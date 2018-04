La manicure con charm è tornata alla ribalta. Scoprite le nail art con nail piercing da copiare

Dagli anni '90 e 2000 con furor: ecco tornare di moda i nail piercing, i charm per unghie per una manicure originale.

Oggi tornano per la felicità delle nostalgiche e delle nail addict.

I nail piercing rappresentano una delle tendenze unghie 2018 da tenere d'occhio: originali, vistosi e spesso esagerati, sono senza dubbio un'idea di manicure da provare almeno una volta nella vita.

Siete pronte? Trovate la vostra nail art con piercing dei sogni e lasciatevi contagiare da questo revival fuori dagli schemi.

Unghie arcobaleno con nail piercing

Base chiara extra shiny dalle sfumature arcobaleno chiaro in nuance pastello. I nail piercing enfatizzano il nail look.

Smalto nero opaco con nail piercing

Una manicure minimale in nero enfatizzata da charm color oro collegati da una catenella. Un'idea di sicuro effetto.

Nail art hot con charms

Almond nails con decorazioni nere e oro, arricchita da ciondoli per unghie.

Nail art effetto anni '90

Jeans e pattern mimetico abbinato a cerchietti per unghie per la nail art dal mood anni '90.

Glitzy nail con nail piercing

Unghie a stiletto completamente glitterate con piercing color oro sull'anulare.

Unghie semplici con charm a cuore

Una nail art base con unghie a forma di mandorla in color cioccolato lucido arricchita da piccoli charm dorati a forma di cuore e cerchietti.

Nail piercing doppio

Unghie, affusolate e leggermente squadrate con doppio piercing sul mignolo.

Barbie style

Nail art statement dal look girly con cuori arricchita da un nail piercing rosa in tono.

Supersize piercings

Multipiercing sul mignolo per la nail art glitter semi trasparente con scritta. Super glam.

Unghie nere con nail piercing

Un'idea basic per chi ama i look dark-chic.

Nail art effetto marmo con cerchietti

Cerchietti sui mignoli per la nail art statement effetto marmo.

Babyboomer nails con nail piercing e borchie

Base sfumata in rosa resa rock da charm per unghie e piccole borchiette.

Nail art rock con nail piercing

Effetto rock-glam con i decori colorati e divertenti il cui look è enfatizzato al massimo dai nail piercing a cerchietto.

Nail piercing con cristalli

Nail art con unghie dal look glaciale arricchita da nail piercing sui pollici con charm pendenti con catenelle e cristalli.

Nail piercing grande con luna

Smalto nero olografico per le unghie squadrate con maxi charm con luna e fatina.

Accessorio per creare nail piercing

Volete creare una nail art statement con charm per unghie? Il tool che vi serve si chiama Nail Art Dangles Drill ed è utile a bucare unghie naturali, artificiali, in acrilico e gel per poter applicare i nail piercing.

Volete acquistare il Nail Art Dangles Drill per nail piercing? Lo trovate su Amazon.

Nail piercing: come farlo

Volete provare questo trend in fatto di nail art? Munitevi dell'apposito accessorio per forare le unghie, il Nail Art Dangles Drill e procedete con delicatezza appoggiando le unghie su una base solida ponendo il palmo verso l'alto.

Una volta creato il foro sarà facilissimo applicare il vostro charm, che può essere un semplice cerchietto, o anche uno stud o un charm pendente dalla forma che preferite.

Il video tutorial

Seguite questo facile tutorial per scoprire come creare nail piercing per le vostre unghie. Manicure originale assicurata!

Credits Ph.: Flossgloss.com