementari, studiati per rispondere alle esigenze di tutte le donne. L'Acqua Micellare Tutto in 1 è dedicata alle pelli più sensibili, grazie alla sua azione detergente e lenitiva. Se devi invece rimuovere un make up particolarmente pesante, waterproof o a lunga durata, il prodotto che fa per te è l'Aqua Micellare Bifase, arricchita con olio di argan, per sciogliere il trucco più resistente in un solo gesto.

Non rinunciare alla detersione più efficace, grazie all'acqua micellare non dovrai più fare a meno né della praticità né del rispetto per la pelle.



Credit ph.: Mondadori Photo