È questo il momento giusto per preparare la pelle all'arrivo dell'estate. Scoprite come, e quali prodotti skincare portare con voi in vacanza, insieme a Elizabeth Arden e al suo trattamento multitasking

Con l'arrivo della bella stagione cambiano anche le abitudini in fatto di cura della pelle.

Optare per una skincare routine per l'estate, specifica per le esigenze della pelle in questo momento dell'anno, è la scelta ideale per prendersene cura al meglio.

Per Elizabeth Arden la scelta ricade su un trattamento semplice, efficace e unico: Eight Hour Cream.

Amatissima negli anni, di generazione in generazione, fino a diventare un cult per la cura della pelle, tra le celebrities di Hollywood e tra le donne di tutto il mondo, Eight Hour Cream è il trattamento adatto a tutti i tipi di pelle, che aiuta a proteggere e idratare.

Creato nel 1930 da Elizabeth Arden in persona, ha un'origine singolare.

Miss Arden creò questa emulsione per massaggiare le zampe dei suoi cavalli sofferenti per le piaghe causate dal freddo. Notò immediatamente che non erano solo i cavalli a trarne beneficio, ma anche le mani di chi applicava il prodotto.

Ma il prodigio fu evidente quando Miss Arden decise di usare la sua crema per cavalli sulla pelle di un bambino che si era sbucciato un ginocchio nel suo maneggio.

Dopo 8 ore, la pelle era completamente riparata.

Da qui il nome Eight Hour Cream.

Il suo straordinario potere riparatore e idratante, lo rendono il trattamento perfetto non solo per preparare la pelle all'estate, ma anche da portare con sé in vacanza al mare, in montagna, al lago o in città, ovunque si desidera andare: perché fornisce la giusta soluzione a ogni necessità ed esigenza della pelle.

Come preparare la pelle all'estate: 4 consigli

Idratare

Può sembrare banale, ma l'idratazione rimane sempre alla base di una pelle bella e sana. Per questo motivo, per preparare la pelle all'estate è opportuno idratarla dall'interno e dall'esterno. Impegnandosi a bere più acqua, e usando un trattamento come Eight Hour Cream che idrata e trattiene l'idratazione cutanea.

Non dimenticare le labbra...

Anch'esse richiedono attenzioni speciali, anche d'estate, quando sono maggiormente sottoposte all'azione dei raggi UV e del vento. Eight Hour Cream le idrata, le ripara e le protegge grazie ai trattamenti specifici sia di giorno, come Lip Protectant Stick SPF 15, anche in versione colorata, che di notte, come Eight Hour Cream Intensive Lip Repair Balm.

...e le mani

Una parte del corpo che non andrebbe trascurata d'estate sono proprio le mani. Dopo le cure invernali, anche con la bella stagione necessitano di attenzioni mirate. Eight Hour Cream Intensive Moisturizing Hand Treatment è la crema-gel che le idrata fino a 8 ore. E durante il giorno la miglior abitudine è non dimenticare mai di...

proteggere sempre...

la pelle del viso, delle mani, del corpo. Applicare il fattore di protezione solare è il modo migliore sia per preparare la pelle all'estate, che per mantenerla in salute durante la bella stagione. Eight Hour Cream pensa anche a questo con due prodotti specifici, che uniscono l'efficacia idratante della linea all'SPF: Targeted Sun Defense Stick SPF 50 e Sun Defense for Face SPF 50.

Come usare Eight Hour Cream in vacanza e non solo

La formulazione di Eight Hour Cream è così straordinaria che il trattamento può essere utilizzato in tantissimi modi.

Per questo è il trattamento multitasking perfetto per l'estate.

Come crema o come maschera: può essere massaggiato fino ad assorbimento, o applicato in abbondanza e tenuto in posa come una maschera.

Anche sul corpo: non solo sul viso, può essere applicato in ogni zona del corpo che necessiti un'azione idratante, rigenerante e lenitiva.

Dopo i viaggi, dopo il sole, dopo la depilazione: aiuta la pelle quando è sottoposta a diversi tipi di stress.

Come make-up: sulle gote o sulle palpebre come illuminante, ma anche per fissare le sopracciglia.

Sulle cuticole: per ammorbidirle ogni sera o alla fine della manicure.

Sui capelli: per lucidarli e nutrirli.

In caso di contusioni ed escoriazioni: proprio come racconta la storia della sua creazione, può aiutare in caso di irritazioni e piccole ferite.

Eight Hour Cream: una gamma completa di trattamenti

Sull'onda del successo del trattamento originario, Elizabeth Arden ha creato una collezione che riprende tutta l'efficacia di Eight Hour Cream e la declina per esigenze specifiche: dall'idratante quotidiano viso e corpo, allo spray idratante, dall'olio multiuso, alle referenze labbra, fino ai solari.

Eight Hour Cream, forte di un successo internazionale che non conosce tempo, è il miglior alleato dell'estate.