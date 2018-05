Scopri come vincere un favoloso paio di scarpe Jimmy Choo e la possibilità di essere la protagonista di uno shooting moda su Grazia.it con le fragranze Jimmy Choo

Dalle iconiche scarpe, alle fragranze femminili che racchiudono stile, lusso e personalità: Jimmy Choo trasforma gli accessori in elementi irresistibili, da calzare o da vaporizzare sulla pelle.

Era il 2011 quando il desiderio di riprodurre l'unicità e l'opulenza delle sue creazioni all'interno di un profumo divenne realtà: Jimmy Choo lancia la prima fragranza, Eau de Parfum, che sprigiona un'aura di forza e bellezza, un moderno Chypre fruttato con accordi legnosi caldi e intensi, pensato per una donna amante della moda, intelligente, sicura di sé e seducente. A racchiuderlo un flacone dalla grafica moderna e dal colore ambrato che si ispira ai colori dei vetri di Murano, mentre con la sua forma sferica e il tappo nero con dettagli argentati evoca i gioielli che impreziosiscono le calzature del brand.





Omaggio alla donna audace, naturalmente provocante, amante del rischio e artefice del proprio destino: Illicit è la forza della natura che si rispecchia in un profumo ipnotico. Offre un'esperienza olfattiva assolutamente unica, grazie allo zenzero pungente che si addolcisce affianco alla rosa e al gelsomino, prima di lasciar posto a un accordo di miele e ambra, unito a un tocco di sandalo. Il flacone si ispira alla silhouette di un bicchiere di vetro in stile art deco: forte, sfaccettato e complesso. Da indossare come un velo di mistero.

Il percorso olfattivo di Jimmy Choo vede la sua più recente creazione con L'Eau, dallo spirito femminile radioso, vivace e avventuroso, con note floreali, fresche e muschiate, accentuate dal fiore di ibisco, e poste in contrasto con le note di fondo di legno di cedro e muschio. Una rappresentazione profumata dell'essenza di una donna, il contrasto tra dolcezza e sensualità, che rende l'Eau l'accessorio Jimmy Choo più desiderato. Il flacone rosa tenue, custode di un jus iridescente, ha una forma slanciata per evocare la femminilità più delicata.

Scopri come vincere con Jimmy Choo e Grazia.it



Maggio è il mese in cui risplendere, insieme alla fragranza Jimmy Choo preferita e a Grazia.it che ti permetteranno di vincere preziosi premi e un'esperienza indimenticabile. L'iniziativa avrà luogo dal 7 maggio al 3 giugno. Per partecipare hai ben due modalità.

Selezione

Con l'acquisto di un profumo Jimmy Choo EDP, Jimmy Choo L'Eau, Jimmy Choo Illicit o Jimmy Choo Illicit Flower, presso una delle profumerie concessionarie dove è presente il materiale pubblicitario, sarà possibile ricevere immediatamente uno splendido bracciale con ciondolo floreale.

Per partecipare al concorso Jimmy Choo e Grazia.it basterà registrarsi e caricare sul sito www.grazia.it/iamachoogirl o sul proprio account Instagram con l'hashtag #IamaChooGirl una foto di te stessa in cui ti senti una Choo Girl, mostrando tutta la tua vitalità e la star che è in te, mentre indossi il braccialetto ricevuto in regalo.

Al termine del concorso, tra tutte le foto caricate, verranno selezionate dalla giuria 3 vincitrici, ritenute le migliori in base all'originalità, alla creatività e alla coerenza con il tema.

Le vincitrici parteciperanno a uno shooting moda a Milano, durante il quale verranno scattate delle foto che compariranno in un articolo su Grazia.it e avranno in omaggio un paio di scarpe Jimmy Choo ROMY 100.

Estrazione

Sarà inoltre possibile partecipare all'estrazione a sorte di 5 profumi Jimmy Choo L'Eau che potranno essere aggiudicati registrandosi al sito www.grazia.it/iamachoogirl, caricando la tua foto in versione Choo Girl, dove esprimi la voglia di vivere e la star che è in te, oppure pubblicandola sul tuo profilo Instagram con l'hashtag #IamaChooGirl.





Splendi con il tuo gioiello Jimmy Choo

Leggi il regolamento completo su www.grazia.it/iamachoogirl - Totale Montepremi indicativo max. € 8.625,00