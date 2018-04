Trovate l'ispirazione per la vostra nuova manicure con le nail art più belle del momento

Nail art 2018: le idee più belle e originali per unghie di tendenza, con le proposte alla moda del momento.

Qual è lo stile delle unghie di stagione? Le tendenze nail art 2018 vogliono manicure statement, coloratissime o trasparenti, ricche di dettagli glamour.

I decori per unghie più in voga puntano infatti a contrasti su unghie nude - spesso completamente clear, trasparenti - ed effetti gioiello o texture, con glitter o smalti opachi.

Abbiamo selezionato per voi le idee di nail art più cool, perfette da creare su unghie naturali con gli smalti classici o su unghie ricostruite al gel, in acrilico o con lo smalto semipermanente. Trovate quella che fa per voi qui di seguito.

Nail art con occhi

Gli occhi continuano a fare tendenza. Eccoli per la nail art bianca con piccoli occhietti neri e accent nail in nude opaco con occhio dal look alchemy.

Nail art pop

Nuance pop in finish opaco e giochi di chiaroscuro creati con smalti bianchi e neri, per un effetto pop statement.

Effetto olografico

Base holo che riprende i colori dell'arcobaleno e decorazione viola dal pattern barocco.

Nail art con cuori

Base chiara e naturale con decorazione romantica di cuori rossi.

Unghie trasparenti effetto gioiello

Le unghie sono trasparenti, completate da un effetto pietra preziosa extra shiny.

African nails

Giochi tribali e un omaggio al Re Leone per la nail art nude con decori giocosi.

Minimal & Glitzy

Unghie naturali punteggiate da modivi geometrici in oro.

Pietre preziose

Effetto mineral-glam per questa manicure dal look tridimensionale ispirata ai bagliori delle pietre preziose.

Nail art estiva

Motivi tribali e glitter per questa nail art femminile e divertente con unghie corallo, bianco e oro con motivi tribali e borchie.

Nail art con gattino

Unghie trasparenti con pois neri e oro e accent nail con gatto: da copiare!

Nail piercing

I piercirg per unghie, direttamente dagli anni '90, sono tornati. Provateli sulle unghie sintetiche e lunghe.

Nail art sfumata effetto pennellate

Grigio e nero con incursioni preziose in oro per la manicure effetto pennellate di colore.

Manicure sfumata

Base bianco e sfumatura verso il verde giada per una nail art di tendenza.

Unghie nude con decori

Finish opaco per le unghie corte con decorazioni tridimensionali e un tocco di glitter.

Unghie nude con decori fucsia

Nail art Barbie-like dall'effetto bombato, con french colorata e motivi swirl.

Ballerina nails opache

Unghie lunghe e affusolate con punte geometriche in finitura opaca, una manicure semplice ma di grande impatto.

French manicure colorata

Base nude e lunette colorate in diverse nuance di verde. Completa il nail look il decoro geometrico accent sull'anulare.

Nail art mandala

La moda del mandala interessa anche le unghie, ecco dunque una nail art statement ispirata ai disegni buddisti.

French manicure con cristalli

Le lunette vengono enfatizzate da cristalli colorati per un effetto rainbow di grande effetto.

