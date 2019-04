Come si applicano le unghie finte? Come si rimuovono? Quali sono le migliori, le più belle? Ecco tutti i segreti per voi

Le unghie finte sono un'ottima idea per creare una manicure express in casa senza fatica.

Proposte in versione trasparente - per questo ottime per essere colorate con il proprio smalto preferito - ma anche decorate, le unghie finte sono generalmente autoadesive e per questo facili da applicare così come da rimuovere.

Ecco come sfruttarle al meglio e quali sono le migliori sul mercato.

Come mettere le unghie finte

Applicate le unghie finte su unghie naturali perfettamente pulite, prive di smalto, irregolarità e pellicine.

Per fare aderire al meglio le unghie e ottenere un risultato impeccabile abbiate cura di livellarle rifinendone la superfice con un buffer leggero.

Selezionate poi la misura di unghie finte giuste per voi trovando quella adatta dito per dito.

Successivamente applicate la colla oppure procedete all'applicazione in caso di unghie finte autoincollanti - la tipologia oggi più diffusa e pratica.

Per un'applicazione impeccabile abbiate cura di appoggiare le unghie finte a partire dalla base, il più vicino possibile al giro cuticola, per poi pressarle al centro e all'estremità opposta.

Le vostre unghie finte saranno perfettamente adese a quelle naturali e lì resteranno a lungo!

Come togliere le unghie finte

Per alcune tipologie di unghie finte basta immergere le dita in acqua calda per dissolvere la colla e avere una rimozione pratica e veloce, per altre ancora invece è semplicemente necessario effettuare una pressione in punta per sollevarle posteriormente e rimuoverle senza fatica nè residui.

Per altre invece è necessario qualche step in più, come ad esempio allentare la presa delle unghie finte da quelle naturali con un buffer, per poi creare un piccolo impacco con un levasmalto e lasciarlo in posa per circa 20 minuti.

Successivamente, aiutandovi con un bastoncino di ciliegio, sollevate le unghie finte dalla base per poi rinuovere eventuali residui di colla con del solvente.

Le migliori unghie finte da provare

Ecco una selezione delle migliori ciglia finte disponbili sul mercato. Facili da applicare, hanno design sfiziosi che vi salveranno la manciure creando un effetto glam ma naturale ogni volta che lo vorrete, provare per credere!

Unghie finte effetto gel con design french manicure e accent nail glitterato in argento.

Le unghie ballerina sono tra le più cool del momento ma non è sempre facile portarle. Ecco perché le unghie finte in acrilico dalla forma a ballerina sono il top.

Unghie finte effetto nudo totale, perfette per creare un nude look super elegante. La forma a mandorla poi, è irresistibile.

Opache e dalla forma squoval, queste unghie finte si possono applicare con il metodo One-Step utilizzando la colla oppure i tab biadesivi inclusi. Pretrattate con UV Gel, offrono ottima resistenta e una finitura opaca di tendenza.

Un design super innovativo ispirato alle tendenze nail art americane, queste unghie finte offronto una manicure gioiello senza pari.

Molto resistenti e dalla forma ovale, queste unghie finte sono l'ideale per chi vuole creare una manicure personalizzata creando decori con lo smalto.

Unghie opache e accent brillanti da abbinare a piacimento che si avvalgono della tecnologia preincollante "press-on". L'adesivo brevettato è resistente all'acqua e non danneggia le unghie naturali.

Unghie finte a mandorla dalla forma affusolata di colore nero glitter per un effetto dark chic da provare.

Unghie finte effetto french manicure perfettamente naturali, sottili e flessibili, studiate per adattarsi perfettamente alle unghie e offrire un effetto super naturale. Il loro design è inoltre anti scheggiature.

Credits Ph.: Sharon McCutcheon on Unsplash - ArtPlus Unghie finte / Artwork: Elisa Costa