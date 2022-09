Un evento eccezionale, nella splendida cornice di Venezia – proprio durante il Festival del Cinema - per celebrare 150 anni di passione, innovazione e impegno verso la bellezza. Un vero e proprio “beauty summit” per festeggiare un traguardo e approfondire alcune tendenze del mondo della cosmetica – sostenibilità in prima linea – con gli esperti di Shiseido. Scoprite con noi i temi affrontati durante l'evento, insieme alla storia del brand (incluse alcune novità presentate in anteprima).

Un approccio unico alla ricerca e allo sviluppo

Tre sillabe (Shi-sei-do, ovvero risorse-vita-casa), insieme a tre valori, che oggi più che mai permeano l’attività del gruppo fondato nel 1872 da Arinobu Fukuhara. Dall’apertura della prima farmacia nel quartiere Ginza a Tokyo, all’introduzione del primo dentifricio in Giappone, fino ai sette centri di R&D nel mondo e a formule pionieristiche, la Scienza Shiseido ha sempre avuto un approccio unico alla ricerca, nel desiderio di fare degli opposti e della dualità il proprio punto di forza.

Si chiama “Dynamic Harmony” ed è una filosofia che si fonda su cinque valori al contempo opposti e complementari: interno ed esterno, funzionalità e qualità giapponese, scienza e creatività, lusso e sviluppo sostenibile, individuale e universale. In questi 150 anni di attività, il marchio giapponese ha sempre cercato di “guardare avanti” e interpretare le sfide del presente con questo approccio olistico che mette insieme scienza, ricerca del benessere psicofisico e rispetto dell'ambiente e che poggia su tre pilastri: Mottainai, Armonia, Empatia.

Se armonia ed empatia sono temi già noti, cosa significa invece Mottainai? Per spiegarlo, bisogna ancora una volta far riferimento alla storia del Giappone e all'uso “intelligente” delle cose e delle risorse come legno, carta, tessuti e porcellana che venivano conservati per essere riutilizzati. Il termine, infatti, è semplice ma riassume l'attitudine a non buttare via gli oggetti, a dare loro una seconda opportunità, a non sprecare le risorse che si hanno. Oggi tutto questo si traduce in un impegno a favore della sostenibilità che qui vi raccontiamo.

Shiseido e l'impegno verso la sostenibilità

Un programma a lungo termine per essere sempre più sostenibili: un approccio che il brand ha già nel DNA dal momento che usa confezioni ricaricabili dal 1926. L'obiettivo, per il 2025, è quello di offrire packaging sostenibili al 100%. Questa filosofia si inserisce nell’ambito di un impegno più globale con iniziative nel settore (Shiseido Blue Project e pulizia delle spiagge), partnership (con lo Chef Thierry Marx) e progetti futuri come l’utilizzo di acqua vegetale ricavata dalla lavorazione di alimenti, che viene solitamente scartata, e che è già utilizzata nella formulazione dei prodotti di skincare Waso.

Shiseido e l'innovazione cosmetica

L'evento ha anche rappresentato l'occasione per fare il punto sulla ricerca scientifica, sui risultati e sulle novità skincare. Il 2022 segna l'inizio di una rivoluzione grazie a una innovazione tecnologica, MolecuShift Tecnology. Ispirata alle procedure di medicina estetica, permette, per la prima volta, di sfruttare appieno il potere volumizzante dell’acido ialuronico in cosmetica. La sfida alla base è notevole. L'obiettivo degli scienziati, infatti, era cercare di far penetrare negli strati più profondi dell'epidermide l'acido ialuronico a elevato peso molecolare che ha una eccezionale azione idratante e volumizzante ma, per via delle sue dimensioni, non è in grado di arrivare in profondità agendo solo in superficie.

Finora, in cosmetica, la soluzione è stata usare frammenti di acido ialuronico (acido ialuronico a basso peso molecolare) per ottimizzare la penetrazione. Tuttavia, questo processo non è in grado di preservare le proprietà idratanti e volumizzanti originali dell’acido ialuronico a elevato peso molecolare. Infatti, più piccolo è l’acido ialuronico, minore è il suo potere volumizzante.

Questa particolare tecnologia, invece, risolve il problema perché riesce a comprimere l'acido ialuronico ri-espandendolo una volta penetrato per restituire istantaneamente il volume alla pelle, dall’interno. Per fare in modo che la pelle possa sfruttare i benefici di MolecuShift Technology, Shiseido ha studiato Bio-Perfomance Skin Filler: due sieri complementari e inseparabili (Night Infill Serum e Day Full Expansion Serum - uno per la notte e uno per il giorno) che donano una pelle immediatamente ringiovanita e un effetto volumizzante sin dalla prima applicazione.

Shiseido a Venezia

Sono stati questi i grandi temi affrontati nel summit a Venezia. Ma perché festeggiare proprio nella città lagunare e in Italia i 150 anni di storia del brand? Semplice: l'Italia è stato il luogo della prima filiale europea di Shiseido e Venezia non solo è una delle città più belle al mondo ma è anche una icona di arte ed ecologia grazie al progetto “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” per il quale è stata definita dall'Unesco come un «valore universale eccezionale».

Guarda la gallery con le foto del Summit e del Party a Venezia

Crediti foto: Basilico Gabriele